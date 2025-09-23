user icon
icon

Verstappen voert de druk op en passeert Norris

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen voert de druk op en passeert Norris
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 12:09
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft twee geweldige Grand Prix-weekenden achter de rug. Hij wist de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan te winnen, en maakt weer kans op de wereldtitel. Hij moet het opnemen tegen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Hij heeft in ieder geval al meer rondjes aan de leiding gereden dan Norris.

Geruime tijd leek het erop dat Verstappen kansloos was in de strijd om de wereldtitel. Hij kende een tegenvallende eerste seizoenshelft, en wist na zijn zeges in Japan en Imola niet meer in de buurt te komen van de topposities. Hij begon goed aan de tweede seizoenshelft met een tweede plaats in Zandvoort, en won vervolgens de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

11 sep

Meeste poles

In het wereldkampioenschap heeft Verstappen een flinke, maar niet onoverbrugbare achterstand op de McLarens van Piastri en Norris. De statistieken laten ook zien dat Verstappen zijn twee concurrenten van de papajakleurige renstal steeds meer en meer onder druk begint te zetten. Hij is sinds afgelopen weekend de coureur met de meeste poles (6) in het huidige seizoen, terwijl hij Norris ook te pakken heeft in een ander opvallend lijstje.

Norris ingehaald

Na Piastri is Verstappen nu de coureur die de meeste rondjes aan de leiding heeft gereden in het huidige seizoen. Piastri heeft tot nu toe 392 rondjes aan kop gereden, terwijl Verstappen door zijn zeges in Italië en Azerbeidzjan nu 281 rondjes aan de leiding heeft gereden. Hiermee heeft hij Norris ingehaald, want de Britse McLaren-coureur reed 'slechts' 241 rondjes aan kop in het huidige seizoen.

Verstappen zal in de komende races gaan jagen op nog meer topprestaties. Voor het aantal rondjes aan kop worden vanzelfsprekend geen punten uitgedeeld, maar het laat wel zien dat hij de McLarens langzaam maar zeker meer onder druk kan zetten.

Rondjes aan kop in 2025:

1. Oscar Piastri - 392 rondjes

2. Max Verstappen - 281 rondjes

3. Lando Norris - 241 rondjes

4. Charles Leclerc - 48 rondjes

5. George Russell - 43 rondjes

6. Andrea Kimi Antonelli - 11 rondjes

7. Lewis Hamilton - 2 rondjes

8. Alexander Albon - 1 rondje

Pietje Bell

Posts: 31.086

Hadden jullie deze al gezien? Op Tiktok en Tumblr dezelfde video van
Helmut, Max, Jos, oma, tante, Simone en Vermeulen.

https://www.tiktok.com/@sandrolomadze/video/7552758996059294997

Foto: https://i.imgur.com/iq9krys.png
https://www.tumblr.com/maxarchive/795450344684568576?source=share

  • 1
  • 23 sep 2025 - 12:44
Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 31.086

    Hadden jullie deze al gezien? Op Tiktok en Tumblr dezelfde video van
    Helmut, Max, Jos, oma, tante, Simone en Vermeulen.

    www.tiktok.com/@sandrolomadze/video/7552758996059294997

    Foto: i.imgur.com/iq9krys.png
    www.tumblr.com/max(...)568576?source=share

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 12:44
    • Pietje Bell

      Posts: 31.086

      Daar zijn de linken. Nu vind ik Damiano David een goede performer, mag graag naar hem kijken, maar dat is niet de video die ik geplaatst heb. De link wordt weer niet goed weergegeven, alleen het begin is aan te klikken.
      Dus even zelf de hele link knippen en plakken.

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 13:33

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar