Marko plaatst Verstappen op een voetstuk: "Perfect uitgevoerd!"

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Hij leverde een masterclass af in de straten van Bakoe, en gaf de leiding op geen enkel moment uit handen. Red Bull-adviseur Helmut Marko genoot van Verstappen, en kwam na afloop superlatieven te kort.

De zege van Verstappen in Monza gaf Red Bull weer wat kleur op de wangen. Ze reisden met een goed gevoel af naar Azerbeidzjan, waar ze zeker niet als de favorieten werden gezien. In de trainingen ging alles echter naar wens, en in de chaotische kwalificatie greep Verstappen de pole position. In de race hield hij die positie vast, en won hij dus zijn vierde Grand Prix van het jaar.

Schaakspel

De zege zorgde voor veel vreugde bij Verstappen. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was blij, en hij sprak zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Ik denk dat het hele team echt uitstekend werk heeft geleverd, en dat dit meer op een schaakspel leek dan een race."

"Het ging de hele tijd om de vraag: wanneer gaan we naar binnen voor een pitstop, en wie zit waar op de baan? Dat werd de hele tijd precies doorgerekend. De bandenkeuze was volgens mij ook doorslaggevend, omdat wij de race startten op de harde band. Daarmee konden we het tempo beter reguleren en controleren."

Geweldige prestatie van Verstappen

Ook Verstappen gaf zijn visitekaartje af, en daar was Marko heel erg blij mee. Hij kwam na afloop met een vrachtlading aan complimenten: "Het was een kwestie van de positie vast zien te houden, en ervoor zorgen dat er niets misging. Het was hier een daar wat glad en lastig. Max reed echter heel erg beheerst en precies op de manier zoals je dat van hem mag verwachten. Hij heeft het vandaag perfect uitgevoerd."