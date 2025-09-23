Ferrari wijst naar Leclerc en kondigt intern onderzoek aan

Het team van Ferrari beleefde een rampzalig raceweekend in de straten van Bakoe. Lewis Hamilton en Charles Leclerc kwamen als achtste en negende over de streep, en dat was een flinke tip voor Ferrari. Na afloop bleek dat de auto van Leclerc met problemen kampte, en teambaas Frédéric Vasseur kondigt een intern onderzoek aan.

Het team van Ferrari reisde vol goede moed af naar het stratencircuit in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Leclerc stond in de afgelopen jaren elke keer op de pole position, maar nu crashte hij aan het begin van Q3 in de kwalificatie. Hamilton was op dat moment al afgevallen, en hij moest een inhaalrace gaan rijden. Dat lukte echter niet, en tot overmaat van ramp kreeg Hamilton het ook nog voor elkaar om een simpele teamorder uit te voeren.

'We kunnen niet tevreden zijn'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur was na afloop niet te spreken over het resultaat. De Fransman klonk enorm gefrustreerd in het persbericht van Ferrari: "We kunnen zeker niet tevreden zijn met de achtste en de negende plaats in de race. We startten achter de McLaren van Lando Norris en we zijn ook achter hem geëindigd. Dat is nu eenmaal de realiteit van dit circuit."

Onderzoek naar problemen

Leclerc worstelde de hele race met zijn auto, en na afloop bleek dat zijn Ferrari kampte met motorproblemen. Vasseur is hier niet blij mee, en hij kondigt een intern onderzoek aan: "We hadden een probleem met de motor van Charles, wat we nu verder gaan onderzoeken. Ook al was het maar marginaal, het hinderde hem wel waardoor het lastig voor hem werd om op het rechte stuk iemand in te halen."

Positieve punten

Vasseur wil zijn verhaal positief afsluiten: "Qua performance hebben we na België eens stapje gezet, maar we hadden in de kwalificatie op meer gehoopt dan de tiende en de twaalfde plaats. Nu moeten we begrijpen wat we beter hadden kunnen doen, want we hebben fouten en verkeerde keuzes gemaakt. Ik weet dat Charles de verantwoordelijkheid voor de kwalificatie op zich neemt, maar we moeten werken aan onze uitvoering om sterker om terug te komen."