Botte pech: Aston Martin onthult oorzaak van uitvalbeurt Alonso

Het team van Aston Martin heeft de oorzaak van de uitvalbeurt van Fernando Alonso in Monza achterhaald. De Spanjaard moest daar opgeven met een gebroken ophanging, en dat zorgde voor veel frustratie. Nu blijkt dat Alonso weer met een flinke portie pech te maken had.

Alonso jaagde in Monza op een goed resultaat. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen leek op weg te zijn naar een nieuwe puntenscore, maar dat vooruitzicht verdween als sneeuw voor de zon. Hij knalde over de kerbstone heen bij het uitkomen van de Ascari Chicane, en daardoor brak zijn ophanging. Als een soort kreupel dier reed de AMR25 over de baan en Alonso parkeerde zijn auto vol frustratie in de pitbox.

Na afloop kwam er stoom uit Alonso's oren en reageerde hij fel op zijn uitvalbeurt. Het was namelijk niet de eerste keer dit Formule 1-seizoen dat Alonso punten door zijn vingers zag glippen door een uitvalbeurt die buiten zijn macht lag. Bij Aston Martin wisten ze niet precies wat er aan de hand was, en dus werd er een uitgebreid onderzoek geopend.

Wat veroorzaakte Alonso's uitvalbeurt?

Bij de Britse renstal zijn ze er inmiddels achter wat de oorzaak van de uitvalbeurt van Alonso was. In een statement laat Aston Martin weten wat er aan de hand was in Monza: "Tijdens de eerste ronde van de race werd de auto van Fernando op meerdere plaatsen geraakt door grind. Dit trof ook de ophanging, waardoor er schade ontstond."

Aston Martin had de problemen niet gezien

Deze schade werd tijdens de race niet opgemerkt door de mensen aan de pitwall van Aston Martin. Het team legt dan ook uit wat de oorzaak was: "Het team was zich op dat moment niet bewust van de opgelopen schade. De lage, continue belasting van de ophanging zorgde ervoor dat het onderdeel uiteindelijk de geest gaf."