user icon
icon

Herbert spreekt Verstappen tegen en steunt controversieel F1-plan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Herbert spreekt Verstappen tegen en steunt controversieel F1-plan
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 16:09
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Formule 1-CEO Stefano Domenicali maakt er geen geheim van dat hij nadenkt over grote wijzigingen aan het weekendformat. Hij pleitte recent ook voor kortere races, maar dat leverde hem veel kritiek op. Johnny Herbert vindt het wél een goed idee en hij heeft wilde plannen.

Domenicali deed recent het nodige stof opwaaien met een aantal opvallende uitspraken over de toekomst van de Formule 1. Hij zinspeelde op meer sprintraces, mogelijke reversed grids voor de sprints en had het over kortere races. Dit leverde hem veel kritiek op, ook van regerend wereldkampioen Max Verstappen. Domenicali nuanceerde later zijn woorden en gaf aan dat de huidige generatie simpelweg minder lang de aandacht kan vasthouden.

Meer over Max Verstappen Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

Verstappen schittert met verbluffend resultaat in kwalificatie op Nordschleife

13 sep
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Verandering in Monaco?

Oud-coureur en voormalig FIA-steward is het in ieder geval niet eens met Verstappen. De Brit steunt Domenicali en spreekt zich uit bij gokplatform Racing Tipster: "In Monaco zou een kortere race wel werken. Ik denk dat het de race daar zou intensiveren en daardoor nog betere wedstrijden zou opleveren dan nu het geval is."

'Dan kan je niet weglopen'

Herbert vindt dat men de plannen van Domenicali een serieuze kans moet geven. De Britse oud-coureur gaat verder met zijn verhaal: "Ik ben het met Stefano eens, er zijn races die gewoon te lang duren. Ik weet de kijkcijfers uit mijn tijd nog. Aan het begin van de race zat iedereen voor de buis, dan was er halverwege een daling te zien, en dan iedereen aan het einde weer terug voor de climax. Als je daar een beetje in knipt, dan is de kans groot dat je de aandacht van de kijker langer weet vast te houden. Dan kun je simpelweg niet weglopen, want er kan altijd iets gebeuren."

Nieuw idee

Herbert heeft er serieus over nagedacht, en hij oppert zelfs nog een ander plannetje: "Als er een sprintweekend is, dan zou je twee korte races van vergelijkbare afstand kunnen organiseren. Misschien stel je dan beide partijen tevreden, ook de racefans."

Larry Perkins

Posts: 59.901

🤮😡🤢🗑️👎

  • 5
  • 16 sep 2025 - 16:18
F1 Nieuws Max Verstappen Johnny Herbert Stefano Domenicali Red Bull Racing

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.901

    🤮😡🤢🗑️👎

    • + 5
    • 16 sep 2025 - 16:18
    • Rocks

      Posts: 1.015

      🍟🍔🥃🍺😎

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 16:35
    • Pietje Bell

      Posts: 30.959

      Herbert en Domenicale: 🤮😡🤢🗑️👎

      • + 2
      • 16 sep 2025 - 16:45
  • snailer

    Posts: 29.689

    Hij heeft niets te vertellen, want Herbert is geen stakeholder meer in F1.

    Of hij moet een viaplay abo hebben.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 16:25
  • OrangeArrows

    Posts: 3.264

    Races zijn vaak juist te kort. Aan het einde van de race wordt het vaak spannend omdat coureurs vaak dichterbij elkaar komen vanwege verschillende strategieën.

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 16:46
  • OrangeArrows

    Posts: 3.264

    Ook gewoon triest dat het argument gebaseerd is op commerciële redenen.

    • + 1
    • 16 sep 2025 - 16:48
  • Larry Perkins

    Posts: 59.901

    [ii] "Ik weet de kijkcijfers uit mijn tijd nog. Aan het begin van de race zat iedereen voor de buis, dan was er halverwege een daling te zien, en dan iedereen aan het einde weer terug voor de climax." [/i]

    Halverwege kwam Herbert vaak in beeld...

    • + 3
    • 16 sep 2025 - 16:50
  • monzaron

    Posts: 574

    Kom maar met een Herbert item, en vele gasten hier slaan op hol, haha, gpvandaag weet hoe het werkt 😁

    • + 0
    • 16 sep 2025 - 19:47

AZ Grand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

    Vrije training 3

    10:30 - 11:30

    Race / Startgrid

    13:00 - 15:00

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

    Kwalificatie

    14:00 - 15:00

    Snelste ronde

    13:00 - 15:00

AZGrand Prix van Azerbeidzjan

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    10:30 - 11:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    10:30 - 11:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    13:00 - 15:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    14:00 - 15:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    14:00 - 15:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    13:00 - 15:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar