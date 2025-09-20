user icon
Marko praat mond voorbij en verklapt nieuw race-avontuur Verstappen

  Gepubliceerd op 20 sep 2025 07:36
  • comments 2
  Door: Bob Plaizier

Max Verstappen rijdt dit weekend de Grand Prix van Azerbeidzjan, maar droomt hardop van een ander race-avontuur. Hij wil graag de 24 uur van de Nürburgring rijden, en nu hij daar de juiste papieren voor heeft, kan die droom in vervulling gaan. Helmut Marko praatte zijn mond voorbij, en bevestigde de nieuwe uitdaging.

Verstappen zat in de dagen voor het raceweekend in Bakoe niet stil. De Nederlander reisde vorig weekend af naar de Nürburgring Nordschleife, om daar zijn Permit A te halen. Hij nam deel aan de NLS-race in een teruggeschroefde Porsche Cayman GT4, en voldeed aan de eisen voor de juiste licentie. Niets staat zijn Nürburgring-droom meer in de weg, al liet Verstappen zelf in het midden of hij volgend jaar al gaat deelnemen aan de 24-uursrace.

Marko verklapt slecht bewaard geheim

Red Bull-adviseur Helmut Marko is er meer uitgesproken over. De Oostenrijker suggereert bij ORF dat alles al in kannen en kruiken is: "Van onze kant is het bevestigd. En ik geloof van zijn kant ook. Maar we zullen zien wat er nog gebeurt. Zo is hij nu eenmaal... Hij heeft er al duizenden rondjes gereden in de simulator."

Marko is enorm onder de indruk van de enorme werklust van zijn stercoureur: "Hij bereidt zich nauwgezet voor, maar ook met heel veel plezier. En ik denk dat het voor het endurance-racen een enorme impuls is wanneer een viervoudig wereldkampioen aan de start verschijnt. In onze tijd zouden we daar dolblij mee zijn geweest."

Kan Verstappen winnen?

Marko geniet van Verstappens avonturen: "Ik vind het fantastisch dat iemand die nog actief is in de Formule 1 dit doet. Anderen die zijn overgestapt naar de langeafstandsracerij hadden hun F1-verplichtingen al achter zich gelaten. De passie waarmee hij dit doet, dat laat zien dat racen echt alles voor hem betekent. En hoe kalm hij die bureaucratische hordes in Duitsland neemt, hij zal zich zeker goed voorbereiden. En in de 24-uursrace zal hij zeker meedoen om de zege."

Reacties (2)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 212

    " Anderen die zijn overgestapt naar de langeafstandsracerij hadden hun F1-verplichtingen al achter zich gelaten"

    Is het niet eerder zo dat weinig andere teams dit zouden toestaan (Kijk wat er bvb met Kubica gebeurd is) ?

    Natuurlijk staat Red Bull niet bepaald in een sterke postie om hun ster veel regeltjes op te leggen :)

    • + 1
    • 20 sep 2025 - 09:25
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.379

      We mogen ook niet vergeten dat de LMP1-klasse in het WEC op sterven na dood was. Sinds de hypercar-klasse is de interesse weer enorm.
      Ook GT3 krijgt de laatste jaren terecht meer aandacht.
      Max zou inderdaad een meerwaarde zijn in deze geweldige tak van de race-sport.

      • + 0
      • 20 sep 2025 - 10:03

