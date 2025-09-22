Red Bull vernedert de concurrentie in alternatief kampioenschap

Het team van Red Bull Racing kende een opvallend sterk weekend in Azerbeidzjan. Max Verstappen heerste op de baan, en ook zijn pitcrew was in vorm. Red Bull verrichtte namelijk de snelste pitstop van het weekend, terwijl ook zusterteam Racing Bulls wist te schitteren.

Na een aantal zware maanden lijkt Red Bull hun problemen te hebben opgelost. In Monza won Verstappen de Italiaanse Grand Prix op een oppermachtige wijze, en in Bakoe herhaalde hij dat kunstje. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad startte hij de Grand Prix op de pole position, hij behield de leiding bij de start en reed vervolgens met speels gemak weg bij zijn concurrenten.

Red Bull in vorm

Bij Red Bull was het hele team in vorm, want de pitcrew verrichtte de snelste pitstop van het weekend. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kreeg in 2,14 seconden de beschikking over een setje nieuwe banden. Ze waren hiermee nipt sneller dan de pitcrew van Red Bulls zusterteam Racing Bulls, die in 2,19 seconden de banden van Liam Lawson verwisselden. Verstappen zelf kreeg in 2,22 seconden de beschikking over een setje nieuwe banden, terwijl Racing Bulls de top vier compleet maakte door de banden van Isack Hadjar in 2,24 seconden te wisselen.

Het team van Ferrari beleefde weer een rampzalig weekend, maar hun pitstops waren zeker niet slecht. Met de pitstop van Lewis Hamilton (2,26 seconden) eindigden ze op de vijfde plaats, terwijl de pitstop van Charles Leclerc (2,52 seconden) goed was voor de tiende plaats in dit pitstopklassement.

McLaren de fout in

Het team van McLaren kende een dramatische race, en ze zagen Oscar Piastri al uitvallen in de eerste ronde. De pitstop van Lando Norris ging volledig mis, en ze eindigden dan ook niet in de pitstop. De top tien in Azerbeidzjan werd compleet gemaakt door Mercedes, Sauber, Haas en Williams.