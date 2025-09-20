Lando Norris heeft in zijn titelgevecht met teamgenoot Oscar Piastri een flinke slag kunnen slaan, al op een manier die hij zelf niet had voorzien. Piastri crashte namelijk tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan en veroorzaakte de zesde (!) rode vlag van de sessie. De Australiër stapte ongedeerd uit zijn McLaren, maar zijn ronde was direct voorbij.

Het stratencircuit van Baku bleek opnieuw genadeloos. Het werd een ware rode vlaggenmarathon: eerder gingen Alexander Albon, Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Oliver Bearman én Charles Leclerc al de fout in en moesten de sessies worden onderbroken. Q3 leek het toneel te worden van een spannende strijd om pole position, maar Piastri’s crash gooide roet in het eten.

Na de rode vlag van Leclerc kwamen de coureurs opnieuw de baan op. Carlos Sainz stond op dat moment bovenaan het klassement, waardoor de andere favorieten nog één keer alles uit de auto moesten persen om zich in de top te nestelen. Voor Piastri pakte dat verkeerd uit: hij verloor de controle over zijn McLaren en schoof tegen de muur, waarmee zijn kwalificatie definitief voorbij was. De Australiër kan dus geen pole position pakken op het circuit waar hij vorig jaar nog wist te winnen.

Ook Max Verstappen kreeg te maken met de chaotische omstandigheden. De regerend wereldkampioen was bezig aan een snelle ronde toen slechts vijf seconden voor het passeren van de finish de rode vlag werd gezwaaid. Verstappen kon daardoor niet meer op tijd de pitstraat bereiken. De FIA-stewards zullen later bekijken of dit incident gevolgen heeft voor de Nederlander, die op dat moment kans had op een belangrijke tijd.

Voor Norris betekent de mislukte kwalificatie van Piastri dat hij in kan lopen in het kampioenschap. Terwijl de Australiër niet vooraan zal starten, kan de Brit zich richten op een maximale score in de race. Baku liet hiermee wederom zien hoe onvoorspelbaar en genadeloos een stratencircuit kan zijn: één fout kan het hele weekend overhoop gooien. Momenteel is het gat tussen Piastri en Norris 31 punten.