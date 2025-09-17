Onrust over teamorders McLaren: "Er moet toch iets gebeuren"

De teamorder van McLaren in Italië zorgde voor veel controverse. Het team vroeg daar aan Oscar Piastri om Lando Norris erlangs te laten. Voormalig Formule 1-coureur Jolyon Palmer vindt er het zijne van. De Brit laat zijn mening weten in de F1 Nation-podcast.

McLaren is erg blij met het begrip van Oscar Piastri. De Australiër luisterde naar de teamorders. Jolyon Palmer vindt het een aparte situatie. Meerdere teams deelden die mening na afloop van de Grand Prix van Italië.

Reden van switch

Lando Norris reed al de gehele Grand Prix achter Max Verstappen. De Brit had een slechte pitstop, waardoor hij achter teamgenoot Oscar Piastri terechtkwam. Volgens McLaren was dit niet eerlijk, dus wisselden ze de coureurs van positie. Daarna mocht Piastri Norris wel aanvallen, maar het was te laat.

In de F1 Nation-podcast zei Palmer: "Het zal zwaar op hem drukken, toch? Het team zal zich nu afvragen: 'Hebben we dat in Monza wel goed aangepakt?'. Je moet op tafel slaan voor alles wat je te pakken kunt krijgen."

"Ik weet niet of dit de race wordt waarin het echt tot bloei komt, maar op een gegeven moment dit jaar moet het gewoon gebeuren, gezien de geschiedenis van de Formule 1-titelstrijd. Er moet toch iets gebeuren", zei Palmer.

Spannende eindfase

Lando Norris en Oscar Piastri gaan nog een spannende eindfase met elkaar tegemoet. Het verschil tussen de twee teamgenoten bedraagt 31 punten. Er is nog weinig spanning tussen de twee, maar dit kan zomaar komen in de komende dagen. De McLaren-coureurs zijn voor elkaar gemaakt en gelijk aan elkaar.

Max Verstappen speelt nog een kleine rol in het spel. De Nederlander maakt nog een hele kleine kans, maar staat op een achterstand van 63 punten vergeleken met Norris en 94 punten in vergelijking met Piastri. Max Verstappen kan het nog wel spannend maken tussen de twee McLaren-coureurs door duels met ze aan te gaan.