Norris bagatelliseert onhandige crash: "Het is vervelend"

Lando Norris kende vandaag een wisselvallige vrijdag in Azerbeidzjan. De Britse McLaren-coureur begon snel aan de dag, maar kwam in de tweede vrije training amper in actie na een touché met de muur. Norris baalde van het moment, en omschrijft het als 'vervelend'.

Norris begon aan de vrijdag in de straten van Bakoe met een snelste tijd in de eerste vrije training. In de tweede vrije training oogde de McLaren onrustig, en ging Norris ook de fout in. Hij gleed net iets te ver door, en raakte met zijn achterwiel de muur. Zijn achterwielophanging brak, en hierdoor moest Norris als een soort krab terugrijden naar de pitlane. De schade was groot, en Norris kon de tweede vrije training niet meer afmaken.

Hoe kijkt Norris naar zijn crash?

Norris baalde als een stekker van het moment. Na afloop sprak de McLaren-coureur zich uit bij de internationale media: "Het was een kostbare, vooral hier. Het voelde best wel goed aan tot dat moment. Ik heb liever dit en dat ik de limieten vind, dan dat ik de limieten helemaal niet kan vinden. Maar ja, het is vervelend."

"Ik had graag een paar rondjes met de high fuel gereden, vooral op deze banden, want de softs zijn zachter dan vorig jaar. Maar goed, het is wat het is en ik moet de tijd die ik ben verloren goed gaan maken."

'Het was een onrustige sessie'

Norris merkte dat het circuit van Bakoe anders aanvoelde daar voorheen: "De baan is heel anders dan vorig jaar, hij is veel sneller en we rijden op een zachtere compound die we niet vaak gebruiken. We gebruiken hem in Monaco, Imola... Ik denk dat het wel is."

"Ik lig qua leercurve nu wel achter, maar Oscar en ik hadden allebei een onrustige sessie. Het leek erop dat hij ook een beetje aan het worstelen was met de auto, maar ze zullen zien wat we goed kunnen maken voor morgen."