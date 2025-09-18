De collega’s van Max Verstappen keken vorige week met bewondering toe toen de Nederlander een uitstapje maakte naar de Nürburgring-Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen stapte in een GT4-wagen en maakte indruk door direct zijn zogenoemde Permit A binnen te halen. Daarmee heeft Verstappen nu de papieren in handen om deel te nemen aan GT3-races op het legendarische circuit, waaronder de fameuze 24 uur van de Nürburgring.

Het nieuws bleef in de Formule 1-paddock niet onopgemerkt. Vooral Fernando Alonso reageerde enthousiast op het avontuur van Verstappen. De Spanjaard weet als geen ander wat het is om buiten de Formule 1 grenzen te verleggen. Alonso schreef tweemaal de 24 uur van Le Mans op zijn naam, won de 24 uur van Daytona en nam zelfs twee keer deel aan de Indianapolis 500. Hoewel hij zelf geen ambities heeft om de Nordschleife in wedstrijdverband te verkennen, herkent hij de waarde van Verstappens keuze.

Alonso heeft genoten van Verstappen

“Het is altijd mooi om jezelf uit te dagen in een andere discipline,” vertelt Alonso, die de Nordschleife alleen eens met een straatauto verkende. “Op zo’n circuit leer je enorm veel van de specialisten die er al jaren rijden. Denk aan de verschillende lijnen die je in uiteenlopende omstandigheden kunt nemen, maar ook startprocedures en rijderswissels. Je begint eigenlijk weer helemaal vanaf nul, en dat is leerzaam.”

Alonso benadrukt bovendien dat grote rijders altijd worden aangetrokken door iconische uithoudingsraces. “Als coureur wil je simpelweg de mooiste en meest prestigieuze wedstrijden ter wereld winnen. Voor Max kan dit zomaar een opstap zijn naar deelname aan de 24 uur van de Nürburgring volgend jaar. En wie weet opent dat de deur naar Le Mans of Sebring.”

Verstappen zelf hield zich nog op de vlakte over eventuele vervolgplannen, maar zijn debuut op de Nordschleife lijkt een voorproefje van meer. De interesse binnen de Formule 1-wereld is er in ieder geval al.