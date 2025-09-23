Broer van Hamilton ontsnapt aan angstaanjagende vlammenzee op Silverstone

De broer van Lewis Hamilton kroop afgelopen weekend op het circuit van Silverstone door het oog van de naald. Nicolas Hamilton nam daar deel aan de BTCC-race, maar zijn auto vatte vlam. Hij wist net op tijd uit de auto te ontsnappen, en vreest nu voor de rest van zijn seizoen.

Nicolas Hamilton is een bekend gezicht in de racewereld. Als broer van Lewis Hamilton is hij regelmatig aanwezig in de F1-paddock, terwijl hij zelf ook graag te vinden is op de circuits. Hij rijdt al jaren in tourwagens, en racet vooral in het Britse BTCC. Daar rijdt hij dit jaar in een Cupra Leon, en afgelopen weekend jaagde hij in Silverstone op een topresultaat.

Auto vliegt in brand

Tijdens de achttiende ronde van de eerste race kwam er echter plots rook achter zijn voorwiel vandaan. De rook veranderen al snel in vlammen, en Hamilton wist zijn Cupra Leon in het gras naast de baan te parkeren. Hij stapte net op tijd uit, want zijn geelzwarte wagen vloog daarna in brand. De race werd geneutraliseerd, en Hamilton moest hulpeloos toekijken hoe zijn wagen afbrandde.

Voor Hamilton, die lijdt aan een cerebrale parese, was het een schrikmoment, zo liet hij weten in een bericht op Instagram. Aangezien hij deelneemt aan de BTCC als privécoureur, en zijn auto nu is afgebrand, weet hij nog niet of hij kan deelnemen aan de seizoensfinale op Brands Hatch.

Angstaanjagend moment

Hij postte een foto van de brand op Instagram, en bedankte daar iedereen voor hun berichtjes: "Wat een geweldige foto van een erg teleurstellend en angstaanjagend moment voor mij, mijn familie en mijn vrienden. Ik bleef verrassend kalm tijdens de hele situatie, probeerde de auto te redden van verdere schade terwijl ik mezelf veilig hield. Ik ben enorm trots op mezelf over hoe ik met deze situatie omging."