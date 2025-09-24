user icon
'Droom komt uit: Verstappen maakt zaterdag GT3-debuut op Nürburgring Nordschleife'
  • Gepubliceerd op 24 sep 2025 10:06
  • Door: Bob Plaizier

Het lijkt er sterk op dat Max Verstappen aankomend weekend weer gaat racen. Zes dagen na zijn zege in de Grand Prix van Azerbeidzjan gaat zijn droom in vervulling: Verstappen gaat racen in een GT3-bolide op de iconische Nürburgring Nordschleife.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij ook wil racen in andere klassen dan de Formule 1. Hij is dol op GT3-bolides en de langeafstandsracerij, en nam twee weken terug deel aan de NLS-race om in aanmerking te komen voor de benodigde Permit A voor de Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen Formule 1 reed toen in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4, en heeft nu de juiste licentie op zak om zijn GT3-droom te laten uitkomen.

Droom gaat in vervulling

Volgens het Duitse medium F1-Insider gaat die droom nu in vervulling, en zal Verstappen aankomend weekend zijn GT3-debuut gaan maken op de Nürburgring Nordschleife. Het medium meldt dat Verstappen waarschijnlijk plaats zal nemen achter het stuur van zijn Ferrari 296 GT3, met deze bolide werkte hij eerder dit jaar ook al een testdag af op de Groene Hel. F1-Insider weet nog niet wie de teamgenoten van Verstappen zullen zijn, tijdens zijn debuut in de Porsche Cayman deelde hij de auto met zijn protegé Chris Lulham.

NLS-race

Aankomend weekend staat op de Nürburgring Nordschleife de ADAC Barbarossapreis op het programma, deze race maakt deel uit van de kalender van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Voor Verstappen zou het zijn eerste officiële race in een GT3-bolide worden. De wedstrijd wordt aanstaande zaterdag 27 september verreden. Dat betekent echter niet dat Verstappen geen ervaring heeft in deze auto's.

Kan Verstappen direct winnen?

Verstappen werkte dit jaar meerdere keren een testdag in een GT3-bolide af. Hij testte in het voorjaar ook met zijn Ferrari GT3 op de Nordschleife, en toen verbrak hij zelfs een ronderecord. Het is dan ook de verwachting dat Verstappen zich direct zal mengen in de strijd om de zege.

Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar