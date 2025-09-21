user icon
Verstappen jubelt na briljante zege: "De auto was geweldig!"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 14:56
  • comments 3
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft vandaag zijn vierde Grand Prix van het seizoen gewonnen. Hij reed een foutloze race in Azerbeidzjan, en pakte zelfs een zogenaamde Grand Slam. Hij was enorm trots op zijn zege, en het was duidelijk dat Verstappen weer terug was.

Verstappen startte de Azerbeidzjaanse Grand Prix vanaf de pole position. Bij de start wist hij zijn positie vast te houden, en na de Safety Car reed hij simpel weg bij zijn concurrenten. Het gat werd steeds groter en groter, en nadat George Russell zijn pitstop had gemaakt, kon Verstappen zonder zijn positie te verliezen ook naar binnen. Hij won, en de vreugde was heel erg groot.

'Dit is echt fantastisch'

Verstappen sprong in de armen van zijn monteurs, en gaf ook zijn oma een warme knuffel. Daarna besprak hij zijn race bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Dit weekend was fantastisch voor ons. Monza was geweldig, maar dit is echt fantastisch."

"De auto deed het geweldig op beide compounds. We hadden de hele race schone lucht, dus je kon goed op je banden letten en daarna was het allemaal best makkelijk. Hier is het echter nooit makkelijk, ook met de wind. De auto werd daardoor heen en weer geblazen. Ik heb echt heel erg blij met deze performance van vandaag."

Is Red Bull weer terug?

Na maanden vol tegenslagen lijkt Red Bull nu weer terug te zijn aan het front. Verstappen was al oppermachtig in Monza, en nu was hij weer de beste. Gevraagd of Red Bull dit kan vasthouden, is hij duidelijk: "Op dit moment is het lastig om daar antwoord op te geven, maar de laatste twee raceweekenden waren voor ons geweldig. Maar goed, Singapore wordt weer een uitdaging voor ons, met de hoge downforce daar."

Verstappen staat nog altijd derde in het wereldkampioenschap. Hij wist zijn achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris wel te verkleinen.

schwantz34

Posts: 40.879

Het seizoen van Max en RBR wat na het gigantische rukweekend in Hongarije als een nachtkaars dreigde uit te gaan, is toch weer geheel onverwacht weer volle gas in de fik gevlogen. Heel knap gedaan, en het heeft er alle schijn van dat door het ontslag van Horner en het aanstellen van Mekies de bul...

  • 1
  • 21 sep 2025 - 15:13
Reacties (3)

  • Paulie

    Posts: 4.492

    Jubeldiejubeldie!

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 15:02
  • ScrappyD2o

    Posts: 338

    In theorie ligt het kampioenschap weer in Max z'n handen. Als hij vanaf nu alles wint, dan gaat hij Piastri voorbij zelfs als die overal 2e wordt. Gaat niet gebeuren, denk dat de McLaren over het gemiddelde te snel is, maar het kan nog he :P Hoe meer punten ze gaan laten liggen, hoe spannender het kan worden.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 15:11
  • schwantz34

    Posts: 40.879

    Het seizoen van Max en RBR wat na het gigantische rukweekend in Hongarije als een nachtkaars dreigde uit te gaan, is toch weer geheel onverwacht weer volle gas in de fik gevlogen. Heel knap gedaan, en het heeft er alle schijn van dat door het ontslag van Horner en het aanstellen van Mekies de bull 180 graden de goede kant opgedraaid is.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 15:13

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
