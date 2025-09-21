Verstappen wil niet aan wereldtitel denken na magische zege in Bakoe

Max Verstappen was vandaag oppermachtig in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander reed van start tot finish aan de leiding en noteerde ook de snelste ronde. Het was zijn tweede zege op rij, maar hij wil nog niet denken aan de wereldtitel.

Maandenlang leek de titelstrijd uit te draaien op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Na zijn zege in Monza en zijn prachtige pole op zaterdag in Bakoe, begon men bij McLaren zich alweer zorgen te maken. In de race stond er geen maat op Verstappen, en viel kampioenschapsleider Piastri uit in de eerste ronde na een crash. Norris kwam op zijn beurt niet verder dan de zevende tijd.

Positief gevoel bij Verstappen

Verstappen is blij met zijn huidige reeks, zo laat hij ook weten voor de camera van Viaplay: "Ja, dit is heel goed. Dat is heel positief voor ons. We hebben zeker heel veel moeilijke weekenden gehad, en als je twee keer zo achter elkaar wint, dan is dat top. Wel twee keer op low downforce, dus we moeten afwachten hoe het in Singapore zal zijn. Dus ja, het is weer een topweekend voor ons!"

Kan Verstappen kampioen worden?

Ook Verstappen weet dat zijn rivalen van McLaren het nu lastig beginnen te krijgen. McLaren-teambaas Andrea Stella riep op zaterdag al dat Verstappen zeker kans maakt op de wereldtitel, maar daar wilde de Nederlander zelf nog niet te veel over gaan nadenken: "Het is natuurlijk een enorm gat ten opzichte van hen. Het is best wel veel, maar we gaan nu ons best doen en dan zien we uiteindelijk wel waar we eindigen."

Verstappen staat nu nog derde in het kampioenschap met 255 WK-punten achter zijn naam, Norris staat tweede met 299 punten. Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan met een totaal van 324 punten.