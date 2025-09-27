Bearman lacht om eigen Nordschleife-ervaring: "Mijn moeder gilde de hele ronde"

Max Verstappen is niet de enige F1-coureur die op de Nordschleife reed. Ook Ollie Bearman heeft rondes gereden op het legendarische circuit. Hij nam zelfs een bijzonder iemand mee: zijn moeder.

Bearman vertelt hoe zijn ervaring was op de Nordschleife. De coureur heeft hier gereden toen hij in de Formule 4 reed. De Brit deed dit tijdens corona. Bearman nam wat familieleden mee de baan op.

'Hij is de beste coureur ooit'

"Ik hoop dat ik op een dag in mijn carrière zo ver ben dat ik net als Max kan rijden wat hij wil en dat puur uit passie kan doen", vertelt Bearman tegenover de internationale media in Bakoe. "Natuurlijk ben ik nog niet zo ver, maar het is zo indrukwekkend om te zien wat hij kan en hoe getalenteerd hij is als coureur. Het is waanzinnig. Ik denk dat hij waarschijnlijk de beste coureur is die we ooit hebben gezien."

Ollie Bearman heeft zelf nooit achter het stuur gezeten op de Nordschleife. Hij heeft wel veel simulatorrondes gedaan en samen met zijn vader op het circuit gereden: "Ik heb wel één ronde gereden met mijn vader toen ik racete op het GP-circuit in de Duitse Formule 4. Het was tijdens COVID, dus we hadden onze familieauto vanuit het Verenigd Koninkrijk laten overkomen. Een Audi Q7. Ik was toen vijftien, dus ik mocht niet rijden. We mochten drie rondes rijden, en ik moest mijn vader vertellen welke bochten er steeds aankwamen."

Het ging bijna fout

"Na de eerste ronde wilde mijn moeder al uit de auto, want ze bleef de hele ronde lang maar schreeuwen. Tijdens de tweede ronde konden we sneller, maar aan het einde van dat rondje zijn we gestopt. De remvloeistof stroomde namelijk uit de remklauwen. Dat was niet geweldig, en we besloten om het laatste rondje niet te rijden, want we hadden de auto de volgende dag nog nodig om naar school te rijden."