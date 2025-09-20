De kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan werd in Q1 opnieuw opgeschud door een incident, ditmaal met Franco Colapinto in de hoofdrol. De Argentijnse rookie van Alpine verloor onder een gele vlag de controle over zijn bolide en knalde hard de muur in. Daarmee zorgde hij voor de derde rode vlag van de sessie en betekende het einde van de kwalificatie voor beide Alpine-coureurs.

Het begon met Pierre Gasly, die in de openingsfase rechtdoor schoot en daardoor voor een gele vlag zorgde. Voor Alpine leek dat al een tegenvaller, maar het werd nog erger toen Colapinto, terwijl de gele vlag nog actief was, zelf van de baan gleed. Zijn wagen raakte de muur en liep te veel schade op om verder te kunnen rijden. Waar Gasly nog wegkwam met een klein moment, betekende het voor Colapinto een vroegtijdig einde van zijn kwalificatie.

Briatore baalt na Alpine-klappers

De reactie van Flavio Briatore, sinds dit seizoen weer betrokken bij het team van Alpine, sprak boekdelen. Op de beelden was de Italiaan zichtbaar verbijsterd. Hij begreep niet hoe het mogelijk was dat Colapinto zijn auto onder gele vlag in de muur parkeerde. Voor Alpine was het een pijnlijk scenario: beide coureurs uitgeschakeld in het eerste kwalificatiedeel en geen kans om zich nog te revancheren.

Daarmee kende Q1 alweer een tumultueus verloop. Eerder moesten de rode vlaggen al tevoorschijn komen na crashes van Alexander Albon en Nico Hülkenberg. Het stratencircuit van Baku eiste dus opnieuw zijn tol, met smalle muren en veranderlijke wind als extra factoren.

Voor Alpine is de uitschakeling een nieuwe domper in een seizoen dat al verre van vlekkeloos verloopt. Gasly en Colapinto zullen zondag ver achteraan moeten starten, terwijl de druk op het Franse team en zijn management na dit desastreuze resultaat alleen maar verder toeneemt.