Red Bull gooit het roer om: Data Verstappen redmiddel voor Tsunoda

Red Bull gooit het roer om: Data Verstappen redmiddel voor Tsunoda
  • Gepubliceerd op 23 sep 2025 10:09
  • comments 21
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. Max Verstappen schreef de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en zijn titelkansen lijken weer toe te nemen. Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda lijkt zich wat beter te voelen. Volgens Helmut Marko moet de data van Verstappen Tsunoda gaan helpen.

Red Bull heeft een aantal zware maanden achter de rug. De problemen waren groot, en de achterstand op de concurrentie van McLaren groeide elke sessie. Verstappen stelde vlak voor de zomerstop nog dat hij dit seizoen geen race meer zou winnen. Zijn voorspelling bleek te voorbarig te zijn, want Red Bull heeft de weg omhoog ingezet. Ze lijken een medicijn tegen de problemen te hebben gevonden, en Verstappen won in Monza en Bakoe op oppermachtige wijze.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda had het nog steeds zwaar. In Italië werd hij slechts dertiende, terwijl hij in Azerbeidzjan beter voor de dag kwam. Hij had een aardige kwalificatie, en kwam in de race als zesde over de streep. Het was zijn beste resultaat van het seizoen.

Andere aanpak

Red Bull-adviseur Helmut Marko legde in Bakoe aan de Duitse tak van Sky Sports uit wat ze met Tsunoda hebben gedaan: "We hebben na de race in Monza samen gezeten. Yuki was daar in de race soms wel een seconde langzamer dan Max. We hebben toen voor een andere aanpak gekozen. Simpel gezegd: omdat hij niet dezelfde ervaring heeft als Max, moet je hem meer coachen."

Data van Verstappen

Volgens Marko heeft Red Bull ervoor gekozen om de data van Verstappen door te nemen met Tsunoda. De Oostenrijkse teamadviseur legt het uit: "Je moet hem vergelijkingen geven. Wat doet Max in die bocht? Waar remt hij, en met welke kracht? Dat soort zaken. Daarnaast hebben we de auto iets meer op zijn wensen afgestemd, zodat de wagen niet zo kritiek reageert."

Astfgl

Posts: 945

Goh, het klinkt wel alsof het een goed idee is om je coureurs te helpen, in plaats van ze in het diepe te gooien en te laten verzuipen. Wat een waanzin!

  • 6
  • 23 sep 2025 - 10:22
Reacties (21)

Login om te reageren
  • Astfgl

    Posts: 945

    Goh, het klinkt wel alsof het een goed idee is om je coureurs te helpen, in plaats van ze in het diepe te gooien en te laten verzuipen. Wat een waanzin!

    • + 6
    • 23 sep 2025 - 10:22
    • snailer

      Posts: 29.843

      Helemaal niet. Dit is zelfs een stomp in de maagstreek die nu Tsunoda krijgt. Een F1 rijder hoort zelf het team te dragen. Wat is zijn feedback nu nog waard?

      Dit is voor mij het eerste teken dat Tsunoda niet voldoet voor RBR. Tot nu heb ik gedacht dat de auto veel te slecht op het gebied van afstellen en besturen was en zeer onvoorspelbaar bovendien.

      Maar een F1 rijder die zelf het team niet kan aansturen naar de behoefte van de rijder?

      • + 3
      • 23 sep 2025 - 11:18
    • Stoffelman

      Posts: 6.203

      "Daarnaast hebben we de auto iets meer op zijn wensen afgestemd, zodat de wagen niet zo kritiek reageert."

      -------

      Volgens bepaalde personen konden ze de tweede coureur niet helpen.
      RBR heeft heel lang hun tweede coureurs bedrogen.

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 11:51
    • NicoS

      Posts: 19.415

      Als je iemand die al vijf jaar in de F1 rijdt nog steeds moet helpen……
      Daarnaast heeft een coureur altijd een eigen voorkeur hoe hij de auto wil hebben.
      Albon heeft dat een keer heel uitgebreid uitgelegd. De afstelling die Max het liefst heeft, hoeft niet voor elke coureur te werken.
      Daarom vind ik dit een wat bijzonder verhaal….
      Dat de updates hebben geholpen om de auto stabieler te maken is inmiddels duidelijk, en dat zal voor Yuki absoluut helpen.

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 12:46
    • Stoffelman

      Posts: 6.203

      @NicoS

      "Daarnaast heeft een coureur altijd een eigen voorkeur hoe hij de auto wil hebben.
      Albon heeft dat een keer heel uitgebreid uitgelegd. De afstelling die Max het liefst heeft, hoeft niet voor elke coureur te werken.
      Daarom vind ik dit een wat bijzonder verhaal…."

      ----

      Zo bijzonder is dat niet.
      RBR heeft zijn tweede coureurs gewoon nooit goed behandeld.
      Als je nu je tweede bolide aanpast aan de coureur zijn wensen, bewijst dat ze het vroeger ook konden, maar weigerde.

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 13:01
  • mordor

    Posts: 2.054

    Dat deden ze ook met Lawson... Oh wacht

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 10:44
  • tour71

    Posts: 1.544

    pffff zullen we wachten met de champagne tot na singapore? Dan staat iedereen gelukkig weer met beide voetjes op de vloer

    • + 0
    • 23 sep 2025 - 10:50
    • arone

      Posts: 1.138

      Want?

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 10:55
    • Damon Hill

      Posts: 19.337

      @Arone,
      Want? Omdat zowel Monza als Baku qua lay-out veel beter passen bij de karakteristieken van de Red Bull, terwijl Singapore daar minder goed bij past. Dat betekent dat de kans relatief groot is dat Red Bull in Singapore niet gaat winnen.

      Dus:
      - high downforce circuits = goed voor Red Bull
      - low downforce circuits = minder goed voor Red Bull

      Dat is het hele jaar al mega duidelijk. De beste kans voor Red Bull om weer te winnen zal in Las Vegas zijn, en ik denk dat ze het op zich ook prima gaan doen in Brazilië en Abu Dhabi. Singapore is echter een heel ander verhaal.

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 11:00
    • snailer

      Posts: 29.843

      @Damon. Ik heb wat bochten via de data op Baku bekeken. Verstappen was echt niet slecht daar in de meeste bochten. In tegendeel. En echt. Veell bochten op Singapore hebben het zelfde karakter als in Baku.
      Er is 1 bocht met veel load. En daar ben ik dan benieuwd naar omdat die voor een 'recht stuk' ligt. Die bochten zijn McLaren mega.
      Tot slot de hobbels. Op Baku raakte de McLaren een paar maal unsettled. Verstappen dus niet.


      Enige waar de Red Bull nog steeds een enorme achterstand heeft. Zeker ten opzichte van Ferrari en McLaren, maar zeker ook ten opzichte van Mercedes is de banden degradatie. Op singapore valt die mee, tenzij ze wederom die helle slappe banden meenemen. Dan weet i dat niet.

      Ik ben zelfs zeer nieuwsgierig naar de prestaties van Singapore.

      Maar Red Bull gaat zeker niet meer meedoen voor het kampioenschap Dat is een abslute utopie. Er komen nog een aantal banen aan waar de degradatie van de banden mega is. Precies waar die high load bochten liggen.

      • + 2
      • 23 sep 2025 - 11:26
    • arone

      Posts: 1.138

      Klopt, dat gaf Verstappen zelf ook aan. Maar toch lijkt het erop dat ze weer in de lift zitten, Ik ben daarom ook iets, welliswaar voorzichtig, maar toch positief. Ook het feit dat het allemaal toch spannend wordt in die kopjes bij Mclaren.

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 11:30
    • Damon Hill

      Posts: 19.337

      Ik bedoel mijn post natuurlijk andersom, maar men begrijpt de essentie. Red Bull is snel op rechte stukken en wat minder in de bochten.

      Ik ben het met Arone eens dat de McLaren coureurs veel fouten maken en de druk voelen. Het zal echter ook weer niet zo zijn dat ze iedere race de auto opvouwen, want zo slecht zijn ze nu ook weer niet. Het gat qua punten is net even te groot.

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 12:52
  • Pietje Bell

    Posts: 31.084

    Het lijkt erop dat Marko zijn zinnen heeft gezet op Hadjar dus Yuki moet moven.
    Nu snel even laten zien dat ze er alles aan doen om Yuki te helpen.
    Waarom is dat niet eerder gebeurd?
    Waarom heeft hij alle updates veel later gekregen van Max? Waarom is de wagen niet
    eerder afgesteld op zijn rijstijl?! Zo heeft Marko Kvyat er ook uitgewerkt omdat hij Max
    zo snel mogelijk in de RBR wagen wou hebben. Wachten op een fout van Kvyat.
    Misschien kan Yuki naar Alpine. Hij gaat veel en heel goed met Gasly om, wonen beiden
    heel dicht bij elkaar in Milaan en het zou kunnen dat daar nog plek is.

    • + 3
    • 23 sep 2025 - 10:50
    • John6

      Posts: 11.009

      Yuki had een achterstand van bijna 34 sec op Max, heeft het geholpen denk je.

      Normaal gesproken zou Yuki op P 9 - 10 de race eindigen, de mazzel was dat McLaren en Ferrari bijna alles fout deden wat je maar kon verzinnen.

      • + 4
      • 23 sep 2025 - 11:01
    • Damon Hill

      Posts: 19.337

      Ik denk dat Tsunoda een betere optie is voor Alpine dan Colapinto of Aron. Helemaal geen gekke gedachte.

      • + 4
      • 23 sep 2025 - 11:01
    • snailer

      Posts: 29.843

      "Waarom is dat niet eerder gebeurd?"
      Dat is niet eerder gebeurd omdat men van een ervaren F1 rijder verwacht dat die zijn team leidt en voor zichzelf en de werkgever goede feedback geeft. Hij rijdt voor een top team. Er wordt verwacht dat hij top presteerd op alle gebieden.

      Dit helpen is een motie van onvermogen voor Tsunoda. Een kick in the ass zeg maar. Richting de uitgang.
      Dit is de 2de aanwijzing dat men al heeft besloten. Tsunoda wordt vervangen. De andere is dat Marko openbaar kritiek gaat leveren. Daar is hij een paar weekende geleden al mee begonnen.

      Ook voor de andere teams is dit signaal een grote reden om niet voor hem te kiezen. Tsunoda zou wel eens exit F1 kunnen gaan. Wat ik overigens erg jammer vind. Tsunoda is een karakter die door zijn houding en zijn opmerkinge altijd in de belangstelling staat. Hij heeft voor zijn prestaties ook in verhouding veel fans.


      En om zo'n opmerking te benoemen. Yuki rijdt op 1,5 seconde achter de vechtende Hulk en Colapinto (Noem deze maar even voor het gemak. Weet niet meer wie het waren)
      Race engineer: Yuki, Hulkenberg en Colapinto zijn voor je aan het vechten. Dus pas op.
      Tsunoda: "To much information"

      En dat was een terechte en nodeloze opmerking van zijn race engineer. Ik moest er wel om glimlachen. Zeker ook omdat hij gelijk had. Dit was dacht ik vorig jaar.

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 11:38
    • Stoffelman

      Posts: 6.203

      @snailer

      "Dat is niet eerder gebeurd omdat men van een ervaren F1 rijder verwacht dat die zijn team leidt en voor zichzelf en de werkgever goede feedback geeft. "

      ------

      Goede feedback geven.
      En vervolgens deed het team blijkbaar niks met die feedback.
      Getuige "Daarnaast hebben we de auto iets meer op zijn wensen afgestemd, zodat de wagen niet zo kritiek reageert."

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 12:11
    • VES

      Posts: 1.650

      Het gebeurt nu, omdat ze zich beseffen dat Max een minister van defensie nodig heeft om nog een kans te maken in het kampioenschap.

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 12:46
    • NicoS

      Posts: 19.415

      De updates hebben geholpen om de auto stabieler te maken. Yuki heeft vrijdag te kennen gegeven dat blij was met de nieuwe vloer, het voelde veel beter voor hem. Datzelfde zei Max al in Monza dat de auto een stuk stabieler aanvoelde.
      Dus wat maakt het verschil, de updates of de afstelling….?

      • + 1
      • 23 sep 2025 - 12:54
    • Pietje Bell

      Posts: 31.084

      Het afgelopen weekend hebben Yuki en Lawson ervoor gezorgd dat hen niemand voorbij kon, zodat Norris niet dichter bij Max kon komen en de rest ook niet.

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 13:01
    • Stoffelman

      Posts: 6.203

      @NicoS

      "Dus wat maakt het verschil, de updates of de afstelling….?"

      ----

      Beide maken het verschil.

      • + 0
      • 23 sep 2025 - 13:15

