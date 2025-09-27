user icon
Bearman lacht om eigen Nordschleife-ervaring: "Mijn moeder gilde de hele ronde"

Bearman lacht om eigen Nordschleife-ervaring: "Mijn moeder gilde de hele ronde"
  Gepubliceerd op 27 sep 2025 15:11
  Door: Jesse Jansen

Max Verstappen is niet de enige F1-coureur die op de Nordschleife reed. Ook Ollie Bearman heeft rondes gereden op het legendarische circuit. Hij nam zelfs een bijzonder iemand mee: zijn moeder. 

Bearman vertelt hoe zijn ervaring was op de Nordschleife. De coureur heeft hier gereden toen hij in de Formule 4 reed. De Brit deed dit tijdens corona. Bearman nam wat familieleden mee de baan op. 

'Hij is de beste coureur ooit'

"Ik hoop dat ik op een dag in mijn carrière zo ver ben dat ik net als Max kan rijden wat hij wil en dat puur uit passie kan doen", vertelt Bearman tegenover de internationale media in Bakoe. "Natuurlijk ben ik nog niet zo ver, maar het is zo indrukwekkend om te zien wat hij kan en hoe getalenteerd hij is als coureur. Het is waanzinnig. Ik denk dat hij waarschijnlijk de beste coureur is die we ooit hebben gezien."

Ollie Bearman heeft zelf nooit achter het stuur gezeten op de Nordschleife. Hij heeft wel veel simulatorrondes gedaan en samen met zijn vader op het circuit gereden: "Ik heb wel één ronde gereden met mijn vader toen ik racete op het GP-circuit in de Duitse Formule 4. Het was tijdens COVID, dus we hadden onze familieauto vanuit het Verenigd Koninkrijk laten overkomen. Een Audi Q7. Ik was toen vijftien, dus ik mocht niet rijden. We mochten drie rondes rijden, en ik moest mijn vader vertellen welke bochten er steeds aankwamen."

Het ging bijna fout

"Na de eerste ronde wilde mijn moeder al uit de auto, want ze bleef de hele ronde lang maar schreeuwen. Tijdens de tweede ronde konden we sneller, maar aan het einde van dat rondje zijn we gestopt. De remvloeistof stroomde namelijk uit de remklauwen. Dat was niet geweldig, en we besloten om het laatste rondje niet te rijden, want we hadden de auto de volgende dag nog nodig om naar school te rijden."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

show sidebar