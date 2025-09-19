user icon
Sainz zorgt voor chaos in de pitlane: "Je staat bij Alpine!"

  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 13:31
  • comments 5
  • Door: Bob Plaizier

De eerste vrije training op het stratencircuit van Bakoe in Azerbeidzjan was een grote chaos. Veel coureurs schoten van de baan, en de lange rode vlag zorgde voor verstoorde programma's bij de teams. Carlos Sainz was de kluts ook kwijt, en stopte bij de pitbox van Alpine.

Na een kwartiertje werd de eerste vrije training stilgelegd. Sainz was in zijn Williams over de kerbstone in de laatste bocht gereden, en hij leek een beetje debri te verliezen. Het deel lag op de racelijn, en de wedstrijdleiding besloot de sessie stil te leggen. Het bleek echter niet om debri te gaan, maar om een stuk rubber dat uit de kerbstone stak. Dit zorgde voor een lange onderbreking. 

Andere monteurs

Sainz zocht de pits op en kreeg van zijn race-engineer te horen wat hij moest doen. De Spanjaard stopte keurig bij de pitbox en volgde alle adviezen van zijn engineer op. Toen hij om zich heen keek, zag hij niet de bekende gezichten van zijn monteurs. Hij keek recht in de verraste ogen van de monteurs van Alpine. Ze gebaarden naar Sainz dat hij door moest rijden, en bij zijn eigen team Williams hadden ze ook door dat er iets niet aan de haak was.

'Je staat bij Alpine!'

Sainz' engineer meldde zich op de boordradio en sprak een bericht uit dat hij niet vaak uitspreekt: "Je staat bij de pitbox van Alpine!" Sainz had dat zelf ook door, en hij reed snel door naar zijn eigen team waar zijn monteurs nog stonden te wachten. Het moment leverde hem geen straf op, maar zorgde wel voor de nodige hilariteit op de sociale media. Op X stuurden de teams van Alpine en Williams een aantal grapjes naar elkaar. Voor Sainz pakte de training verder goed uit, en wist hij de achtste tijd te noteren.

Astfgl

Posts: 942

Sainz is zo vaak van team gewisseld, dat hij zo langzamerhand volledig de kluts kwijt is.

  • 2
  • 19 sep 2025 - 14:44
F1 Nieuws Carlos Sainz Jr Williams Alpine GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.680

    Moet zeggen dat de outfits van de monteurs ook wel best op elkaar lijken.

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 14:05
  • Astfgl

    Posts: 942

    Sainz is zo vaak van team gewisseld, dat hij zo langzamerhand volledig de kluts kwijt is.

    • + 2
    • 19 sep 2025 - 14:44
    • Lulham

      Posts: 439

      Heb ik het bij het juiste eind als ik zeg dat alleen Alonso meer teams heeft gehad?

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 14:56
    • Lulham

      Posts: 439

      Nee de Hulk natuurlijk, 8 teams gehad. Alonso 6, Sainz 5.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 14:59
  • Lulham

    Posts: 439

    "debri" is geen woord.

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 14:52

