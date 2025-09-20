user icon
icon

Norris laat kans liggen na crash Piastri: "Het was heel moeilijk"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris laat kans liggen na crash Piastri: "Het was heel moeilijk"
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 17:48
  • comments 11
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris heeft een enorme kans laten liggen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Brit kwam in zijn McLaren niet verder dan de zevende plaats, terwijl teamgenoot Oscar Piastri zijn auto in de muur parkeerde. Daarmee liet Norris na om optimaal te profiteren van de fout van zijn naaste rivaal in de titelstrijd.

Het verschil in het Formule 1-kampioenschap tussen Piastri en Norris bedraagt momenteel 31 punten. Met de crash van Piastri in Q3 in Baku had Norris de kans om zijn achterstand flink te verkleinen. In plaats daarvan wist hij zich slechts als zevende te kwalificeren, waardoor hij in de race maar twee plaatsen voor zijn Australische teamgenoot zal starten.

Meer over Lando Norris Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep
 Ecclestone spreekt schande van McLaren: "Ze willen Norris als wereldkampioen"

Ecclestone spreekt schande van McLaren: "Ze willen Norris als wereldkampioen"

9 sep

Norris relativeert na afloop

Na afloop bleef Norris koel onder zijn tegenvallende resultaat. De Brit benadrukte dat er in Baku nog van alles kan gebeuren. “Elke ronde hier is moeilijk,” erkende hij tegenover Viaplay. “Aan het einde was er wat water op de baan waardoor je makkelijk kon spinnen. Dat maakte het lastig. Ik denk dat ik de prijs heb betaald voor het feit dat ik als eerste naar buiten ging. Dat moeten we terugkijken om te zien wat er beter kan.”

De opdracht voor Norris is duidelijk: hij zal zondag vol aan de bak moeten op een uitdagend stratencircuit dat altijd verrassingen in petto heeft. Dat bleek ook in de kwalificatie, waar naast Piastri ook Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman en Charles Leclerc in de muur belandden. Het leverde maar liefst zes rode vlaggen op.

Werk aan de winkel voor Norris

“Er is nog veel onzeker. Ik heb veel vragen waar ik nog geen antwoorden op heb. Gelukkig heb ik nog een lange avond om dat te analyseren,” aldus Norris.

Max Verstappen pakte uiteindelijk pole position in een zinderende kwalificatie. De viervoudig wereldkampioen lijkt samen met Red Bull Racing de weg omhoog weer gevonden te hebben. Carlos Sainz en Liam Lawson zorgden voor verrassingen door zich als tweede en derde te kwalificeren.

Larry Perkins

Posts: 60.027

Norris: "Het was heel moeilijk en ik ben bepaald geen Max Verstappen..."

  • 8
  • 20 sep 2025 - 18:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Erik FW34

    Posts: 3.744

    Morgen ligt alles open. McLaren staan dicht bij elkaar en zouden gewoon naar 2 en 3 moeten kunnen komen.

    Aan de andere kant, met een beetje chaos en rode vlaggen zou het mooi zijn dat Sainz hem gaat winnen (dat hoop ik althans :-)

    Kan ook zomaar zijn dat door de chaos en net pech met strategie Albon nog voor Sainz gaat eindigen....

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 17:48
  • WC MAX

    Posts: 7.036

    Wat een slap lulverhaal.
    Volgens ik ene Di Stefano was er niks moeilijks aan.

    • + 4
    • 20 sep 2025 - 17:49
    • Larry Perkins

      Posts: 60.027

      Niet helemaal een slap piemelverhaal, het was inderdaad niet zo slim van het team om Lando als eerste naar buiten te laten gaan, hoewel hij daar zelf natuurlijk ook bij was...

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 18:17
    • Di Stefano

      Posts: 324

      Niet extreem moeilijk nee, wat in het vorige draadje wordt beweerd. Het zijn toch de beste rijders van de wereld? Het grootste deel dan toch....

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 18:34
    • NicoS

      Posts: 19.376

      Ook al zijn het de beste coureurs te wereld, dan nog kan het heel lastig zijn.
      Niet voor niets lagen er een aantal in de muur……, en dat waren niet bepaald de minste.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 19:03
  • Spannenburg

    Posts: 108

    Op dit soort dagen laat echte klasse en kwaliteit zich zien. Piastri en Norris hebben de goede auto maar top coureurs zijn het nog niet.

    • + 3
    • 20 sep 2025 - 17:53
  • hupholland

    Posts: 9.218

    was ook wel een lastige afweging. Als eerste gaan was zeker geen voordeel, nr 2 en 3 (Russell en Sainz) gingen ook niet lekker. Het zag er onboard wel spectaculair uit, maar uiteindelijk leverde het hem niks op. Des te knapper dat sommigen daarachter wel de grip wisten te vinden. En sowieso petje af voor iedereen in die laatste run want ik denk dat weinigen hadden voorspeld dat we die zonder gele of rode vlag zouden doorkomen. Gelukkig kwam ook Sainz niet in de verleiding om zn pole met een onsportieve actie veilig te stellen. Hoe dan ook snap ik wel dat McLaren hier graag als eerste wilde vertrekken, maar uiteindelijk kost ze dat misschien wel een paar plaatsen op de grid.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 18:01
    • rayman

      Posts: 57

      voordeel voor max was dat bij nog een rode vlag de uitslag van q2 leidend zou zijn geweest voor diegenen die nog geen tijd hadden gezet. dus dan was hij p4 geweest. Hij kon daardoor misschien net iets meer risico nemen door laat te gaan

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 18:09
    • hupholland

      Posts: 9.218

      een heel klein voordeeltje misschien. P4 met nog 8 coureurs in de race is vrij gemiddeld, dan was het uitgangspunt van Norris met P5 niet heel veel anders denk ik.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 18:24
  • Larry Perkins

    Posts: 60.027

    Norris: "Het was heel moeilijk en ik ben bepaald geen Max Verstappen..."

    • + 8
    • 20 sep 2025 - 18:05
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.459

    Norris gaat hier gewoon zwaar de mist in. Om dan te zeggen dat het moeilijk was voor iedereen.

    Er zijn er nog genoeg die geen fout hebben gemaakt dat is juist wat top coureurs doen zo weinig mogelijk fouten maken. En met druk om kunnen gaan.

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 18:56

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.300
  • Podiums 39
  • Grand Prix 144
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (25)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar