Piastri zwijgt over interne gesprekken bij McLaren

Het team van McLaren zorgde in de Italiaanse Grand Prix voor de nodige onrust. Ze voerden een teamorder uit waar niet iedereen het mee eens was, en Oscar Piastri kondigde interne gesprekken aan. Bij McLaren hebben ze me elkaar om de tafel gezeten, maar Piastri wil de concurrentie niet wijzer maken dan ze al zijn.

Piastri en zijn teamgenoot Lando Norris eindigden in Monza allebei op het podium. Norris kwam als tweede over de streep, maar eigenlijk had hij als derde moeten finishen. De Brit was de hele race de snelste McLaren, maar een mislukte pitstop zorgde ervoor dat Piastri hem kon passeren. McLaren voerde daarna een teamorder uit, en ze vroegen aan Piastri of hij zijn teamgenoot erlangs wilde laten. Hij reageerde verrast, maar luisterde toch.

Wat heeft McLaren besproken?

Piastri was het niet eens met de teamorder, en hij wilde het gesprek aangaan met het team. Dat gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, zo laat hij weten aan de internationale media in Bakoe: "We praten veel over hoe we willen gaan racen, maar het meeste blijft gewoon onder ons. We willen de anderen ook niet wijzer maken en dus niet te veel informatie weggeven. Maar we zitten wel allemaal op één lijn."

Piastri blijft rustig

Het ging in Monza om de tweede plaats, aangezien de latere racewinnaar Max Verstappen al aan de horizon was verdwenen. Gevraagd wat er zou zijn gebeurd als het niet om de tweede, maar de eerste plaats ging, reageert Piastri diplomatiek: "Dat was nu eenmaal niet de situatie die we hadden. Dat had het vermoedelijk wel wat lastiger gemaakt, maar ik weet het niet."

Het pitstop-probleem en de teamorder zorgen in ieder geval niet voor stress: "Het ging niet alleen om de langzame pitstop, maar ook om de volgorde van pitstops. Maar al met al was het sportief gezien niet een weekend waarin ik niet meer verdiende dan de derde plek. Ik was niet snel genoeg en respecteer de beslissingen van het team."