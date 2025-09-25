Geheimzinnige Marko reageert op opvallende zorgen van McLaren

user icon
  • Gepubliceerd op 25 sep 2025 07:36
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam, en lijkt nu weer helemaal terug te zijn in de titelstrijd. McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich grote zorgen over de opmars van Verstappen, en Helmut Marko reageert geheimzinnig over zijn uitspraken.

Al voor de start van de Grand Prix van Azerbeidzjan gaf Stella aan dat ze Verstappen zien als een gevaar in de strijd om de wereldtitel. Stella leek gelijk te krijgen toen Verstappen de race in Bakoe op zijn naam schreef, en het gat naar McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris verkleinde. Verstappen heeft een klein wonder nodig, maar niets is onmogelijk in de Formule 1.

Spreekt Stella de waarheid

Stella stelde in Bakoe dat Red Bull nu misschien wel de snelste auto van het veld heeft. In gesprek met zijn landgenoten van ORF reageert Red Bull-adviseur Helmut Marko op de woorden van de McLaren-teambaas: "Hij liegt niet, zou ik zeggen. Maar het gaat niet alleen om de update aan de vloer. Een technisch expert moet het maar aan een technisch expert vragen..."

Veel positieve punten

Marko geeft wel toe dat Red Bull een heel soepel weekend kende in de straten van Bakoe. De Oostenrijker is positief: "Max had het vooraan volledig onder controle. Ook de mensen aan onze pitmuur werkten heel nauwkeurig, bijvoorbeeld wat betreft hoeveel gas we moesten geven om ervoor te zorgen dat Yuki Tsunoda voor Liam Lawson terecht zou komen na zijn pitstop."

"Dat lukte ook, maar Lawson haalde hem daarna alsnog in. De gevechten waren goed en eerlijk. Daarnaast is het ons ook gelukt om vier auto's in de top tien te krijgen."

Het grote doel

Marko is blij met de huidige opmars van Red Bull, en zijn doel is dan ook helder: "Het eerste doel in het constructeurskampioenschap is nu om dichter bij Mercedes en Ferrari te komen, of ze zelfs in te halen. Bovendien richten we ons ook op Singapore. We zullen zien hoe het daar gaat, en dan kunnen we verder plannen maken."

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Rocks

    Posts: 1.021

    Kan het niet meer an al die geheimzinnigheid 😎

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 08:05
  • John6

    Posts: 11.014

    Dat is toch geweldig dat ze bang zijn dat Max er met de rijders titel vandoor gaat, Oscar staat zover voor, ik hoop het wel maar ik zie dat nog niet gebeuren.

    Maar als Oscar nu elke week foutjes gaat maken, dan kan het nog wel, eerst maar eens volgende week kijken hoe RBR ervoor staat in Singapore.

    • + 0
    • 25 sep 2025 - 08:47
  • VES

    Posts: 1.653

    Misschien ligt het niet alleen aan de update’s bij Red Bull, maar ook aan eén downgrade bij McLaren. ?
    Wellicht wordt de grond ze te heet onder de voeten omdat ze vermoeden dat een ander team of de Fia iets heeft gevonden wat illegaal is. ?
    Wishfull thinking, Maar dat zou wel mooi zijn voor het verloop van de rest van het seizoen

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 09:41
  • Joeppp

    Posts: 8.055

    Ik weet niet hoe andere hier over denken maar ik heb af en toe wel het gevoel dat er weleens iets gemanipuleerd wordt in de F1. De F1 was voor de neutrale kijker oersaai geworden door Max die alles op rij won en zelfs een seizoen had met 10 overwinningen op rij. Daarnaast wilde de F1 heel graag in Amerika doorbreken en bij Mclaren zit toevallig een flamboyante Yank. Kan het niet zo zijn dat Mclaren een ietsiepietsie technisch voordeel heeft gekregen het afgelopen jaar om het allemaal wat spannender te maken. Wellicht iets teveel voorvdeel waardoor Mclaren alles ging winnen en de spanning volledig weer weg was en dat dat voordeel nu weer is terug gedraaid? Ik heb geen alu hoedje op en ben niet van de complot theorien maar de F1 is 1 groot commercieel circus waar de sportieve prestaties voor de organisator op de tweede plek komen. Alles draait om inkomsten en die zijn lager als het niet spannend is. De spanning nu richting einde seizoen komt weer een beetje terug en als ik voor mijzelf spreek krijg ik ook weer wat meer interesse.

    • + 1
    • 25 sep 2025 - 09:44

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

