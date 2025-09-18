user icon
icon

Ook Alonso genoot van Verstappen: "Misschien kan Max dan de 24 uur doen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ook Alonso genoot van Verstappen: "Misschien kan Max dan de 24 uur doen"
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 16:46
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

De collega’s van Max Verstappen keken vorige week met bewondering toe toen de Nederlander een uitstapje maakte naar de Nürburgring-Nordschleife. De viervoudig wereldkampioen stapte in een GT4-wagen en maakte indruk door direct zijn zogenoemde Permit A binnen te halen. Daarmee heeft Verstappen nu de papieren in handen om deel te nemen aan GT3-races op het legendarische circuit, waaronder de fameuze 24 uur van de Nürburgring.

Het nieuws bleef in de Formule 1-paddock niet onopgemerkt. Vooral Fernando Alonso reageerde enthousiast op het avontuur van Verstappen. De Spanjaard weet als geen ander wat het is om buiten de Formule 1 grenzen te verleggen. Alonso schreef tweemaal de 24 uur van Le Mans op zijn naam, won de 24 uur van Daytona en nam zelfs twee keer deel aan de Indianapolis 500. Hoewel hij zelf geen ambities heeft om de Nordschleife in wedstrijdverband te verkennen, herkent hij de waarde van Verstappens keuze.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Alonso heeft genoten van Verstappen

“Het is altijd mooi om jezelf uit te dagen in een andere discipline,” vertelt Alonso, die de Nordschleife alleen eens met een straatauto verkende. “Op zo’n circuit leer je enorm veel van de specialisten die er al jaren rijden. Denk aan de verschillende lijnen die je in uiteenlopende omstandigheden kunt nemen, maar ook startprocedures en rijderswissels. Je begint eigenlijk weer helemaal vanaf nul, en dat is leerzaam.”

Alonso benadrukt bovendien dat grote rijders altijd worden aangetrokken door iconische uithoudingsraces. “Als coureur wil je simpelweg de mooiste en meest prestigieuze wedstrijden ter wereld winnen. Voor Max kan dit zomaar een opstap zijn naar deelname aan de 24 uur van de Nürburgring volgend jaar. En wie weet opent dat de deur naar Le Mans of Sebring.”

Verstappen zelf hield zich nog op de vlakte over eventuele vervolgplannen, maar zijn debuut op de Nordschleife lijkt een voorproefje van meer. De interesse binnen de Formule 1-wereld is er in ieder geval al.

monzaron

Posts: 575

Ik ook :)

  • 1
  • 18 sep 2025 - 17:44
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Fernando Alonso Red Bull Racing Aston Martin GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (2)

Login om te reageren

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar