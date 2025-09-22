user icon
icon

Zieke George Russell knokt zich naar tweede plaats: "Gelukkig was het in Bakoe"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zieke George Russell knokt zich naar tweede plaats: "Gelukkig was het in Bakoe"
  • Gepubliceerd op 22 sep 2025 14:09
  • comments 6
  • Door: Jesse Jansen

George Russell was het hele weekend in Bakoe ziek. De Britse Mercedes-coureur wist alsnog als tweede te finishen. Het was geen pretje voor Russell, maar hij behaalde wel zijn zevende podium van het seizoen. 

Meer over George Russell Problemen voor Mercedes: Zieke Russell ontbreekt in Bakoe

Problemen voor Mercedes: Zieke Russell ontbreekt in Bakoe

18 sep
 Mercedes bereidt zich voor op Verstappen: "Zitten in de buurt van Max"

Mercedes bereidt zich voor op Verstappen: "Zitten in de buurt van Max"

19 sep

George Russell staat nog steeds achter Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Het verschil tussen de twee coureurs bedraagt 43 WK-punten. George Russell heeft ook dit weekend geen punt kunnen inlopen ten opzichte van de Nederlander. 

'Gelukkig was het Bakoe'

"Gelukkig was het Bakoe", zegt Russell tegenover de internationale media. "Ook al is het een van de zwaarste circuits, het is mentaal en fysiek misschien wel een van de makkelijkste. Dus vandaag gaat het een stuk beter. Vrijdag en zaterdag voelde ik me echt beroerd. En weet je, als het Singapore was geweest, dan had ik eerlijk gezegd waarschijnlijk op vrijdag de handdoek in de ring gegooid en had ik de race waarschijnlijk niet gereden."

"Dus ja, wat dat betreft kwam het qua timing nog goed uit. Ik ben al een paar jaar niet ziek geweest en nu kwam opeens alles tegelijk, maar ik ben nu aan de betere hand." George Russell is bang dat Red Bull Racing boven Mercedes eindigt in het wereldkampioenschap. 

Ferrari maakt evenveel kans als Red Bull

Mercedes staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap. Ferrari en Red Bull staan daarachter met vier en achttien punten. Volgens Russell maken beide teams nog een grote kans om boven Mercedes te eindigen: "Het schommelt gewoon zo snel. Ferrari leek vrijdag hier nog ontzettend sterk, zoals ze hier eigenlijk altijd goed zijn. Charles heeft hier vier keer pole gepakt en ze hadden makkelijk als één-twee kunnen starten. En met hoe lastig inhalen hier is, hadden ze waarschijnlijk ook als één-twee kunnen eindigen."

"Maar ja, ze hadden een slechte kwalificatie en gingen naar huis met een paar schamele puntjes, terwijl wij er met dertig punten vandoor gingen. Dus echt: niemand weet hoe het gaat lopen."

Foto's Grand Prix van Azerbeidzjan 2025
F1 Nieuws George Russell Mercedes GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (6)

Login om te reageren
  • DenniSNL1980

    Posts: 319

    Held, bikkel, topperrrr van de week. Deze man verdiend een standbeeld van Toto. Kan je nagaan als die helemaal fit was, dan had die de race nog wel gewonnen.

    • + 0
    • 22 sep 2025 - 14:28
    • HermanInDeZon

      Posts: 227

      Had hij pole kunnen halen had volgens mij Max er niet langsgeraakt

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 14:36
    • Paulie

      Posts: 4.504

      Een eindbaas is het!

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:06
    • Snork

      Posts: 21.821

      En een glibberige glijpaal die ik de schuld geef van alles. Ja, alles, omdat het kan. De gladjakker.

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:08
    • Pietje Bell

      Posts: 31.072

      Zoek de verschillen.

      Welke reactie hoort niet bij de bovenstaande 4 en waarom?

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:27
    • Paulie

      Posts: 4.504

      allemaal prachtige complimenteuze woorden voor Vriend, alleen de post van Snork valt een beetje uit de toon, ik begin heel voorzichtig de indruk te krijgen dat hij geen fan is van Vriend

      • + 0
      • 22 sep 2025 - 15:30

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 925
  • Podiums 22
  • Grand Prix 145
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (27)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar