Geheimzinnige Marko reageert op opvallende zorgen van McLaren

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam, en lijkt nu weer helemaal terug te zijn in de titelstrijd. McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich grote zorgen over de opmars van Verstappen, en Helmut Marko reageert geheimzinnig over zijn uitspraken.

Al voor de start van de Grand Prix van Azerbeidzjan gaf Stella aan dat ze Verstappen zien als een gevaar in de strijd om de wereldtitel. Stella leek gelijk te krijgen toen Verstappen de race in Bakoe op zijn naam schreef, en het gat naar McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris verkleinde. Verstappen heeft een klein wonder nodig, maar niets is onmogelijk in de Formule 1.

Spreekt Stella de waarheid

Stella stelde in Bakoe dat Red Bull nu misschien wel de snelste auto van het veld heeft. In gesprek met zijn landgenoten van ORF reageert Red Bull-adviseur Helmut Marko op de woorden van de McLaren-teambaas: "Hij liegt niet, zou ik zeggen. Maar het gaat niet alleen om de update aan de vloer. Een technisch expert moet het maar aan een technisch expert vragen..."

Veel positieve punten

Marko geeft wel toe dat Red Bull een heel soepel weekend kende in de straten van Bakoe. De Oostenrijker is positief: "Max had het vooraan volledig onder controle. Ook de mensen aan onze pitmuur werkten heel nauwkeurig, bijvoorbeeld wat betreft hoeveel gas we moesten geven om ervoor te zorgen dat Yuki Tsunoda voor Liam Lawson terecht zou komen na zijn pitstop."

"Dat lukte ook, maar Lawson haalde hem daarna alsnog in. De gevechten waren goed en eerlijk. Daarnaast is het ons ook gelukt om vier auto's in de top tien te krijgen."

Het grote doel

Marko is blij met de huidige opmars van Red Bull, en zijn doel is dan ook helder: "Het eerste doel in het constructeurskampioenschap is nu om dichter bij Mercedes en Ferrari te komen, of ze zelfs in te halen. Bovendien richten we ons ook op Singapore. We zullen zien hoe het daar gaat, en dan kunnen we verder plannen maken."