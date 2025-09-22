user icon
icon

Red Bull vernedert de concurrentie in alternatief kampioenschap

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull vernedert de concurrentie in alternatief kampioenschap
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 14:47
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Het team van Red Bull Racing kende een opvallend sterk weekend in Azerbeidzjan. Max Verstappen heerste op de baan, en ook zijn pitcrew was in vorm. Red Bull verrichtte namelijk de snelste pitstop van het weekend, terwijl ook zusterteam Racing Bulls wist te schitteren.

Na een aantal zware maanden lijkt Red Bull hun problemen te hebben opgelost. In Monza won Verstappen de Italiaanse Grand Prix op een oppermachtige wijze, en in Bakoe herhaalde hij dat kunstje. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad startte hij de Grand Prix op de pole position, hij behield de leiding bij de start en reed vervolgens met speels gemak weg bij zijn concurrenten.

Meer over Red Bull Racing Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

11 sep

Red Bull in vorm

Bij Red Bull was het hele team in vorm, want de pitcrew verrichtte de snelste pitstop van het weekend. Verstappens teamgenoot Yuki Tsunoda kreeg in 2,14 seconden de beschikking over een setje nieuwe banden. Ze waren hiermee nipt sneller dan de pitcrew van Red Bulls zusterteam Racing Bulls, die in 2,19 seconden de banden van Liam Lawson verwisselden. Verstappen zelf kreeg in 2,22 seconden de beschikking over een setje nieuwe banden, terwijl Racing Bulls de top vier compleet maakte door de banden van Isack Hadjar in 2,24 seconden te wisselen.

Lichtpuntje voor Ferrari

Het team van Ferrari beleefde weer een rampzalig weekend, maar hun pitstops waren zeker niet slecht. Met de pitstop van Lewis Hamilton (2,26 seconden) eindigden ze op de vijfde plaats, terwijl de pitstop van Charles Leclerc (2,52 seconden) goed was voor de tiende plaats in dit pitstopklassement.

McLaren de fout in

Het team van McLaren kende een dramatische race, en ze zagen Oscar Piastri al uitvallen in de eerste ronde. De pitstop van Lando Norris ging volledig mis, en ze eindigden dan ook niet in de pitstop. De top tien in Azerbeidzjan werd compleet gemaakt door Mercedes, Sauber, Haas en Williams.

patrob

Posts: 1.574

Ik heb begrepen dat de pitcrews van de andere teams de komende week zich niet meer buiten durven te vertonen na deze vernedering.

  • 1
  • 22 sep 2025 - 14:59
F1 Nieuws Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (4)

Login om te reageren
  • MacGyver

    Posts: 3.941

    Nou, dat is een echte vernedering

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 14:50
    • patrob

      Posts: 1.574

      Ik heb begrepen dat de pitcrews van de andere teams de komende week zich niet meer buiten durven te vertonen na deze vernedering.

      • + 1
      • 22 sep 2025 - 14:59
  • TylaHunter

    Posts: 10.498

    Betekenis van vernedering is ook aangepast in de van Dale begrijp ik?
    3 beste pitstops dit jaar > Mclaren. Meest constante pitstopper dit jaar > Ferrari (bovenaan in de tussenstand op ruime marge).

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 15:16
    • misstappen

      Posts: 3.328

      de betekenis van een seizoen is ook aangepast begrijp ik.., ik las toch echt dat het over afgelopen race ging en niet over het seizoen... maar goed, ik heet dan ook geen van Dale..

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:20

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar