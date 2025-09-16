Herbert spreekt Verstappen tegen en steunt controversieel F1-plan

Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt er geen geheim van dat hij nadenkt over grote wijzigingen aan het weekendformat. Hij pleitte recent ook voor kortere races, maar dat leverde hem veel kritiek op. Johnny Herbert vindt het wél een goed idee en hij heeft wilde plannen.

Domenicali deed recent het nodige stof opwaaien met een aantal opvallende uitspraken over de toekomst van de Formule 1. Hij zinspeelde op meer sprintraces, mogelijke reversed grids voor de sprints en had het over kortere races. Dit leverde hem veel kritiek op, ook van regerend wereldkampioen Max Verstappen. Domenicali nuanceerde later zijn woorden en gaf aan dat de huidige generatie simpelweg minder lang de aandacht kan vasthouden.

Verandering in Monaco?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward is het in ieder geval niet eens met Verstappen. De Brit steunt Domenicali en spreekt zich uit bij gokplatform Racing Tipster: "In Monaco zou een kortere race wel werken. Ik denk dat het de race daar zou intensiveren en daardoor nog betere wedstrijden zou opleveren dan nu het geval is."

'Dan kan je niet weglopen'

Herbert vindt dat men de plannen van Domenicali een serieuze kans moet geven. De Britse oud-coureur gaat verder met zijn verhaal: "Ik ben het met Stefano eens, er zijn races die gewoon te lang duren. Ik weet de kijkcijfers uit mijn tijd nog. Aan het begin van de race zat iedereen voor de buis, dan was er halverwege een daling te zien, en dan iedereen aan het einde weer terug voor de climax. Als je daar een beetje in knipt, dan is de kans groot dat je de aandacht van de kijker langer weet vast te houden. Dan kun je simpelweg niet weglopen, want er kan altijd iets gebeuren."

Nieuw idee

Herbert heeft er serieus over nagedacht, en hij oppert zelfs nog een ander plannetje: "Als er een sprintweekend is, dan zou je twee korte races van vergelijkbare afstand kunnen organiseren. Misschien stel je dan beide partijen tevreden, ook de racefans."