McLaren kan dit weekend kampioen worden: "Maar hij is nog niet van ons"

McLaren kan dit weekend kampioen worden: "Maar hij is nog niet van ons"
  • Gepubliceerd op 21 sep 2025 12:14
  • Door: Jesse Jansen

McLaren maakt dit weekend al wereldkampioen worden. Het papaya-oranje team staat momenteel op een voorsprong van 337 punten. Hiermee heeft McLaren meer dan twee keer zoveel punten dan nummer twee Ferrari. Toch juicht Andrea Stella nog niet te vroeg.

Het team uit Woking heeft al twaalf van de zestien races gewonnen. In Bakoe starten ze vanaf P7 en P9. McLaren wordt dus nog niet zomaar kampioen dit weekend. Stella vertelt over de situatie. 

'Het is anders dan vorig jaar'

Vorig seizoen wist McLaren de titel in de 24ste en dus laatste weekend te winnen. Dit seizoen kan het al tijdens het zeventiende raceweekend. "Vorig jaar kwam het kampioenschap als een verrassing, veel eerder dan verwacht gezien de koers van het team. Pas in Miami konden we de eerste overwinning behalen. Eigenlijk was het hier in Bakoe dat we de leiding in het kampioenschap namen", zo vertelt Andrea Stella.

"En uiteindelijk was het een grote verrassing en een grote vreugde. Dit jaar realiseerden we ons relatief snel dat de auto zeer competitief was, dat we in staat waren om races te winnen. Het ging er dus meer om de concentratie vast te houden, de focus te behouden en het beschikbare potentieel te maximaliseren en dit jaar hebben we nog een dimensie erbij: de coureurs die ook meedoen om het coureurskampioenschap."

'De auto is veel beter'

"Ik denk dat de auto zelf gewoon veel beter is. Hij is erg innovatief vergeleken met vorig jaar. We hebben besloten om vrijwel elk onderdeel van de auto te ontwikkelen. We hebben wat lef nodig gehad op sommige plekken van de auto, bijvoorbeeld in de voorwielophanging en andere minder zichtbare onderdelen, dus voor mij is daar de grootste stap voorwaarts gezet. En natuurlijk, zoals ik al zei, het raceteam en de coureurs zelf – we zijn allemaal ontwikkeld."

"Het is opmerkelijk. Voor ons is dit een referentie, maar dit is niet waar we aan denken. Waar we aan denken, is één race tegelijk. Zoals we in Monza zagen, kunnen dingen niet als vanzelfsprekend worden beschouwd. Red Bull was sneller dan wij in Monza, zowel in de kwalificatie als in de race. We hadden een uitvalbeurt in Zandvoort met Lando's auto. Dus voordat we aan de eindbestemming denken, moeten we ervoor zorgen dat we in elke fase het maximale eruit halen", eindigde Stella.

F1 Nieuws Andrea Stella McLaren GP Azerbeidzjan 2025

