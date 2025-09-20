Lando Norris heeft een enorme kans laten liggen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Brit kwam in zijn McLaren niet verder dan de zevende plaats, terwijl teamgenoot Oscar Piastri zijn auto in de muur parkeerde. Daarmee liet Norris na om optimaal te profiteren van de fout van zijn naaste rivaal in de titelstrijd.

Het verschil in het Formule 1-kampioenschap tussen Piastri en Norris bedraagt momenteel 31 punten. Met de crash van Piastri in Q3 in Baku had Norris de kans om zijn achterstand flink te verkleinen. In plaats daarvan wist hij zich slechts als zevende te kwalificeren, waardoor hij in de race maar twee plaatsen voor zijn Australische teamgenoot zal starten.

Norris relativeert na afloop

Na afloop bleef Norris koel onder zijn tegenvallende resultaat. De Brit benadrukte dat er in Baku nog van alles kan gebeuren. “Elke ronde hier is moeilijk,” erkende hij tegenover Viaplay. “Aan het einde was er wat water op de baan waardoor je makkelijk kon spinnen. Dat maakte het lastig. Ik denk dat ik de prijs heb betaald voor het feit dat ik als eerste naar buiten ging. Dat moeten we terugkijken om te zien wat er beter kan.”

De opdracht voor Norris is duidelijk: hij zal zondag vol aan de bak moeten op een uitdagend stratencircuit dat altijd verrassingen in petto heeft. Dat bleek ook in de kwalificatie, waar naast Piastri ook Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman en Charles Leclerc in de muur belandden. Het leverde maar liefst zes rode vlaggen op.

Werk aan de winkel voor Norris

“Er is nog veel onzeker. Ik heb veel vragen waar ik nog geen antwoorden op heb. Gelukkig heb ik nog een lange avond om dat te analyseren,” aldus Norris.

Max Verstappen pakte uiteindelijk pole position in een zinderende kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen lijkt samen met Red Bull Racing de weg omhoog weer gevonden te hebben. Carlos Sainz en Liam Lawson zorgden voor verrassingen door zich als tweede en derde te kwalificeren.