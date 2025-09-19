Lewis Hamilton deelt belangrijk nieuws over F1-toekomst

Lewis Hamilton kent geen goed seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen heeft nog geen podiumplaats behaald met de Scuderia en staat momenteel zesde in het wereldkampioenschap met 117 punten. De Brit deelt belangrijk nieuws over zijn toekomst.

Lewis Hamilton stond ieder seizoen op het podium tot nu toe. Dit seizoen heeft Hamilton nog geen podiumplek behaald en daar is hij ongetwijfeld niet blij mee. Toch deelt de Brit dat hij nog zeker niet gaat stoppen.

Toekomstplannen van Lewis Hamilton

In gesprek met L'Equipe zegt de Brit: "Ik was voorbereid, maar het meemaken is iets anders. Mijn eerste dag in Maranello zal ik nooit vergeten. Het doet me bijna pijn om te bedenken dat die dag alweer voorbij is, dus ik hoop hem volgend jaar opnieuw te beleven. Ik zal een soortgelijk moment ervaren, maar dan op een ander tijdstip."

"Die dag was heel bijzonder, vooral omdat ik er zo lang op had gewacht. Ik neem aan dat ik er uiteindelijk wel aan zal wennen, maar zeker is dat niet. Ik heb veel succes gehad bij Mercedes, maar bij Ferrari wordt alles versterkt… dankzij het merk en alles wat mensen daarbij voelen", zegt de Britse wereldkampioen.

Hamilton blijft nog jaren in de Formule 1

Lewis Hamilton zegt nog jarenlang te willen blijven. De zevenvoudig wereldkampioen looft Fernando Alonso: "Het maakt niet uit waar we ons in de wereld bevinden, een Ferrari besturen roept altijd emotie op. Ik kan geen enkel ander automerk bedenken, geen enkel ander merk ter wereld dat zulke emoties oproept. Misschien alleen een voetbalteam."

"Ik ben niet van plan om binnenkort te stoppen. Ik waardeer het erg dat Fernando Alonso doorgaat, want dat betekent dat hij ouder is dan ik. Ik ga door totdat hij 50 jaar oud is!" Fernando Alonso wordt 50 in 2031. Lewis Hamilton is dan 46 jaar oud.