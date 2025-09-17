user icon
Ben Sulayem blikt terug op 'fucked' van Verstappen: "Vloeken is een boodschap"

Ben Sulayem blikt terug op 'fucked' van Verstappen: "Vloeken is een boodschap"
  Gepubliceerd op 17 sep 2025 11:22
  • comments 12
  Door: Jeroen Immink

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft opnieuw teruggeblikt op het veelbesproken vloekincident met Max Verstappen in 2024. De hoogste baas van de autosportbond kreeg destijds forse kritiek nadat de FIA de Nederlander een taakstraf oplegde, omdat hij tijdens een persconferentie het woord ‘fucked’ gebruikte. Volgens Ben Sulayem was de beslissing echter volkomen terecht.

Het incident vond plaats tijdens het raceweekend in Singapore, een van de meest besproken momenten van dat seizoen. Verstappen uitte zijn frustratie over de prestaties van zijn auto en gebruikte daarbij harde bewoordingen. De FIA legde hem vervolgens een taakstraf op, iets wat door fans én coureurs als overdreven werd bestempeld. Verstappen zelf maakte zijn ongenoegen op een bijzondere manier duidelijk. Nadat hij in de race tweede was geworden, moest hij opnieuw in de perszaal verschijnen. Daar gaf hij nauwelijks inhoudelijke antwoorden en besloot hij de complete pers naar buiten te leiden, waar hij alsnog uitgebreid de tijd nam voor interviews — een openlijk statement richting de FIA en Ben Sulayem.

Ben Sulayem blijft bij standpunt

De FIA-president blijft echter bij zijn standpunt. “Vloeken is ook een boodschap,” stelde hij tegenover Expressen. “Coureurs mogen dat op hun eigen platform doen, maar ik vraag je dit: Muhammad Ali, een van de grootste atleten aller tijden — heb je hem ooit horen vloeken?” Volgens Ben Sulayem hebben topsporters een voorbeeldfunctie en hoort grof taalgebruik daar simpelweg niet bij.

Daarbij vindt hij dat rijders ook tijdens races beter kunnen nadenken over hun woorden. “Als je een auto met 320 kilometer per uur kunt besturen, dan kun je ook je tong beheersen. En als ik zeg dat we de radio moeten uitzetten, is iedereen tegen. Maar zolang de radio openstaat, moet je je verantwoordelijkheid nemen.”

GPDA pal achter Verstappen

Het incident zorgde voor een flinke nasleep. De GPDA, de rijdersvakbond onder leiding van George Russell, koos nadrukkelijk de kant van Verstappen. In een gezamenlijk statement maakten de coureurs duidelijk dat zij het optreden van de FIA onacceptabel vonden en dat ze volledig achter de Nederlander stonden. Daarmee groeide de discussie uit tot meer dan een incident: het werd een principiële kwestie over vrijheid van meningsuiting, de rol van de FIA en de positie van coureurs in de Formule 1.

jd2000

Posts: 7.310

Ja ome Ben, racen in foute landen is ook een boodschap

  • 4
  • 17 sep 2025 - 12:01
Reacties (12)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.919

    Ja, laten we fucking ouwe koeien uit de sloot gaan halen, er gebeurt wel veel ergere shit in de wereld...

    • + 2
    • 17 sep 2025 - 11:27
    • Redcarsmatter

      Posts: 5.366

      We kunnen niet alles laten varen omdat er ergere dingen zijn in de wereld. Los van het feit of vloeken nu mag, een berisping verdient of zelfs een straf.
      Het is een dooddoener, Larry.

      • + 0
      • 17 sep 2025 - 12:17
    • Larry Perkins

      Posts: 59.919

      Dat kun je vinden @Redcar maar het is wel degelijk een ouwe koe, alles is er wel over gezegd en momenteel is het geen issue, er wordt een bericht van gemaakt om maar een bericht te kunnen plaatsen (clicks)...

      • + 1
      • 17 sep 2025 - 12:32
  • Pietje Bell

    Posts: 30.963

  • jd2000

    Posts: 7.310

    Ja ome Ben, racen in foute landen is ook een boodschap

    • + 4
    • 17 sep 2025 - 12:01
  • F1jos

    Posts: 4.667

    “Shit is een grote boodschap”.

    • + 0
    • 17 sep 2025 - 12:15

