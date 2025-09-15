FIA-president sluit comeback van Rusland op F1-kalender niet uit

De Grand Prix van Rusland werd in 2022 van de Formule 1-kalender geschrapt. Het was een gevolg van de Russische inval in Oekraïne, en het lijkt er niet op dat de Grand Prix ooit gaat terugkeren. FIA-president Mohammed Ben Sulayem denkt daar echter anders over, en houdt de deur openen.

De Russische Grand Prix werd sinds 2014 verreden op het circuit van Sotsji in het Olympisch Park. De race zorgde enkele keren voor spektakel, en het was de bedoeling dat er vanaf 2023 zou worden geracet op het nieuwe circuit Igora Drive. Door de Russische inval in Oekraïne kwam dit er echter niet van.

Net als veel andere sportbonden greep de FIA hard in. De Grand Prix werd van de kalender geschrapt en Russische coureurs moesten een speciaal document ondertekenen en mochten alleen onder de neutrale vlag deelnemen aan FIA-races. Russische sponsors verdwenen uit de sport en het team van Haas besloot de Rus Nikita Mazepin de deur te wijzen.

'De FOM nam de beslissing'

Het lijkt er niet op dat de Formule 1 ooit terugkeert in Rusland. FIA-president Ben Sulayem lijkt daar anders over te denken en hij doet een aantal opmerkelijke uitspraken in een interview met de Zweedse krant Expressen: "Voor de duidelijkheid: de FOM heeft de beslissing genomen (om de race te cancelen, red.). Er werd druk uitgeoefend op de FIA om de race in Rusland te staken, maar ik heb gezegd dat ik de regels voor niemand zal breken."

Keert de Formule 1 terug in Rusland?

Als Ben Sulayem wordt gevraagd of de Formule 1 ooit terugkeert in Rusland, wil hij daar geen 'nee' op zeggen: "Er zit een verschil tussen het commerciële gedeelte van de Formule 1 en de autosport zelf. We moeten ook de richtlijnen van het Olympisch Comité volgen, en die respecteren we. Maar laten we het hopen."

"Denk je dat die oorlog eeuwig zal duren? Ik hoop het niet. Er staan veel levens op het spel, aan beide kanten. Ik haat oorlog, zo simpel is het."