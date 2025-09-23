Red Bull gooit het roer om: Data Verstappen redmiddel voor Tsunoda

Het team van Red Bull Racing lijkt de weg omhoog te hebben gevonden. Max Verstappen schreef de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan op zijn naam, en zijn titelkansen lijken weer toe te nemen. Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda lijkt zich wat beter te voelen. Volgens Helmut Marko moet de data van Verstappen Tsunoda gaan helpen.

Red Bull heeft een aantal zware maanden achter de rug. De problemen waren groot, en de achterstand op de concurrentie van McLaren groeide elke sessie. Verstappen stelde vlak voor de zomerstop nog dat hij dit seizoen geen race meer zou winnen. Zijn voorspelling bleek te voorbarig te zijn, want Red Bull heeft de weg omhoog ingezet. Ze lijken een medicijn tegen de problemen te hebben gevonden, en Verstappen won in Monza en Bakoe op oppermachtige wijze.

Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda had het nog steeds zwaar. In Italië werd hij slechts dertiende, terwijl hij in Azerbeidzjan beter voor de dag kwam. Hij had een aardige kwalificatie, en kwam in de race als zesde over de streep. Het was zijn beste resultaat van het seizoen.

Andere aanpak

Red Bull-adviseur Helmut Marko legde in Bakoe aan de Duitse tak van Sky Sports uit wat ze met Tsunoda hebben gedaan: "We hebben na de race in Monza samen gezeten. Yuki was daar in de race soms wel een seconde langzamer dan Max. We hebben toen voor een andere aanpak gekozen. Simpel gezegd: omdat hij niet dezelfde ervaring heeft als Max, moet je hem meer coachen."

Data van Verstappen

Volgens Marko heeft Red Bull ervoor gekozen om de data van Verstappen door te nemen met Tsunoda. De Oostenrijkse teamadviseur legt het uit: "Je moet hem vergelijkingen geven. Wat doet Max in die bocht? Waar remt hij, en met welke kracht? Dat soort zaken. Daarnaast hebben we de auto iets meer op zijn wensen afgestemd, zodat de wagen niet zo kritiek reageert."