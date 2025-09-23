user icon
Broer van Hamilton ontsnapt aan angstaanjagende vlammenzee op Silverstone

Broer van Hamilton ontsnapt aan angstaanjagende vlammenzee op Silverstone
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 12:46
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De broer van Lewis Hamilton kroop afgelopen weekend op het circuit van Silverstone door het oog van de naald. Nicolas Hamilton nam daar deel aan de BTCC-race, maar zijn auto vatte vlam. Hij wist net op tijd uit de auto te ontsnappen, en vreest nu voor de rest van zijn seizoen.

Nicolas Hamilton is een bekend gezicht in de racewereld. Als broer van Lewis Hamilton is hij regelmatig aanwezig in de F1-paddock, terwijl hij zelf ook graag te vinden is op de circuits. Hij rijdt al jaren in tourwagens, en racet vooral in het Britse BTCC. Daar rijdt hij dit jaar in een Cupra Leon, en afgelopen weekend jaagde hij in Silverstone op een topresultaat.

Auto vliegt in brand

Tijdens de achttiende ronde van de eerste race kwam er echter plots rook achter zijn voorwiel vandaan. De rook veranderen al snel in vlammen, en Hamilton wist zijn Cupra Leon in het gras naast de baan te parkeren. Hij stapte net op tijd uit, want zijn geelzwarte wagen vloog daarna in brand. De race werd geneutraliseerd, en Hamilton moest hulpeloos toekijken hoe zijn wagen afbrandde.

Voor Hamilton, die lijdt aan een cerebrale parese, was het een schrikmoment, zo liet hij weten in een bericht op Instagram. Aangezien hij deelneemt aan de BTCC als privécoureur, en zijn auto nu is afgebrand, weet hij nog niet of hij kan deelnemen aan de seizoensfinale op Brands Hatch.

Angstaanjagend moment

Hij postte een foto van de brand op Instagram, en bedankte daar iedereen voor hun berichtjes: "Wat een geweldige foto van een erg teleurstellend en angstaanjagend moment voor mij, mijn familie en mijn vrienden. Ik bleef verrassend kalm tijdens de hele situatie, probeerde de auto te redden van verdere schade terwijl ik mezelf veilig hield. Ik ben enorm trots op mezelf over hoe ik met deze situatie omging."

MustFeed

Posts: 10.217

"Angstaanjagende Hamilton ontsnapt aan vlammenzee van broer op Silverstone"

  • 1
  • 23 sep 2025 - 13:46
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (5)

Login om te reageren
  • MustFeed

    Posts: 10.217

    "Angstaanjagende Hamilton ontsnapt aan vlammenzee van broer op Silverstone"

    • + 1
    • 23 sep 2025 - 13:46
  • nr 76

    Posts: 6.907

    Ik zag een Grosjean-achtige escape voor me, tot ik op het filmpje klikte...

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 13:54
    • Larry Perkins

      Posts: 60.069

      Het broertje van Lewis is ook niet vooruit te branden...

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 15:02
  • Larry Perkins

    Posts: 60.069

    cerebrale parese

    Cerebrale parese (CP) is een niet-progressieve stoornis in de houding en beweging, veroorzaakt door een hersenbeschadiging die plaatsvindt vóór, tijdens of kort na de geboorte.
    Dit leidt tot problemen met spieraansturing en kan invloed hebben op bewegen, praten, eten, zien, horen en leren, afhankelijk van het getroffen hersengebied.
    CP is een verzamelnaam voor verschillende bewegingsstoornissen en is een van de meest voorkomende oorzaken van motorische beperkingen bij kinderen.

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 14:09
  • Larry Perkins

    Posts: 60.069

    Foto: Angela sjouwt weer ouwerwets bepakt en bezakt achter Lewis aan, gelukkig heeft ze wel bijtijds zijn raketmotorstep verstopt...

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 14:39

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

