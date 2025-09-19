user icon
icon

'Sergio Perez gaat F1-auto van Ferrari testen'

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Sergio Perez gaat F1-auto van Ferrari testen'
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 11:54
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Het lijkt erop dat Sergio Perez snel de baan opgaat om te gaan werken aan zijn comeback in de Formule 1. De Mexicaan gaat volgend jaar rijden voor het team van Cadillac, en de Amerikaanse renstal wil gaan testen met een oudere wagen van Ferrari.

Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op hun F1-avontuur, worden er achter de schermen allerlei tests afgewerkt. Zo simuleren ze de races op de fabrieken, en willen ze graag de baan op om een TPC-test af te werken in een auto van een ander team. Aangezien ze volgend jaar gaan rijden met krachtbronnen van Ferrari, is het logisch dat ze een bolide gaan lenen van de Scuderia.

Meer over Ferrari Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

7 sep
 'Ferrari wil een stap zetten richting komst van Verstappen'

'Ferrari wil een stap zetten richting komst van Verstappen'

15 sep

Test met Ferrari aanstaande

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is een eerste testdag van Cadillac aanstaande. Het medium meldt dat er nog geen officiële bevestiging is van Cadillac, maar het is vrijwel zeker dat ze de baan opgaan met een Ferrari SF-23 uit 2023. Het is de verwachting dat Perez volgende week plaats zal nemen in de cockpit, zijn aanstaande teamgenoot Valtteri Bottas staat nu nog onder contract bij het team van Mercedes als reservecoureur.

Perez bevestigt testplannen

Perez liet zelf al doorschemeren dat hij gaat rijden in een Formule 1-bolide. Hij mocht de eerste bal gooien bij de LA Dodgers en sprak daarna met de aanwezige media over de plannen: "Volgende week ben ik eerst in Charlotte en daarna in Engeland. Ik test eerst de simulator, maar daarna is het het plan om met een Formule 1-auto te rijden."

"Ik moet goed beginnen met trainen om klaar te zijn voor begin volgend jaar, aangezien mijn nek spanning heeft verloren en ik volledig moet herstellen om goed in een Formule 1-auto te kunnen rijden." Perez zal voor de eerste keer sinds de seizoensfinale van vorig jaar met een F1-wagen gaan rijden.

F1fever

Posts: 709

Breaking news...
Frédéric Vasseur eruit en papa Perez wordt teambaas!

  • 1
  • 19 sep 2025 - 12:35
F1 Nieuws Sergio Perez Ferrari Cadillac GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (1)

Login om te reageren
  • F1fever

    Posts: 709

    Breaking news...
    Frédéric Vasseur eruit en papa Perez wordt teambaas!

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 12:35

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (35)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar