Hamilton doet dringende oproep: "We kunnen niet langer wegkijken"
  • Gepubliceerd op 17 sep 2025 08:48
  • comments 2
  • Door: Jesse Jansen

Lewis Hamilton heeft zich al vaker ingezet voor goede doelen. Ook nu doet hij dat. De Brit heeft zich ingezet voor Save the Children UK. De Brit wil graag zijn steentje bijdragen aan de situatie in Gaza. Hij heeft gedoneerd aan drie goede doelen.

De Ferrari-coureur laat zich vaker van zijn beste kant zien als het gaat om donaties. Hij heeft nu gedoneerd aan de partijen Save the Children UK, Palestine Red Crescent en Doctors Without Borders. 

Donatie aan goede doelen

Hamilton plaatste op Instagram een story over Save the Childern UK. De Britse Ferrari-coureur schreef het volgende: "De situatie in Gaza verslechtert met de dag. In de afgelopen twee jaar is meer dan 10% van de bevolking gedood of gewond geraakt, waaronder tienduizenden kinderen, en dat aantal blijft alleen maar stijgen.

"De recente inval in Gaza-Stad heeft honderdduizenden mensen uit hun huizen verdreven. Ziekenhuizen in de Gazastrook zijn al overvol met mensen die lijden aan hongersnood en slachtoffers van de bombardementen die maar niet lijken te stoppen. Vandaag heeft een onderzoekscommissie van de VN wat er in Gaza gebeurt omschreven als genocide. Als mensen kunnen we niet toekijken en dit laten gebeuren."

'Geweldige organisaties helpen'

"Het is moeilijk om je niet machteloos te voelen te midden van zoveel tragedie, maar we kunnen niet stilzitten en niets doen", voegde de Ferrari-coureur eraan toe. "Er zijn een aantal ongelooflijke organisaties die fantastisch werk verrichten om de mensen in Palestina te helpen, en ze hebben geld nodig om dat te kunnen doen.

"Ik heb gedoneerd aan drie organisaties die zich onvermoeibaar inzetten om degenen te helpen die het nodig hebben", zei hij voordat hij de drie genoemde organisaties opsomde. Als u denkt dat u iets over hebt, zou ik het op prijs stellen als u zich bij mij zou willen aansluiten", besloot hij.

jd2000

Posts: 7.308

Het is toch wel heel cynisch dat Israël genocide pleegt. Zij zouden toch beter moeten weten.

  • 3
  • 17 sep 2025 - 09:06
Reacties (2)

  • jd2000

    Posts: 7.308

    Het is toch wel heel cynisch dat Israël genocide pleegt. Zij zouden toch beter moeten weten.

    • + 3
    • 17 sep 2025 - 09:06
  • WC MAX

    Posts: 7.027

    Mooi van Lewis.
    Mooi dat hij doneert, maar nog mooier dat hij aandacht vraagt voor dit verschrikkelijk en gevoelig onderwerp en een uitgesproken mening heeft.

    • + 3
    • 17 sep 2025 - 09:32

