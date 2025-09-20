user icon
Mislukte kwalificatie komt hard binnen bij Hamilton: "Het is zwaar"

Mislukte kwalificatie komt hard binnen bij Hamilton: "Het is zwaar"
  Gepubliceerd op 20 sep 2025 20:56
  11
  Door: Bob Plaizier

Lewis Hamilton was de grote verliezer van de kwalificatie in Azerbeidzjan. In de straten van Bakoe gold hij als één van de favorieten voor de pole position, maar hij viel af in Q2. Voor de zevenvoudig wereldkampioen was dit een bittere pil.

Hamilton oogde sterk in de vrije trainingen op de vrijdag. Ferrari werd gezien als één van de favorieten voor de pole position, en Hamilton stak zijn ambities ook niet onder stoelen of banken. Hij bleef uit de problemen, en wist zijn auto heel te houden. Toch was zijn snelste ronde niet goed genoeg, en moest hij genoegen nemen met de teleurstellende twaalfde tijd.

'Ik baal hier van'

Zwaar teleurgesteld meldde hij zich na afloop bij de mediapen om terug te kijken op zijn sessie. Bij Sky Sports zocht hij naar antwoorden: "Ik baal hier natuurlijk van. De auto voelde gisteren geweldig aan, maar vandaag gingen we een richting op, die er op papier goed uit zag, maar uiteindelijk..."

"Onze pace was goed. We boekten zeker progressie, en ik had echt het gevoel dat ik er bovenop zat. Ik maakte geen fouten, en je hebt me ook op geen enkel moment in een uitloopzone zien staan. Het was gewoon zo dat we aan het einde van onze kwalificatie niet over de juiste band beschikte."

Nieuwe teleurstelling

Voor Hamilton was deze uitschakeling een nieuwe teleurstelling. De zevenvoudig wereldkampioen beleeft een zwaar seizoen, en hij doet dan ook niet geheimzinnig over dit resultaat: "Het is zwaar. Vrijwel iedereen die voor me stond reed met de mediums, maar ik verloor een setje mediums in de tweede vrije training door ons gepland runplan. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier een achterstand had."

Snelle pitstop was niet mogelijk

Zijn teamgenoot Charles Leclerc maakte een snelle pitstop tussen de runs door, maar Hamilton dus niet: "Ja, de keuze werd gemaakt om dit niet te doen. Ik wilde het wel, maar ze zeiden dat de warm-up te lang duurde of zo dus dan zouden we te weinig tijd hebben en geen brandstof meer hebben. Het is niet geweldig, maar we gaan er intern over praten."

schwantz34

Posts: 40.874

Het gaat van kwaad naar erger met Ham, dit was alweer de 5e keer dat hij dit seizoen sneuvelde in Q2. Het is gewoon schandalig slecht wat hij sinds zijn overstap naar Ferrari laat zien, en zijn smoezenboek "waarom het weer niet lukte" begint Perez achtige vormen aan te nemen!

  • 10
  • 20 sep 2025 - 21:25
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Polleke2

    Posts: 1.731

    Jammer voor deze man maar hij is in een gigantisch tempo zijn reputatie aan het afbreken de afgelopen 4 en een half jaar.

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 21:16
  • schwantz34

    Posts: 40.874

    Het gaat van kwaad naar erger met Ham, dit was alweer de 5e keer dat hij dit seizoen sneuvelde in Q2. Het is gewoon schandalig slecht wat hij sinds zijn overstap naar Ferrari laat zien, en zijn smoezenboek "waarom het weer niet lukte" begint Perez achtige vormen aan te nemen!

    • + 10
    • 20 sep 2025 - 21:25
    • Robin

      Posts: 2.822

      Als je even op onderzoek uit gaat merk je dat dat verhaal van de banden gewoon klopte.
      En ja we moeten inderdaad concluderen dat z’n teamgenoot Het vandaag een stuk beter deed

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 00:16
    • Rvb1979

      Posts: 1.239

      Volgens mij reed max de pole met de rode band dus zo slecht was die band dann weer niet. De gele was beter maar de rode was minimaal goex genoeg voor q3

      • + 0
      • 21 sep 2025 - 01:52
  • zoefroef

    Posts: 1.539

    Wanneer was hij 1 d favorieten? Een training zegt niet zo heel veel. Hij was aardig maar je moet er staan als de knikkers verdeeld worden niet op n vrijdagtraining. Hijheeft het gewoon niet meer. Tijd om te stoppen, hij had verwacht een schumi te doen maar komt er nu achter dat schumi toch echt n paar maten groter is.

    • + 8
    • 20 sep 2025 - 21:25
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.389

    Sukkel.

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 21:40
  • Buurman

    Posts: 1.969

    Wanneer de excuses blijven komen over waarom het alweer niet lukt, ben je al te laat met accepteren dat je tijd er eigenlijk op zit.

    • + 2
    • 20 sep 2025 - 22:20
  • Snorremans

    Posts: 8

    Gewoon klaar...finito!!

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 22:43
  • Kubica

    Posts: 5.596

    Het lijkt er steeds meer op dat hij zelfs niet veel kan, als hij niet de volledige steun (lees: voorkeursbehandeling en beste auto) van zijn team krijgt.

    • + 1
    • 21 sep 2025 - 00:12
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.017

    Tsja.... voor zijn fans zijn de jaren vanaf het laatste seizoen hybride tijdperk de Grootste Ontgoocheling All Time...

    (Mooi welke valide afkortingen er toch met GOAT te maken zijn, waardoor Hammie terecht een GOAT is)

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 00:51
  • Knalpijp

    Posts: 2.073

    Tijd voor Verstappen bij Ferrari, die maakt het verschil.

    • + 0
    • 21 sep 2025 - 01:20

