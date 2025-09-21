Verstappen jubelt na briljante zege: "De auto was geweldig!"

Max Verstappen heeft vandaag zijn vierde Grand Prix van het seizoen gewonnen. Hij reed een foutloze race in Azerbeidzjan, en pakte zelfs een zogenaamde Grand Slam. Hij was enorm trots op zijn zege, en het was duidelijk dat Verstappen weer terug was.

Verstappen startte de Azerbeidzjaanse Grand Prix vanaf de pole position. Bij de start wist hij zijn positie vast te houden, en na de Safety Car reed hij simpel weg bij zijn concurrenten. Het gat werd steeds groter en groter, en nadat George Russell zijn pitstop had gemaakt, kon Verstappen zonder zijn positie te verliezen ook naar binnen. Hij won, en de vreugde was heel erg groot.

'Dit is echt fantastisch'

Verstappen sprong in de armen van zijn monteurs, en gaf ook zijn oma een warme knuffel. Daarna besprak hij zijn race bij interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Dit weekend was fantastisch voor ons. Monza was geweldig, maar dit is echt fantastisch."

"De auto deed het geweldig op beide compounds. We hadden de hele race schone lucht, dus je kon goed op je banden letten en daarna was het allemaal best makkelijk. Hier is het echter nooit makkelijk, ook met de wind. De auto werd daardoor heen en weer geblazen. Ik heb echt heel erg blij met deze performance van vandaag."

Is Red Bull weer terug?

Na maanden vol tegenslagen lijkt Red Bull nu weer terug te zijn aan het front. Verstappen was al oppermachtig in Monza, en nu was hij weer de beste. Gevraagd of Red Bull dit kan vasthouden, is hij duidelijk: "Op dit moment is het lastig om daar antwoord op te geven, maar de laatste twee raceweekenden waren voor ons geweldig. Maar goed, Singapore wordt weer een uitdaging voor ons, met de hoge downforce daar."

Verstappen staat nog altijd derde in het wereldkampioenschap. Hij wist zijn achterstand op Oscar Piastri en Lando Norris wel te verkleinen.