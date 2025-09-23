Verstappen voert de druk op en passeert Norris

Max Verstappen heeft twee geweldige Grand Prix-weekenden achter de rug. Hij wist de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen, en maakt weer kans op de wereldtitel. Hij moet het opnemen tegen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Hij heeft in ieder geval al meer rondjes aan de leiding gereden dan Norris.

Geruime tijd leek het erop dat Verstappen kansloos was in de strijd om de wereldtitel. Hij kende een tegenvallende eerste seizoenshelft, en wist na zijn zeges in Japan en Imola niet meer in de buurt te komen van de topposities. Hij begon goed aan de tweede seizoenshelft met een tweede plaats in Zandvoort, en won vervolgens de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan.

Meeste poles

In het wereldkampioenschap heeft Verstappen een flinke, maar niet onoverbrugbare achterstand op de McLarens van Piastri en Norris. De statistieken laten ook zien dat Verstappen zijn twee concurrenten van de papajakleurige renstal steeds meer en meer onder druk begint te zetten. Hij is sinds afgelopen weekend de coureur met de meeste poles (6) in het huidige seizoen, terwijl hij Norris ook te pakken heeft in een ander opvallend lijstje.

Norris ingehaald

Na Piastri is Verstappen nu de coureur die de meeste rondjes aan de leiding heeft gereden in het huidige seizoen. Piastri heeft tot nu toe 392 rondjes aan kop gereden, terwijl Verstappen door zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan nu 281 rondjes aan de leiding heeft gereden. Hiermee heeft hij Norris ingehaald, want de Britse McLaren-coureur reed 'slechts' 241 rondjes aan kop in het huidige seizoen.

Verstappen zal in de komende races gaan jagen op nog meer topprestaties. Voor het aantal rondjes aan kop worden vanzelfsprekend geen punten uitgedeeld, maar het laat wel zien dat hij de McLarens langzaam maar zeker meer onder druk kan zetten.

Rondjes aan kop in 2025:

1. Oscar Piastri - 392 rondjes

2. Max Verstappen - 281 rondjes

3. Lando Norris - 241 rondjes

4. Charles Leclerc - 48 rondjes

5. George Russell - 43 rondjes

6. Andrea Kimi Antonelli - 11 rondjes

7. Lewis Hamilton - 2 rondjes

8. Alexander Albon - 1 rondje