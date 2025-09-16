user icon
Max Verstappen is geen schurk: "Fans begrijpen hem verkeerd"

Max Verstappen is geen schurk: "Fans begrijpen hem verkeerd"
  • Gepubliceerd op 16 sep 2025 11:22
  • comments 7
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen speelt een belangrijke rol bij het team van Red Bull Racing. Hij is de absolute kopman van het team, en de auto is volledig afgestemd naar zijn wensen. De buitenwacht levert vaak kritiek op Verstappen, maar volgens zijn hoofdmonteur Matt Caller is dat volledig onterecht.

Verstappen neemt geen blad voor de mond, en zegt vaak waar het op staat. Hij draait er niet omheen als er problemen bij zijn team zijn, en die kritiek op Red Bull zorgt dan weer voor kritiek op Verstappen. Op sociale media reageren fans vaak fel op Verstappen, terwijl ook analisten regelmatig uithalen als Verstappen weer voor controverse zorgt.

'Max wordt verkeerd begrepen'

Hierdoor ontstaat er soms een verkeerd beeld van Verstappen, zo stelt zijn hoofdmonteur Matt Caller. In de podcast 'The Inside Track' legt Caller uit dat het onterecht is dat Verstappen soms als een schurk wordt gezien: "Hij heeft echt een geweldig gevoel voor humor. Ik denk dat veel mensen het al hebben gezegd, maar hij wordt verkeerd begrepen op sociale media en binnen het F1-publiek."

"Er bestaat een beeld van hem dat hij veeleisend en boos is, maar niets is minder waar. Hij is juist een heel erg relaxte, grappige en vriendelijke kerel."

Wat is het doel van Verstappen?

Caller wijst ook naar de mentaliteit van Verstappen. Volgens de Red Bull-monteur wil Verstappen maar één ding: "Hij weet precies wat hij wil doen. Hij wil winnen, en dat willen wij ook. Er is wederzijds respect, wij gaan keihard werken om hem de auto te geven die hij wil, en hij gaat dan de baan op om voor ons races te winnen. Daarna vieren we het op de zondag met champagne. Daarnaast kun je met hem echt overal over praten. Hij is oprecht heel, heel erg grappig, gevat, slim en heel erg scherp."

harry stotter

Posts: 1.063

En de rest van de wereld ziet de Engelse media als schurk.

  • 5
  • 16 sep 2025 - 11:40
Reacties (7)

  • Patrick_St

    Posts: 6.003

    Ik denk dat die mening iets uit het verleden is. Half Italië en Spanje loopt in een Max shirtje tegenwoordig

    • + 1
    • 16 sep 2025 - 11:24
  • harry stotter

    Posts: 1.063

    En de rest van de wereld ziet de Engelse media als schurk.

    • + 5
    • 16 sep 2025 - 11:40
  • snailer

    Posts: 29.682

    Verstappen is gewoon wel een schurk. En ik hou daar van. Ik hou nu eenmaal niet van die brave mannetjes. Ik heb het wel specifiek op de baan dan wiel aan wiel.

    • + 2
    • 16 sep 2025 - 11:56
    • Paulie

      Posts: 4.466

      Verstappen is een schobbejak

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 13:00
    • SennaS

      Posts: 10.438

      Dat is hij dus niet, wordt door een insider bevestigd volgens mij

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 13:04
    • Paulie

      Posts: 4.466

      @SennaS, Matt Caller is een eilandbewoner, die hebben het altijd bij het foute eind, alles om Max naar beneden te halen, dus bij deze: Max is wél een schurk!

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 13:06
    • F1jos

      Posts: 4.665

      Max is altijd opzoek naar balans zowel in de auto als privé, lief/aardig en op de circuit een schurk.

      • + 0
      • 16 sep 2025 - 14:39

