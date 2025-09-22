Piastri ziet Verstappen niet als een gevaar: "Lig er niet wakker van"

Oscar Piastri is van mening dat Max Verstappen nog steeds een kans maakt op de titel. Toch ligt de Australiër niet wakker van de sterke prestaties van Verstappen. De McLaren-coureur denkt dat zijn voorsprong van 69 punten genoeg is.

De Australiër crashte aan het begin van de Grand Prix van Azerbeidzjan. De McLaren-coureur behaalde daardoor geen punten en Max Verstappen liep door zijn zege in met maar liefst 25 punten.

'Ik maak me geen zorgen'

Piastri zei tegenover PlanetF1: "Ik ga hem niet uitsluiten", zei Piastri. "Maar eerlijk gezegd maak ik me daar ook niet al te veel zorgen over. Ik probeer gewoon te herstellen van dit weekend en zo goed mogelijk te presteren. Ik weet dat als ik terugkom op het niveau dat ik kan, ik meer dan oké ben, dus daar ga ik me op concentreren."

Piastri legt zijn probleem uit: "Ik blokkeerde gewoon", zei hij. "Ik denk dat ik uiteindelijk gewoon de grip verkeerd heb ingeschat. Ik heb die waarschijnlijk verloren door de vieze lucht, maar ik weet wel beter dan dat ik het gebrek aan grip kan verwachten."

"Ik geef het dus zeker niet aan iets anders de schuld. Het waren twee simpele fouten van mijn kant die me vandaag de das om hebben gedaan. Er is niets wezenlijk anders geweest en ik denk dat het voor mij, als ik het gevoel had dat ik in een compleet andere gemoedstoestand zat, makkelijker is om het daaraan te wijten en ook een probleem te verhelpen, denk ik."

Rommelig weekend voor Piastri

"Maar dit weekend voelde als elk ander weekend, alleen helaas zijn er van begin tot eind veel te veel fouten gemaakt. Elke sessie was rommelig. Natuurlijk voel je je na zo'n weekend nooit geweldig, maar uiteindelijk had ik het gevoel dat het tempo dit weekend nog steeds goed was, en ik denk dat het zeldzaam is dat ik zoveel uitvoeringsfouten maak."

"Ik ben er zo op gefocust om dat achter me te laten, dat ik me veel meer zorgen zou maken als deze fouten gemaakt werden omdat ik tijd probeerde in te halen of zoiets. Het zijn dus natuurlijk kostbare fouten, maar ze kunnen heel, heel gemakkelijk worden hersteld."