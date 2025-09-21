FIA-regels redden Piastri: McLaren-coureur ontloopt zware straf

Oscar Piastri kende vandaag een teleurstellende Grand Prix van Azerbeidzjan. De Australiër viel uit in de eerste ronde, nadat hij bij de start al te vroeg op zijn gas was gegaan. Voor deze overtreding staat een tijdstraf van vijf seconden, maar die kon hij dus niet inlossen. Dit levert hem echter geen gridstraf voor Singapore op.

Kampioenschapsleider Piastri beleefde een horrorweekend in de straten van Bakoe. In de vrije trainingen maakte hij meerdere foutjes, en op zaterdag eindigde zijn kwalificatie in de muur. Hierdoor moest hij als negende starten, maar die positie wist hij niet vast te houden. Piastri maakte een zogenaamde jump start en probeerde daar nog het beste van te maken. Hij drukte snel weer op de rem, waardoor hij de echte start miste. Hij zakte door het veld heen, en crashte een paar bochten later.

Vijf seconden tijdstraf

Op een tuinstoeltje keek hij vanachter de vangrail naar de race, en zag hij hoe Fernando Alonso een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor eenzelfde soort vergrijp. Ook Piastri kreeg deze tijdstraf toebedeeld, maar die kon hij vanzelfsprekend niet inlossen. Normaal gesproken is het zo dat een tijdstraf dan wordt omgezet in een gridstraf voor de volgende race. Voor Piastri zou dat een nieuwe tik zijn, want dit zou hem direct een achterstand geven.

Wat zeggen de regels?

Piastri mag echter opgelucht ademhalen, want deze straf geldt niet voor hem in deze situatie. Uit de documenten van de FIA over de richtlijnen voor straffen, blijkt namelijk dat er een addertje onder het gras zit. In de regels staat: "In gevallen waarin er sprake is van één enkele tijdstraf van vijf seconden die een coureur niet kan inlossen vanwege een uitvalbeurt, zullen de stewards die niet omzetten in een gridstraf voor de volgende race. Maar als er meer dan één straf is, dan kunnen de stewards de tijdstraf van vijf seconden (en andere) straffen omzetten in een gridstraf."

In het geval van Piastri ging het maar om één straf, en dus volgt er geen gridstraf. Het is het enige positieve wat Piastri meeneemt uit Bakoe.