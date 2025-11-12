Er is meer duidelijkheid gekomen over de rechtszaak tussen de FIA en presidentskandidaat Laura Villars. De Zwitserse had een zaak aangespannen tegen de autosportfederatie nadat duidelijk werd dat het door een regelwijziging onmogelijk was geworden voor tegenkandidaten om zich te melden. De uitspraak volgt over een paar weken.

De FIA kiest eind dit jaar een nieuwe president. Zittend president Mohammed Ben Sulayem is sinds eind 2021 in functie, en hij wil graag doorgaan voor een tweede termijn. De kans is dan ook groot dat dit gaat gebeuren, want recent werd duidelijk dat hij met een regelwijziging zijn tegenkandidaten buitenspel heeft gezet.

Wat is er aan de hand?

Volgens de regels van de FIA moeten presidentskandidaten een lijst indienen van vicepresidenten voor alle werelddelen. Deze namen mogen ze alleen kiezen van een lijst die vooraf is goedgekeurd door de FIA. Op deze lijst stond slechts één vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika: Fabiana Ecclestone. Zij had de kant van Ben Sulayem gekozen, waardoor het voor de andere presidentskandidaten onmogelijk werd gemaakt om een lijst in te dienen. Zonder deze lijst van vicepresidenten is het niet mogelijk om deel te nemen aan de verkiezingen.

Ben Sulayems tegenkandidaat Tim Mayer trok zich om deze reden al terug, maar Villars liet het er niet bij zitten. Ze stapten naar een rechtbank in Parijs, en deze zaak diende afgelopen maandag. Daar maakte Villars nogmaals duidelijk dat deze regels het onmogelijk maken om een eerlijke verkiezing te houden.

Uitspraak in december

Er wordt snel duidelijkheid verwacht in deze zaak, want de rechtbank in Parijs gaat op 3 december uitspraak doen. Dit kan ervoor zorgen dat er een bom wordt gelegd onder de presidentschapsverkiezing van de FIA, die enkele weken later op het programma staat. De FIA is gezeteld in Parijs, maar hier zal niet de nieuwe president worden verkozen.

Wanneer staan de verkiezingen op het programma?

De verkiezingen van de FIA staan namelijk gepland op 12 december, en zullen plaatsvinden in Oezbekistan. Mocht de Franse rechtbank een uitspraak doen in het voordeel van Villars, dan kunnen de verkiezingen op losse schroeven komen te staan.

Zijn er nog andere tegenkandidaten?

Vooralsnog lijkt het erop dat Ben Sulayem de enige kandidaat is die op de stemformulieren zal staan. Tim Mayer trok zich enkele weken geleden terug, terwijl het nog onduidelijk is wat de derde kandidaat Virginie Philippot gaat doen.

Wat heeft Ben Sulayem gedaan?

Ben Sulayem heeft sinds zijn aantreden eind 2021 al voor veel onrust gezorgd. Niet alleen paste hij deze regels aan, onder zijn bewind vertrokken er ook veel belangrijke mensen en zette hij kwaad bloed bij de F1-coureurs. Zijn anti-scheldbeleid zorgde begin dit jaar voor ophef, en de coureurs in het WRC gingen daardoor zelfs tijdelijk in staking.