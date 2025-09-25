user icon
Hamilton verklaart tactische blunder: "Hoopte op een Safety Car"

Hamilton verklaart tactische blunder: "Hoopte op een Safety Car"
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 18:09
  • comments 1
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton beleefde afgelopen weekend een teleurstellende Grand Prix van Azerbeidzjan. De zevenvoudig wereldkampioen leek richting pole position te gaan op vrijdag, maar kwam niet verder dan de twaalfde tijd in de kwalificatie. In de race klom Hamilton uiteindelijk op naar de achtste positie. 

Lewis Hamilton en Ferrari gokten op een Safety Car, maar die kwam niet. De wereldkampioen had dus gegokt en verloren. De achtste plek is geen megaresultaat voor de Brit. 

Hamilton had het al verpest tijdens de kwalificatie

"Het was natuurlijk een teleurstellend resultaat, maar ik had een goede start van de race en de snelheid was ook prima. Ik gaf alles wat ik had. De auto voelde stukken beter dan voorheen. Het was alleen moeilijk om dichter bij de auto's voor je te komen", zo zegt de Brit tegenover de internationale media. 

"Het is duidelijk dat de kwalificatie heel belangrijk was en daar hebben we het laten liggen. Kijk maar naar Williams, waar ze kwalificeerden en waar ze finishten. Maar goed, er zijn veel positieve punten om uit te halen, en zeker ook dingen om mee te nemen uit het weekend. Ik zal proberen daarvan te leren."

'Er waren geen incidenten'

"Ik bleef gewoon doorgaan in de hoop dat er een safety car kwam, maar er was niets. Dat was gewoon pech hebben", zo zegt de Brit. Momenteel staat Hamilton zesde in het wereldkampioenschap. Het verschil met teamgenoot en nummer vijf Charles Leclerc is 44 punten. "Dat is al vaak gebeurd dit jaar. We zien gewoon geen incidenten!"

Toch heeft Lewis Hamilton geen gelijk. Dit seizoen is er elf keer een safety car ingezet en zes keer een virtual safety car. Dat betekent dat er dus gemiddeld iedere race wel een neutralisatie is geweest. Hamilton had dus echt een verkeerde gok gemaakt. De Brit had pech met zijn keuze, maar wat hij zegt is niet waar.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • WC MAX

    Posts: 7.073

    Klikbeet

    Is geen blunder, is meer gokken wat vaker als strategie gebruikt wordt.
    Soms werkt het en geeft het een enorm voordeel en soms pakt het anders uit.
    Maar een blunder kun je het in dit geval niet noemen.
    Ferrari heeft het in de kwalificatie laten liggen waardoor je in de race een gokje kunt/moet wagen.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 18:12

