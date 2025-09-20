user icon
Koren op de molen voor Norris: Piastri crasht McLaren en veroorzaakt zesde rode vlag in Baku
  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 15:52
  • comments 1
  • Door: Jeroen Immink

Lando Norris heeft in zijn titelgevecht met teamgenoot Oscar Piastri een flinke slag kunnen slaan, al op een manier die hij zelf niet had voorzien. Piastri crashte namelijk tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en veroorzaakte de zesde (!) rode vlag van de sessie. De Australiër stapte ongedeerd uit zijn McLaren, maar zijn ronde was direct voorbij.

Het stratencircuit van Baku bleek opnieuw genadeloos. Het werd een ware rode vlaggenmarathon: eerder gingen Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman én Charles Leclerc al de fout in en moesten de sessies worden onderbroken. Q3 leek het toneel te worden van een spannende strijd om pole position, maar Piastri’s crash gooide roet in het eten.

Na de rode vlag van Leclerc kwamen de coureurs opnieuw de baan op. Carlos Sainz stond op dat moment bovenaan het klassement, waardoor de andere favorieten nog één keer alles uit de auto moesten persen om zich in de top te nestelen. Voor Piastri pakte dat verkeerd uit: hij verloor de controle over zijn McLaren en schoof tegen de muur, waarmee zijn kwalificatie definitief voorbij was. De Australiër kan dus geen pole position pakken op het circuit waar hij vorig jaar nog wist te winnen.

Ook Max Verstappen kreeg te maken met de chaotische omstandigheden. De regerend wereldkampioen was bezig aan een snelle ronde toen slechts vijf seconden voor het passeren van de finish de rode vlag werd gezwaaid. Verstappen kon daardoor niet meer op tijd de pitstraat bereiken. De FIA-stewards zullen later bekijken of dit incident gevolgen heeft voor de Nederlander, die op dat moment kans had op een belangrijke tijd.

Voor Norris betekent de mislukte kwalificatie van Piastri dat hij in kan lopen in het kampioenschap. Terwijl de Australiër niet vooraan zal starten, kan de Brit zich richten op een maximale score in de race. Baku liet hiermee wederom zien hoe onvoorspelbaar en genadeloos een stratencircuit kan zijn: één fout kan het hele weekend overhoop gooien. Momenteel is het gat tussen Piastri en Norris 31 punten.

 

  Rocks

    Posts: 1.016

    Under Pressure 😎

    • + 0
    20 sep 2025 - 15:56

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

