  • Gepubliceerd op 20 sep 2025 14:42
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan werd in Q1 opnieuw opgeschud door een incident, ditmaal met Franco Colapinto in de hoofdrol. De Argentijnse rookie van Alpine verloor onder een gele vlag de controle over zijn bolide en knalde hard de muur in. Daarmee zorgde hij voor de derde rode vlag van de sessie en betekende het einde van de kwalificatie voor beide Alpine-coureurs.

Het begon met Pierre Gasly, die in de openingsfase rechtdoor schoot en daardoor voor een gele vlag zorgde. Voor Alpine leek dat al een tegenvaller, maar het werd nog erger toen Colapinto, terwijl de gele vlag nog actief was, zelf van de baan gleed. Zijn wagen raakte de muur en liep te veel schade op om verder te kunnen rijden. Waar Gasly nog wegkwam met een klein moment, betekende het voor Colapinto een vroegtijdig einde van zijn kwalificatie.

De reactie van Flavio Briatore, sinds dit seizoen weer betrokken bij het team van Alpine, sprak boekdelen. Op de beelden was de Italiaan zichtbaar verbijsterd. Hij begreep niet hoe het mogelijk was dat Colapinto zijn auto onder gele vlag in de muur parkeerde. Voor Alpine was het een pijnlijk scenario: beide coureurs uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel en geen kans om zich nog te revancheren.

Daarmee kende Q1 alweer een tumultueus verloop. Eerder moesten de rode vlaggen al tevoorschijn komen na crashes van Alexander Albon en Nico Hülkenberg. Het stratencircuit van Baku eiste dus opnieuw zijn tol, met smalle muren en veranderlijke wind als extra factoren.

Voor Alpine is de uitschakeling een nieuwe domper in een seizoen dat al verre van vlekkeloos verloopt. Gasly en Colapinto zullen zondag ver achteraan moeten starten, terwijl de druk op het Franse team en zijn management na dit desastreuze resultaat alleen maar verder toeneemt.

 

 

Snorremans

Posts: 3

Benieuwd hoe lang Colapinto nog mag blijven zitten? Voor een hoop geld weggekocht bij Williams maar nog geen dubbeltje opgebracht.

  • 1
  • 20 sep 2025 - 15:00
Reacties (5)

  • Larry Perkins

    Posts: 60.015

    En nu is het de beurt aan...(tromgeroffel)... Bearman!

    • + 0
    • 20 sep 2025 - 14:56
    • TylaHunter

      Posts: 10.488

      We hebben er weer 1. Charlieboy

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 15:25
    • Larry Perkins

      Posts: 60.015

      "In gesprek met Mundo Deportivo gaf Verstappen aan onder de indruk te zijn van de rijkunsten van Leclerc. Vooral in de kwalificatie ziet de viervoudig wereldkampioen hem als een uitblinker."

      't Is Max weer gelukt, Charles werd wat overmoedig...

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 15:31
  • Snorremans

    Posts: 3

    Benieuwd hoe lang Colapinto nog mag blijven zitten? Voor een hoop geld weggekocht bij Williams maar nog geen dubbeltje opgebracht.

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 15:00
    • TylaHunter

      Posts: 10.488

      Crashen onder geel lijkt me niet F1 waardig.

      Van mij mag die wel weg.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 15:17

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

