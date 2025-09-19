'Sergio Perez gaat F1-auto van Ferrari testen'

Het lijkt erop dat Sergio Perez snel de baan opgaat om te gaan werken aan zijn comeback in de Formule 1. De Mexicaan gaat volgend jaar rijden voor het team van Cadillac, en de Amerikaanse renstal wil gaan testen met een oudere wagen van Ferrari.

Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hun F1-avontuur, worden er achter de schermen allerlei tests afgewerkt. Zo simuleren ze de races op de fabrieken, en willen ze graag de baan op om een TPC-test af te werken in een auto van een ander team. Aangezien ze volgend jaar gaan rijden met krachtbronnen van Ferrari, is het logisch dat ze een bolide gaan lenen van de Scuderia.

Test met Ferrari aanstaande

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is een eerste testdag van Cadillac aanstaande. Het medium meldt dat er nog geen officiële bevestiging is van Cadillac, maar het is vrijwel zeker dat ze de baan opgaan met een Ferrari SF-23 uit 2023. Het is de verwachting dat Perez volgende week plaats zal nemen in de cockpit, zijn aanstaande teamgenoot Valtteri Bottas staat nu nog onder contract bij het team van Mercedes als reservecoureur.

Perez bevestigt testplannen

Perez liet zelf al doorschemeren dat hij gaat rijden in een Formule 1-bolide. Hij mocht de eerste bal gooien bij de LA Dodgers en sprak daarna met de aanwezige media over de plannen: "Volgende week ben ik eerst in Charlotte en daarna in Engeland. Ik test eerst de simulator, maar daarna is het het plan om met een Formule 1-auto te rijden."

"Ik moet goed beginnen met trainen om klaar te zijn voor begin volgend jaar, aangezien mijn nek spanning heeft verloren en ik volledig moet herstellen om goed in een Formule 1-auto te kunnen rijden." Perez zal voor de eerste keer sinds de seizoensfinale van vorig jaar met een F1-wagen gaan rijden.