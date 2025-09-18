user icon
Gefocuste Piastri aast op zege in extreem belangrijk weekend voor McLaren
  • Gepubliceerd op 18 sep 2025 19:22
  • comments 2
  • Door: Bob Plaizier

Wereldkampioenschapsleider Oscar Piastri gaat dit weekend op jacht naar een nieuw succes in Azerbeidzjan. De Australiër schreef de race in Bakoe vorig jaar op zijn naam, en hij wil dat kunststukje nu gaan herhalen. Piastri heeft er in ieder geval heel erg veel zin in.

Het wordt een belangrijk weekend voor het team van McLaren. De Britse renstal kan aankomende zondag de constructeurstitel veiligstellen, maar daarvoor is er wel een goed resultaat nodig. Twee weken geleden werden ze in Italië nog verslagen door Max Verstappen in zijn Red Bull, maar in Azerbeidzjan kan alles weer anders zijn. McLaren geldt automatisch als de favoriet voor de zege, maar ze willen de favorietenrol niet zelf aannemen.

Mooie herinneringen 

Piastri heeft veel zin in de aankomende Grand Prix. De Australiër spreekt zich enthousiast uit in de preview van McLaren: "Ik heb heel erg mooie herinneringen aan de Grand Prix in Bakoe van vorig jaar. Ik zie dat als één van mijn favoriete races ooit, en het is altijd een voordeel als je afreist naar een circuit waar je in het verleden een belangrijk en groots resultaat hebt geboekt."

Zege smaakt naar meer

Zijn zege van vorig jaar smaakt naar meer. Dit seizoen is Piastri zeer snel, en hij kwam al zeven keer als winnaar over de streep. De Australiër gaat verder met zijn verhaal: "Mijn enige focus dit weekend ligt op het bereiken van een zelfde soort resultaat als vorig jaar. Ik ga aan de leiding in het wereldkampioenschap, en ik ben heel erg blij met de manier waarop het nu gaat met mijn rijden."

Piastri heeft in zestien Grand Prix-weekenden 324 WK-punten bij elkaar gereden. De Australische coureur scoorde in elk raceweekend punten, en heeft dan ook een flinke voorsprong op zijn naaste belager Lando Norris. Piastri's teamgenoot staat nu op 293 punten.

Oscar Piastri McLaren GP Azerbeidzjan 2025

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Olav Drol

    Posts: 554

    Niks belangrijks aan. Als ze het dit weekend niet worden, dan wel de volgende race.

    • + 0
    • 18 sep 2025 - 20:10
    • Larry Perkins

      Posts: 59.986

      Dat wel maar McLaren verdient wel de credits om zo vroeg in het seizoen al het WCC te kunnen pakken. Ere wie ere toekomt!

      En dan hebben ze in ieder geval hun welverdiende feestje gehad, mocht het WDC in een ruzie ontaarden (wat niet hoeft te gebeuren).

      • + 0
      • 18 sep 2025 - 20:42

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

