Hadjar reageert op Red Bull-geruchten: "Ik heb wel een idee..."

Isack Hadjar werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar het grote Red Bull Racing. De jonge Franse coureur is bezig met een geweldig debuutseizoen, maar hij wil in Azerbeidzjan nog niet te veel ingaan op zijn toekomst.

Hadjar is de nieuwe parel uit de Red Bull-stal. De Franse coureur kent een sterk debuut seizoen bij Racing Bulls, en eindigde in de Grand Prix van Nederland op het circuit van Zandvoort voor het eerst op het podium. In Italië kende hij daarna een lastiger weekend, maar het deed niets af aan zijn status als groot talent. In de afgelopen dagen gingen er zelfs verhalen rond over een mogelijke overstap naar Red Bull. Hier zou hij volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen kunnen worden.

Waar ligt Hadjars toekomst?

In Bakoe werd Hadjar tijdens zijn mediasessie gevraagd naar zijn toekomst. Hij wordt geciteerd door PlanetF1 als hij wordt gevraagd naar zijn toekomst: "Ik heb wel een idee, maar..."

Hoe kijkt Hadjar naar de toekomst?

Hadjar maakt zich verder niet zo druk om alle geruchten van de afgelopen dagen. De Franse coureur van Racing Bulls haalt zijn schouders op als hij de vraag krijgt of hij aandacht geeft aan alle verhalen over zijn toekomst: "Het maakt me niet uit. Het kan me echt helemaal niets schelen."

De Franse coureur heeft zich er afgelopen week niet mee bezig gehouden. Hij legt uit dat hij iets anders aan zijn hoofd had: "Ik had iets van vijf dagen die ik thuis kon doorbrengen, en ik had wel iets beters te doen dan een beetje op mijn telefoon door Instagram scrollen."

Goede resultaten

Hadjar staat momenteel op de negende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft in de eerste zestien raceweekenden van het seizoen 38 WK-punten bij elkaar gereden. Na Andrea Kimi Antonelli is hij daarmee de tweede rookie qua punten.