Max Verstappen is geen schurk: "Fans begrijpen hem verkeerd"

Max Verstappen speelt een belangrijke rol bij het team van Red Bull Racing. Hij is de absolute kopman van het team, en de auto is volledig afgestemd naar zijn wensen. De buitenwacht levert vaak kritiek op Verstappen, maar volgens zijn hoofdmonteur Matt Caller is dat volledig onterecht.

Verstappen neemt geen blad voor de mond, en zegt vaak waar het op staat. Hij draait er niet omheen als er problemen bij zijn team zijn, en die kritiek op Red Bull zorgt dan weer voor kritiek op Verstappen. Op sociale media reageren fans vaak fel op Verstappen, terwijl ook analisten regelmatig uithalen als Verstappen weer voor controverse zorgt.

'Max wordt verkeerd begrepen'

Hierdoor ontstaat er soms een verkeerd beeld van Verstappen, zo stelt zijn hoofdmonteur Matt Caller. In de podcast 'The Inside Track' legt Caller uit dat het onterecht is dat Verstappen soms als een schurk wordt gezien: "Hij heeft echt een geweldig gevoel voor humor. Ik denk dat veel mensen het al hebben gezegd, maar hij wordt verkeerd begrepen op sociale media en binnen het F1-publiek."

"Er bestaat een beeld van hem dat hij veeleisend en boos is, maar niets is minder waar. Hij is juist een heel erg relaxte, grappige en vriendelijke kerel."

Wat is het doel van Verstappen?

Caller wijst ook naar de mentaliteit van Verstappen. Volgens de Red Bull-monteur wil Verstappen maar één ding: "Hij weet precies wat hij wil doen. Hij wil winnen, en dat willen wij ook. Er is wederzijds respect, wij gaan keihard werken om hem de auto te geven die hij wil, en hij gaat dan de baan op om voor ons races te winnen. Daarna vieren we het op de zondag met champagne. Daarnaast kun je met hem echt overal over praten. Hij is oprecht heel, heel erg grappig, gevat, slim en heel erg scherp."