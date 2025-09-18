Sainz stellig over McLaren-exit: "Anders had ik om de titel gevochten"

Carlos Sainz heeft geen spijt dat hij Ferrari en McLaren heeft verlaten. Wel denkt de Spanjaard dat hij voor de titel vocht als hij gebleven was. Carlos Sainz rijdt nu bij Williams en staat zeventiende in het wereldkampioenschap.

Carlos Sainz is dit seizoen nog niet hoger gefinisht dan de achtste positie. Toch denkt hij dat hij met McLaren of Ferrari om de titel had gevochten. De coureur heeft in totaal vier races gewonnen. De Spanjaard is erg tevreden met zijn seizoen bij Williams.

Beste periode uit carrière

Carlos Sainz is erg trots op zijn twee jaar bij McLaren: "Die twee sterke jaren bij McLaren waren misschien wel de beste uit mijn carrière, waarin ik het maximale uit de auto haalde die ik had", zei hij tegen DAZN. "Als ik was gebleven, zouden we nu vechten voor een wereldkampioenschap. Het was de eerste plek in de Formule 1 waar ik me echt geliefd, gesteund en omarmd voelde door iedereen. Het gaf mijn zelfvertrouwen een boost en liet me groeien als coureur."

"Ik denk dat elke coureur in mijn positie die een telefoontje van Ferrari zou krijgen tijdens het McLaren-tijdperk, wat niet het huidige tijdperk is, en dan moet je naar Ferrari. Je kunt geen nee zeggen", voegde hij eraan toe. "Ik wilde mezelf en iedereen bewijzen dat ik het waard ben om daar te zijn, om te vechten voor podia en overwinningen."

'Het is mijn levensproject'

Carlos Sainz vindt dat hij het erg goed doet bij Williams: "Het gaat heel goed met me bij Williams en ik denk dat het een heel goede plek is voor mijn toekomst", zei de nummer achttien in het wereldkampioenschap. "Als het ons lukt om Williams weer op de kaart te zetten en ooit een podium of een overwinning te behalen, zou dat het enige zijn waar ik het meest naar uitkijk. Het is mijn levensproject."