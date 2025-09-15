user icon
FIA-president sluit comeback van Rusland op F1-kalender niet uit

  Gepubliceerd op 15 sep 2025 15:24
  8
  Door: Bob Plaizier

De Grand Prix van Rusland werd in 2022 van de Formule 1-kalender geschrapt. Het was een gevolg van de Russische inval in Oekraïne, en het lijkt er niet op dat de Grand Prix ooit gaat terugkeren. FIA-president Mohammed Ben Sulayem denkt daar echter anders over, en houdt de deur openen.

De Russische Grand Prix werd sinds 2014 verreden op het circuit van Sotsji in het Olympisch Park. De race zorgde enkele keren voor spektakel, en het was de bedoeling dat er vanaf 2023 zou worden geracet op het nieuwe circuit Igora Drive. Door de Russische inval in Oekraïne kwam dit er echter niet van.

Net als veel andere sportbonden greep de FIA hard in. De Grand Prix werd van de kalender geschrapt en Russische coureurs moesten een speciaal document ondertekenen en mochten alleen onder de neutrale vlag deelnemen aan FIA-races. Russische sponsors verdwenen uit de sport en het team van Haas besloot de Rus Nikita Mazepin de deur te wijzen.

'De FOM nam de beslissing'

Het lijkt er niet op dat de Formule 1 ooit terugkeert in Rusland. FIA-president Ben Sulayem lijkt daar anders over te denken en hij doet een aantal opmerkelijke uitspraken in een interview met de Zweedse krant Expressen: "Voor de duidelijkheid: de FOM heeft de beslissing genomen (om de race te cancelen, red.). Er werd druk uitgeoefend op de FIA om de race in Rusland te staken, maar ik heb gezegd dat ik de regels voor niemand zal breken."

Keert de Formule 1 terug in Rusland?

Als Ben Sulayem wordt gevraagd of de Formule 1 ooit terugkeert in Rusland, wil hij daar geen 'nee' op zeggen: "Er zit een verschil tussen het commerciële gedeelte van de Formule 1 en de autosport zelf. We moeten ook de richtlijnen van het Olympisch Comité volgen, en die respecteren we. Maar laten we het hopen."

"Denk je dat die oorlog eeuwig zal duren? Ik hoop het niet. Er staan veel levens op het spel, aan beide kanten. Ik haat oorlog, zo simpel is het."

Sander

Posts: 1.493

Stratencircuit in Gaza is ook een optie.

  • 4
  • 15 sep 2025 - 15:52
Reacties (8)

Login om te reageren
  • King-Creole

    Posts: 1.361

    GP Rusland moet meteen terug natuurlijk.

    • + 3
    • 15 sep 2025 - 15:27
    • Paulie

      Posts: 4.455

      had nooit gecanceld moeten worden, hoop dat Rusland zo snel mogelijk terug op de kalender komt, een stratenrace door Moskou, Mazepin die de race wint, prijsuitreiking door Putin..

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 15:45
    • JM_K

      Posts: 1.179

      Ja, precies.. waarom niet. Van mij mag hij ook asap weer terug op de kalender

      • + 1
      • 15 sep 2025 - 16:10
    • Joeppp

      Posts: 8.045

      Ja, en dan het liefst in Kiev of op de Krim.

      • + 1
      • 15 sep 2025 - 16:33
  • Rocks

    Posts: 1.014

    Ik sluit de galg ook niet uit 😎

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 15:29
  • Sander

    Posts: 1.493

    Stratencircuit in Gaza is ook een optie.

    • + 2
    • 15 sep 2025 - 15:52
    • Paulie

      Posts: 4.455

      ik denk wel dat ze daar genoeg steenpuin hebben om een mooie asfalt baan over aan te leggen

      • + 1
      • 15 sep 2025 - 16:35
  • red slow

    Posts: 3.206

    Ach ze rijden al in Qatar waar dit jaar al raketten in de buurt van het F1 circuit kwamen. Dankzij Iran, om nog niet over spreken wat er vorige week gebeurde. Dus dat risico daar.

    Dan in 2022 Houthis die raketten afvuurde bij de GP van Saudi Arabia. Dus ja de F1 is wel wat gewend. Helemaal met een president die uit de regio komt.

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 16:28

