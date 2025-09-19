user icon
icon

Lewis Hamilton deelt belangrijk nieuws over F1-toekomst

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Lewis Hamilton deelt belangrijk nieuws over F1-toekomst
  • Gepubliceerd op 19 sep 2025 08:11
  • comments 9
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton kent geen goed seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen podiumplaats behaald met de Scuderia en staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 117 punten. De Brit deelt belangrijk nieuws over zijn toekomst. 

Meer over Lewis Hamilton Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

Hamilton geniet van Verstappen: "Fantastisch gedaan"

7 sep
 Verstappen voelt mee met Hamilton: "Leclerc is een hele sterke coureur"

Verstappen voelt mee met Hamilton: "Leclerc is een hele sterke coureur"

17 sep

Lewis Hamilton stond ieder seizoen op het podium tot nu toe. Dit seizoen heeft Hamilton nog geen podiumplek behaald en daar is hij ongetwijfeld niet blij mee. Toch deelt de Brit dat hij nog zeker niet gaat stoppen. 

Toekomstplannen van Lewis Hamilton

In gesprek met L'Equipe zegt de Brit: "Ik was voorbereid, maar het meemaken is iets anders. Mijn eerste dag in Maranello zal ik nooit vergeten. Het doet me bijna pijn om te bedenken dat die dag alweer voorbij is, dus ik hoop hem volgend jaar opnieuw te beleven. Ik zal een soortgelijk moment ervaren, maar dan op een ander tijdstip."

"Die dag was heel bijzonder, vooral omdat ik er zo lang op had gewacht. Ik neem aan dat ik er uiteindelijk wel aan zal wennen, maar zeker is dat niet. Ik heb veel succes gehad bij Mercedes, maar bij Ferrari wordt alles versterkt… dankzij het merk en alles wat mensen daarbij voelen", zegt de Britse wereldkampioen. 

Hamilton blijft nog jaren in de Formule 1

Lewis Hamilton zegt nog jarenlang te willen blijven. De zevenvoudig wereldkampioen looft Fernando Alonso: "Het maakt niet uit waar we ons in de wereld bevinden, een Ferrari besturen roept altijd emotie op. Ik kan geen enkel ander automerk bedenken, geen enkel ander merk ter wereld dat zulke emoties oproept. Misschien alleen een voetbalteam."

"Ik ben niet van plan om binnenkort te stoppen. Ik waardeer het erg dat Fernando Alonso doorgaat, want dat betekent dat hij ouder is dan ik. Ik ga door totdat hij 50 jaar oud is!" Fernando Alonso wordt 50 in 2031. Lewis Hamilton is dan 46 jaar oud.

Freek-Willem

Posts: 6.208

Vermoed allen niet dat Ferrari zoveel geduld gaat hebben met hem

  • 5
  • 19 sep 2025 - 08:43
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 138

    Hij wil nog steeds die 8e wereldtitel wat hem niet meer gaat lukken.

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 08:35
    • Housmans

      Posts: 186

      Waarom niet,
      Misschien is Ferrari volgend jaar wel ineens mega dominant?!

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 10:58
  • Freek-Willem

    Posts: 6.208

    Vermoed allen niet dat Ferrari zoveel geduld gaat hebben met hem

    • + 5
    • 19 sep 2025 - 08:43
    • F1jos

      Posts: 4.673

      Ferrari heeft de goat in het duurste 2e rijder ooit, opzicht al een prestatie.

      • + 0
      • 19 sep 2025 - 11:09
  • tour71

    Posts: 1.540

    Mooi, zien we hammie en max in 2027 samen bij scuderia

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 08:56
  • monzaron

    Posts: 576

    Misschien dat ‘Amerika lover’ nog een kans krijgt om bij Cadillac te rijden/racen ;)

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 09:00
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.325

    Lewis: "Een Ferrari besturen roept altijd emotie op. Ik kan geen enkel ander automerk bedenken, geen enkel ander merk ter wereld dat zulke emoties oproept".

    Ha, duidelijk dat Lewis nog nooit geen Mazda 6 heeft gereden......of 'n Ford Taunus.

    De Taunus was mijn eerste auto en ik heb daar volop emoties in gehad.....samen met m'n meisje.....en maar batsen en batsen en batsen.....

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 09:19
  • jd2000

    Posts: 7.311

    Verschrikkelijk nog meer Hamilton. Snap het wel,als je zo aandachtsgeil bent,moet je wel doorgaan om relevant te blijven

    • + 1
    • 19 sep 2025 - 10:11
  • Larry Perkins

    Posts: 59.994

    Wellicht is bij Hamilton het besef ingedaald dat in alles wat hij verder gaat doen (mode, muziek, film, etc.) hij nooit zo groot zal worden als dat hij in de Formule 1 was en daarom ook maar doorgaat, maar ook in de F1 is Lewis al niet meer de topper die hij was...

    • + 0
    • 19 sep 2025 - 10:16

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.494
  • Podiums 132
  • Grand Prix 224
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 7 jan 1985 (40)
  • Geb. plaats Tewin, Groot Brittannië
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar