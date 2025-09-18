Gefocuste Piastri aast op zege in extreem belangrijk weekend voor McLaren

Wereldkampioenschapsleider Oscar Piastri gaat dit weekend op jacht naar een nieuw succes in Azerbeidzjan. De Australiër schreef de race in Bakoe vorig jaar op zijn naam, en hij wil dat kunststukje nu gaan herhalen. Piastri heeft er in ieder geval heel erg veel zin in.

Het wordt een belangrijk weekend voor het team van McLaren. De Britse renstal kan aankomende zondag de constructeurstitel veiligstellen, maar daarvoor is er wel een goed resultaat nodig. Twee weken geleden werden ze in Italië nog verslagen door Max Verstappen in zijn Red Bull, maar in Azerbeidzjan kan alles weer anders zijn. McLaren geldt automatisch als de favoriet voor de zege, maar ze willen de favorietenrol niet zelf aannemen.

Mooie herinneringen

Piastri heeft veel zin in de aankomende Grand Prix. De Australiër spreekt zich enthousiast uit in de preview van McLaren: "Ik heb heel erg mooie herinneringen aan de Grand Prix in Bakoe van vorig jaar. Ik zie dat als één van mijn favoriete races ooit, en het is altijd een voordeel als je afreist naar een circuit waar je in het verleden een belangrijk en groots resultaat hebt geboekt."

Zege smaakt naar meer

Zijn zege van vorig jaar smaakt naar meer. Dit seizoen is Piastri zeer snel, en hij kwam al zeven keer als winnaar over de streep. De Australiër gaat verder met zijn verhaal: "Mijn enige focus dit weekend ligt op het bereiken van een zelfde soort resultaat als vorig jaar. Ik ga aan de leiding in het wereldkampioenschap, en ik ben heel erg blij met de manier waarop het nu gaat met mijn rijden."

Piastri heeft in zestien Grand Prix-weekenden 324 WK-punten bij elkaar gereden. De Australische coureur scoorde in elk raceweekend punten, en heeft dan ook een flinke voorsprong op zijn naaste belager Lando Norris. Piastri's teamgenoot staat nu op 293 punten.