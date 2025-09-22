Zieke George Russell knokt zich naar tweede plaats: "Gelukkig was het in Bakoe"

George Russell was het hele weekend in Bakoe ziek. De Britse Mercedes-coureur wist alsnog als tweede te finishen. Het was geen pretje voor Russell, maar hij behaalde wel zijn zevende podium van het seizoen.

George Russell staat nog steeds achter Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee coureurs bedraagt 43 WK-punten. George Russell heeft ook dit weekend geen punt kunnen inlopen ten opzichte van de Nederlander.

'Gelukkig was het Bakoe'

"Gelukkig was het Bakoe", zegt Russell tegenover de internationale media. "Ook al is het een van de zwaarste circuits, het is mentaal en fysiek misschien wel een van de makkelijkste. Dus vandaag gaat het een stuk beter. Vrijdag en zaterdag voelde ik me echt beroerd. En weet je, als het Singapore was geweest, dan had ik eerlijk gezegd waarschijnlijk op vrijdag de handdoek in de ring gegooid en had ik de race waarschijnlijk niet gereden."

"Dus ja, wat dat betreft kwam het qua timing nog goed uit. Ik ben al een paar jaar niet ziek geweest en nu kwam opeens alles tegelijk, maar ik ben nu aan de betere hand." George Russell is bang dat Red Bull Racing boven Mercedes eindigt in het wereldkampioenschap.

Ferrari maakt evenveel kans als Red Bull

Mercedes staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap. Ferrari en Red Bull staan daarachter met vier en achttien punten. Volgens Russell maken beide teams nog een grote kans om boven Mercedes te eindigen: "Het schommelt gewoon zo snel. Ferrari leek vrijdag hier nog ontzettend sterk, zoals ze hier eigenlijk altijd goed zijn. Charles heeft hier vier keer pole gepakt en ze hadden makkelijk als één-twee kunnen starten. En met hoe lastig inhalen hier is, hadden ze waarschijnlijk ook als één-twee kunnen eindigen."

"Maar ja, ze hadden een slechte kwalificatie en gingen naar huis met een paar schamele puntjes, terwijl wij er met dertig punten vandoor gingen. Dus echt: niemand weet hoe het gaat lopen."