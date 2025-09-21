user icon
FIA-regels redden Piastri: McLaren-coureur ontloopt zware straf

FIA-regels redden Piastri: McLaren-coureur ontloopt zware straf
  Gepubliceerd op 21 sep 2025 17:02
  • comments 5
  Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri kende vandaag een teleurstellende Grand Prix van Azerbeidzjan. De Australiër viel uit in de eerste ronde, nadat hij bij de start al te vroeg op zijn gas was gegaan. Voor deze overtreding staat een tijdstraf van vijf seconden, maar die kon hij dus niet inlossen. Dit levert hem echter geen gridstraf voor Singapore op.

Kampioenschapsleider Piastri beleefde een horrorweekend in de straten van Bakoe. In de vrije trainingen maakte hij meerdere foutjes, en op zaterdag eindigde zijn kwalificatie in de muur. Hierdoor moest hij als negende starten, maar die positie wist hij niet vast te houden. Piastri maakte een zogenaamde jump start en probeerde daar nog het beste van te maken. Hij drukte snel weer op de rem, waardoor hij de echte start miste. Hij zakte door het veld heen, en crashte een paar bochten later.

Vijf seconden tijdstraf

Op een tuinstoeltje keek hij vanachter de vangrail naar de race, en zag hij hoe Fernando Alonso een tijdstraf van vijf seconden kreeg voor eenzelfde soort vergrijp. Ook Piastri kreeg deze tijdstraf toebedeeld, maar die kon hij vanzelfsprekend niet inlossen. Normaal gesproken is het zo dat een tijdstraf dan wordt omgezet in een gridstraf voor de volgende race. Voor Piastri zou dat een nieuwe tik zijn, want dit zou hem direct een achterstand geven.

Wat zeggen de regels?

Piastri mag echter opgelucht ademhalen, want deze straf geldt niet voor hem in deze situatie. Uit de documenten van de FIA over de richtlijnen voor straffen, blijkt namelijk dat er een addertje onder het gras zit. In de regels staat: "In gevallen waarin er sprake is van één enkele tijdstraf van vijf seconden die een coureur niet kan inlossen vanwege een uitvalbeurt, zullen de stewards die niet omzetten in een gridstraf voor de volgende race. Maar als er meer dan één straf is, dan kunnen de stewards de tijdstraf van vijf seconden (en andere) straffen omzetten in een gridstraf."

In het geval van Piastri ging het maar om één straf, en dus volgt er geen gridstraf. Het is het enige positieve wat Piastri meeneemt uit Bakoe.

Rogier hier

Posts: 6.699

Natuurlijk. Ik ben benieuwd of dat als het een niet-McLaren of niet-Engelse coureur was geweest, dit dan ook zo was geweest of dat ze toch iets hadden gevonden waardoor de tijdstraf zou gelden in de volgende race

  • 4
  • 21 sep 2025 - 18:18
Reacties (5)

Login om te reageren
  • Rogier hier

    Posts: 6.699

    Natuurlijk. Ik ben benieuwd of dat als het een niet-McLaren of niet-Engelse coureur was geweest, dit dan ook zo was geweest of dat ze toch iets hadden gevonden waardoor de tijdstraf zou gelden in de volgende race

    • + 4
    • 21 sep 2025 - 18:18
    • DBGates

      Posts: 3.889

      Als hij Max had geheten had hij zeker straf gehad

      • + 4
      • 21 sep 2025 - 18:55
  • AUDI_F1

    Posts: 3.311

    Tuurlijk. Eerst stout zijn en dan geen straf krijgen.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 18:50
  • NicoS

    Posts: 19.393

    Er zijn coureurs die voor helemaal niets een gridstraf krijgen (Qatar vorig seizoen)…..;)
    Oscar heeft geluk met de versoepeling van de regelgeving.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 19:05
  • De Vogel is Geland

    Posts: 519

    Op zichzelf een logische regel mits de uitval veroorzaakt is door een eenzijdige actie of technisch gebrek

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 19:15

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

