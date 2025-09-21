user icon
icon

Marko plaatst Verstappen op een voetstuk: "Perfect uitgevoerd!"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko plaatst Verstappen op een voetstuk: "Perfect uitgevoerd!"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 20:43
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen schreef vandaag de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam. Hij leverde een masterclass af in de straten van Bakoe, en gaf de leiding op geen enkel moment uit handen. Red Bull-adviseur Helmut Marko genoot van Verstappen, en kwam na afloop superlatieven te kort.

De zege van Verstappen in Monza gaf Red Bull weer wat kleur op de wangen. Ze reisden met een goed gevoel af naar Azerbeidzjan, waar ze zeker niet als de favorieten werden gezien. In de trainingen ging alles echter naar wens, en in de chaotische kwalificatie greep Verstappen de pole position. In de race hield hij die positie vast, en won hij dus zijn vierde Grand Prix van het jaar.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Schaakspel

De zege zorgde voor veel vreugde bij Verstappen. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko was blij, en hij sprak zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Ik denk dat het hele team echt uitstekend werk heeft geleverd, en dat dit meer op een schaakspel leek dan een race."

"Het ging de hele tijd om de vraag: wanneer gaan we naar binnen voor een pitstop, en wie zit waar op de baan? Dat werd de hele tijd precies doorgerekend. De bandenkeuze was volgens mij ook doorslaggevend, omdat wij de race startten op de harde band. Daarmee konden we het tempo beter reguleren en controleren."

Geweldige prestatie van Verstappen

Ook Verstappen gaf zijn visitekaartje af, en daar was Marko heel erg blij mee. Hij kwam na afloop met een vrachtlading aan complimenten: "Het was een kwestie van de positie vast zien te houden, en ervoor zorgen dat er niets misging. Het was hier een daar wat glad en lastig. Max reed echter heel erg beheerst en precies op de manier zoals je dat van hem mag verwachten. Hij heeft het vandaag perfect uitgevoerd."

F1 Nieuws Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 60.042

    Max Verstappen & Charles Leclerc congratulates Carlos on podium with Williams | Wholesome Podium BTS
    (8,26 minuten)

    https://youtu.be/t2HxWpSndJM

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 21:33

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
623
2
Mercedes
288
3
Ferrari
286
4
Red Bull Racing
272
5
Williams
101
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
62
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar