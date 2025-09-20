Mislukte kwalificatie komt hard binnen bij Hamilton: "Het is zwaar"

Lewis Hamilton was de grote verliezer van de kwalificatie in Azerbeidzjan. In de straten van Bakoe gold hij als één van de favorieten voor de pole position, maar hij viel af in Q2. Voor de zevenvoudig wereldkampioen was dit een bittere pil.

Hamilton oogde sterk in de vrije trainingen op de vrijdag. Ferrari werd gezien als één van de favorieten voor de pole position, en Hamilton stak zijn ambities ook niet onder stoelen of banken. Hij bleef uit de problemen, en wist zijn auto heel te houden. Toch was zijn snelste ronde niet goed genoeg, en moest hij genoegen nemen met de teleurstellende twaalfde tijd.

'Ik baal hier van'

Zwaar teleurgesteld meldde hij zich na afloop bij de mediapen om terug te kijken op zijn sessie. Bij Sky Sports zocht hij naar antwoorden: "Ik baal hier natuurlijk van. De auto voelde gisteren geweldig aan, maar vandaag gingen we een richting op, die er op papier goed uit zag, maar uiteindelijk..."

"Onze pace was goed. We boekten zeker progressie, en ik had echt het gevoel dat ik er bovenop zat. Ik maakte geen fouten, en je hebt me ook op geen enkel moment in een uitloopzone zien staan. Het was gewoon zo dat we aan het einde van onze kwalificatie niet over de juiste band beschikte."

Nieuwe teleurstelling

Voor Hamilton was deze uitschakeling een nieuwe teleurstelling. De zevenvoudig wereldkampioen beleeft een zwaar seizoen, en hij doet dan ook niet geheimzinnig over dit resultaat: "Het is zwaar. Vrijwel iedereen die voor me stond reed met de mediums, maar ik verloor een setje mediums in de tweede vrije training door ons gepland runplan. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik hier een achterstand had."

Snelle pitstop was niet mogelijk

Zijn teamgenoot Charles Leclerc maakte een snelle pitstop tussen de runs door, maar Hamilton dus niet: "Ja, de keuze werd gemaakt om dit niet te doen. Ik wilde het wel, maar ze zeiden dat de warm-up te lang duurde of zo dus dan zouden we te weinig tijd hebben en geen brandstof meer hebben. Het is niet geweldig, maar we gaan er intern over praten."