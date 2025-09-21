user icon
Verstappen wil niet aan wereldtitel denken na magische zege in Bakoe
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 16:01
  • comments 33
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen was vandaag oppermachtig in de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Nederlander reed van start tot finish aan de leiding en noteerde ook de snelste ronde. Het was zijn tweede zege op rij, maar hij wil nog niet denken aan de wereldtitel.

Maandenlang leek de titelstrijd uit te draaien op een tweestrijd tussen McLaren-coureurs Oscar Piastri en Lando Norris. Na zijn zege in Monza en zijn prachtige pole op zaterdag in Bakoe, begon men bij McLaren zich alweer zorgen te maken. In de race stond er geen maat op Verstappen, en viel kampioenschapsleider Piastri uit in de eerste ronde na een crash. Norris kwam op zijn beurt niet verder dan de zevende tijd.

Positief gevoel bij Verstappen

Verstappen is blij met zijn huidige reeks, zo laat hij ook weten voor de camera van Viaplay: "Ja, dit is heel goed. Dat is heel positief voor ons. We hebben zeker heel veel moeilijke weekenden gehad, en als je twee keer zo achter elkaar wint, dan is dat top. Wel twee keer op low downforce, dus we moeten afwachten hoe het in Singapore zal zijn. Dus ja, het is weer een topweekend voor ons!"

Kan Verstappen kampioen worden?

Ook Verstappen weet dat zijn rivalen van McLaren het nu lastig beginnen te krijgen. McLaren-teambaas Andrea Stella riep op zaterdag al dat Verstappen zeker kans maakt op de wereldtitel, maar daar wilde de Nederlander zelf nog niet te veel over gaan nadenken: "Het is natuurlijk een enorm gat ten opzichte van hen. Het is best wel veel, maar we gaan nu ons best doen en dan zien we uiteindelijk wel waar we eindigen."

Verstappen staat nu nog derde in het kampioenschap met 255 WK-punten achter zijn naam, Norris staat tweede met 299 punten. Piastri voert nog altijd het wereldkampioenschap aan met een totaal van 324 punten.

BenettonB194

Posts: 1.434

Die krijgt piastri dus niet. Enkel bij meervoudige straffen

  • 8
  • 21 sep 2025 - 16:08
Reacties (33)

Login om te reageren
  Ferdi12

    Posts: 689

    Singapore ligt de McLarens beter dan de RB. Norris kan daar wel een flink stuk van zijn achterstand goedmaken, aangezien Piastry een gridstraf, van waarschijnlijk 3 plekken,zal krijgen voor zijn jumpstart.

    • + 3
    • 21 sep 2025 - 16:05
    BenettonB194

      Posts: 1.434

      Die krijgt piastri dus niet. Enkel bij meervoudige straffen

      • + 8
      • 21 sep 2025 - 16:08
    Ferdi12

      Posts: 689

      @ Benetton
      Gevolg van niet finishen: Als de coureur uitvalt of de race niet finisht, is de "Race Control" niet in staat de straf te controleren en in te lossen.
      Steward's beslissing: De stewards hebben dan de bevoegdheid om de coureur een diskwalificatie op te leggen, of een andere sanctie, zoals een schorsing of een straf in de volgende race.
      Dus zeer waarschijnlijk wel.

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 16:23
    Pietje Bell

      Posts: 31.061

      dan haad er een uitroepteken achter zijn naam moeten staan en die stond er niet, dus geen straf meer.

      • + 1
      21 sep 2025 - 16:26
    Rick Nitros

      Posts: 483

      Die uitroepteken kan pas heel laat komen, dat is dus geen reden. Als je eerder crasht dan de stewards de mogelijkheid hebben om het te beoordelen, kan je het volgens mij gewoon aan je broek krijgen achteraf.

      • + 2
      21 sep 2025 - 16:35
    Ferdi12

      Posts: 689

      Ik las net de uitleg op een andere site, dat men sinds dit jaar een 5 seconden penalty niet meer omzet naar een gridstraf, bij niet finishen, omdat men dit een te zwaar vergrijp vindt t.o.v. het vergrijp.
      Wat een onzinnig besluit.

      • + 1
      21 sep 2025 - 16:41
    BenettonB194

      Posts: 1.434

      Precies Ferdi die had ik ook gelezen. De teams gingen er voordit jaar niet mee akkoord. Enkel bij meervoudige of grove overtredingen. Vandaar was je reactie niet correct 🤛

      • + 1
      21 sep 2025 - 16:50
    Redcarsmatter

      Posts: 5.397

      Geen straf. Is beslist, las ik.

      • + 0
      21 sep 2025 - 19:07
  OrangeArrows

    Posts: 3.268

    Je bent afhankelijk van meerdere uitvalbeurten van Piastri en Norris en dan moet je zelf ook Maximaal scoren.

    • + 2
    21 sep 2025 - 16:07
    AUDI_F1

      Posts: 3.311

      Ja, dan gaat het hard. Maar als Verstappen fan hoop ik dat ie alles wint. Als ie geen kampioen wordt is dat wel jammer.

      • + 2
      21 sep 2025 - 16:24
    Phantom01

      Posts: 910

      Precies, opportunistische gezwam daar bij viaplee, "daar wordt ik een beetje moe van", zoals Wim Kieft dat zou zeggen.

      • + 0
      21 sep 2025 - 17:59
    Klus

      Posts: 2.327

      Als ie voor Norris raakt in de stand zou al heel wat zijn.

      • + 0
      21 sep 2025 - 18:32
  HermanInDeZon

    Posts: 222

    Natuurlijk heeft Verstappen nog een kans op de titel.
    Red Bull was volgens mij dit weekend minstens zo snel als de Mclaren
    En Max maakt weinig fouten

    Ze gaan dat natuurlijk niet zelf toegeven, ze houden wel van die underdog positie ...

    • + 1
    21 sep 2025 - 16:15
    Schumi-NR1

      Posts: 1.462

      Kloof is wel heel groot he.

      • + 3
      21 sep 2025 - 16:16
    HermanInDeZon

      Posts: 222

      Kloof is enorm groot.

      Maar zolang ze bij McLaren die twee laten vechten (en ze dus punten van elkaar gaan afpakken) en gezien het tempo waarmee Verstappen punten aan het terugpakken is, is het niet onmogelijk

      Nog even Signapore afwachten, maar de auto lijkt wel écht gewoon goed - dit is niet enkel "Max magie" meer

      • + 0
      21 sep 2025 - 16:19
    AUDI_F1

      Posts: 3.311

      Er zijn nog verschillende circuits te gaan. Low en high downforce. Dus is niet een 1 2tje

      • + 0
      21 sep 2025 - 16:26
    Schumi-NR1

      Posts: 1.462

      Verstappen staat 69 punten achter met nog 7 races te doen.

      Dan moet je gemiddeld toch al 10 punten per race terug pakken.

      Die Piastri gaat niet iedere race zo knoeien met de punten.

      • + 6
      21 sep 2025 - 16:26
    HermanInDeZon

      Posts: 222

      Dus elke race winnen en Piastri derde is "al voldoende"

      Ik zeg niet dat het gemakkelijk is, maar toch ook niet onmogelijk

      Ik zie hier een kans voor Tsunoda om zichzelf een 2026 stoeltje te verdienen ;)

      • + 2
      21 sep 2025 - 16:31
    snailer

      Posts: 29.789

      Eigenlijk is Tsunoda de indicatie dat de auto stabiel is geworden. Hij kon er plotseling tussen zitten.

      Vooral op race snelheid. Tot nu was hij 1 seconde tot 2 seconde per ronde langzamer. Vooral aan het eind van stints ging het naar die 2 seconde toe, dus Tsunoda kon ook geen kaas maken van banden managen.

      Deze race zat Tsunoda er gemiddeld 'maar' 0.75 seconde achter. Dit was op wit. Op geel was het verschil wel weer groot. Echter zat hij vast achter Lawson. Denk Lawson. In ieder geval reed hij achter een rijder aan omdat de drs open stond. Dus op geel was vertekend.

      De RBR lijkt beter. Is ook te zien in de data en op de onboards van Verstappen. 2 races lang amper onderstuur en zeer stabiel. Ondanks de wind.

      De vraag is alleen of de RBR nog echt tegen de McLarens op kan waar meer downforce nodig is en waar de deg veel hoger is.

      Op Monza had Verstappen de hoogste deg van alle toprijders.

      • + 0
      21 sep 2025 - 19:18
  Larry Perkins

    Posts: 60.038

    Max: "maar we gaan nu ons best doen..."

    Dus tot nu toe deden Max en zijn team nog niet hun best.
    Dat belooft nog wat als ze nu wel hun best gaan doen, en dat met een verbeterde RB21...

    • + 3
    21 sep 2025 - 16:21
  schwantz34

    Posts: 40.886

    De druk ligt volledig bij Lando, Ocsar, en McLaren die (itt Max en RBR) helemaal geen ervaring heen om voor de titel te rijden en waar de scheurtjes dit weekend al overduidelijk zichtbaar werden met een draak van een weekend voor Oscar, een Lando die in Q3 enorm veel geluk had toen hij de muur raakte en zijn achterwielophanging niet aan gort ging, en dan hebben we ook nog de slechte pitstop die Lando ook 2 plaatsen in de race heeft gekost.

    Daarentegen hebben Max en RBR helemaal niks te verliezen, en zal Max gewoon net als altijd gewoon zijn stinkende best doen om gewoon nog zoveel mogelijk overwinningen en podiums te pakken, en zal hij daardoor vanzelf wel zien hoe ver hij daarmee komt.

    • + 2
    21 sep 2025 - 16:22
    HermanInDeZon

      Posts: 222

      Van Piastri zou je kunnen zeggen dat hij geen ervaring heeft om voor de titel te rijden, maar na vorig jaar zouden Lando & McLaren dat toch echt wel mogen hebben hoor.

      Zeker Mclaren als team heeft dit jaar nul excuus (en twee pitstops verknallen op twee races is gewoon compleet onaanvaardbaar.

      Moest dit bij Red Bull gebeurd zijn had Jos waarschijnlijk minstens het ontslag van Stella geëist ;)

      • + 1
      21 sep 2025 - 16:25
    nr 76

      Posts: 6.892

      Maar Stella werkt toch helemaal niet bij Red Bull?

      • + 6
      21 sep 2025 - 16:36
  Pietje Bell

    Posts: 31.061

    Dit vertelde Max gisteren aan Yuki en liet hem deze beelden zien:

    www.instagram.com/p/DO3HqopjZNN/

    Martin Garrix over dit weekend en Max:

    www.instagram.com/p/DO1EHUPjEKO/

    • + 0
    21 sep 2025 - 16:24
  NicoS

    Posts: 19.393

    Ik zou het alleen al mooi vinden als hij de bull bij McLaren lekker op kan schudden, en nog een aantal races kan winnen.
    Dit had een aantal races geleden niemand verwacht……, en de wonderen zijn de wereld niet uit, al zou dit wel een enorme wonder zijn als hij toch nog WK zou worden.
    Eerlijk gezegd verwacht ik het niet, daarvoor is het gat wat te groot……

    • + 2
    21 sep 2025 - 16:34
    hupholland

      Posts: 9.225

      idd, dit is al een mooie meevaller. Eerst maar afwachten hoe de verhoudingen de komende wedstrijden zijn. Als Red Bull overal op eigen kracht kan winnen dan is een gat van 70 punten zeker niet onoverbrugbaar. Bij McLaren gaan ze zich nu ook allerlei dingen in het hoofd halen en ook Piastri lijkt nu druk te gaan voelen. Dus alleen dat al wordt interessant om te gaan volgen. De media gaat McLaren misschien een keuze opdringen, maar dan komt ineens alle druk bij Piastri te liggen.. maar goed, ze zijn in Singapore gewoon weer de favoriet en kunnen daar ook zo maar weer een dominante 1-2 pakken.

      • + 0
      21 sep 2025 - 17:11
  Pietje Bell

    Posts: 31.061

    En als kers op de taart na zijn 6e Grand Slam heeft zijn Team Verstappen.com
    vandaag het kampioenschap gewonnen in de Gold klasse!!

    i.imgur.com/ZRYqKRG.png

    • + 1
    21 sep 2025 - 16:47
  Knalpijp

    Posts: 2.081

    Zou zo maar kunnen als de twee McLaren piloten crashen in Singapore.

    • + 0
    21 sep 2025 - 17:03
  Knalpijp

    Posts: 2.081

        Het is nog mogelijk.          
    Max          Piastri
    Singapore kans.         25          18       15
    V Staten, kans.          25          18  15
    Sprint            8            7          6
    Mexicokans.            25          18       15
    Braziliëkans.            25          18    15    Sprint, kans                8            7         6
    Amerikakans.            25          18       15
    Qatarkans              25          18     15 15Sprintkans                 8            7        6
    Arab Emiratenkans.   25          18  15    Sprintkans                 8            7        6                      207       154    129    

                                           

    • + 1
    21 sep 2025 - 17:20
    Knalpijp

      Posts: 2.081

      Het is nog mogelijk.          
      Max          Piastri
      Singapore         25          18       15
      V Staten.         25          18  15
      Sprint            8            7          6
      Mexico.           25          18       15
      Brazilië.           25          18    15    
      Sprint,              8            7         6
      Amerika.         25          18       15
      Qatar.             25          18      15
      Sprint.                   8          7      6
      Arab Emiraten.    25          18  15    Sprint.               8            7        6                      207       154    129    

      • + 0
      21 sep 2025 - 18:31
    Knalpijp

      Posts: 2.081

      Dit is niet hoe ik het heb ingetikt.

      • + 1
      21 sep 2025 - 18:33
    schwantz34

      Posts: 40.886

      Volgens mij is de Bull op hol geslagen!

      • + 2
      21 sep 2025 - 18:48
  Redcarsmatter

    Posts: 5.397

    Als Yuki zich weet te moeien... Maar het blijft wel erg optimistisch.

    • + 0
    21 sep 2025 - 19:11

