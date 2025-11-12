user icon
Uitspraak in spraakmakende FIA-rechtszaak volgt volgende maand

  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 13:22
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Er is meer duidelijkheid gekomen over de rechtszaak tussen de FIA en presidentskandidaat Laura Villars. De Zwitserse had een zaak aangespannen tegen de autosportfederatie nadat duidelijk werd dat het door een regelwijziging onmogelijk was geworden voor tegenkandidaten om zich te melden. De uitspraak volgt over een paar weken.

De FIA kiest eind dit jaar een nieuwe president. Zittend president Mohammed Ben Sulayem is sinds eind 2021 in functie, en hij wil graag doorgaan voor een tweede termijn. De kans is dan ook groot dat dit gaat gebeuren, want recent werd duidelijk dat hij met een regelwijziging zijn tegenkandidaten buitenspel heeft gezet.

Wat is er aan de hand?

Volgens de regels van de FIA moeten presidentskandidaten een lijst indienen van vicepresidenten voor alle werelddelen. Deze namen mogen ze alleen kiezen van een lijst die vooraf is goedgekeurd door de FIA. Op deze lijst stond slechts één vertegenwoordiger uit Zuid-Amerika: Fabiana Ecclestone. Zij had de kant van Ben Sulayem gekozen, waardoor het voor de andere presidentskandidaten onmogelijk werd gemaakt om een lijst in te dienen. Zonder deze lijst van vicepresidenten is het niet mogelijk om deel te nemen aan de verkiezingen.

Ben Sulayems tegenkandidaat Tim Mayer trok zich om deze reden al terug, maar Villars liet het er niet bij zitten. Ze stapten naar een rechtbank in Parijs, en deze zaak diende afgelopen maandag. Daar maakte Villars nogmaals duidelijk dat deze regels het onmogelijk maken om een eerlijke verkiezing te houden. 

Uitspraak in december

Er wordt snel duidelijkheid verwacht in deze zaak, want de rechtbank in Parijs gaat op 3 december uitspraak doen. Dit kan ervoor zorgen dat er een bom wordt gelegd onder de presidentschapsverkiezing van de FIA, die enkele weken later op het programma staat. De FIA is gezeteld in Parijs, maar hier zal niet de nieuwe president worden verkozen.

Wanneer staan de verkiezingen op het programma?

De verkiezingen van de FIA staan namelijk gepland op 12 december, en zullen plaatsvinden in Oezbekistan. Mocht de Franse rechtbank een uitspraak doen in het voordeel van Villars, dan kunnen de verkiezingen op losse schroeven komen te staan. 

Zijn er nog andere tegenkandidaten?

Vooralsnog lijkt het erop dat Ben Sulayem de enige kandidaat is die op de stemformulieren zal staan. Tim Mayer trok zich enkele weken geleden terug, terwijl het nog onduidelijk is wat de derde kandidaat Virginie Philippot gaat doen.

Wat heeft Ben Sulayem gedaan?

Ben Sulayem heeft sinds zijn aantreden eind 2021 al voor veel onrust gezorgd. Niet alleen paste hij deze regels aan, onder zijn bewind vertrokken er ook veel belangrijke mensen en zette hij kwaad bloed bij de F1-coureurs. Zijn anti-scheldbeleid zorgde begin dit jaar voor ophef, en de coureurs in het WRC gingen daardoor zelfs tijdelijk in staking.

Babs

Posts: 90

Mooi zo! Pak die corrupte kamelendrijver maar aan.

  • 14
  • 12 nov 2025 - 13:48
Reacties (9)

  • Babs

    Posts: 90

    Mooi zo! Pak die corrupte kamelendrijver maar aan.

    • + 13
    • 12 nov 2025 - 13:48
  • Mr.Rofl

    Posts: 891

    Volgende regel staat al klaar om toch maar herkozen te worden. Je moet dan denken aan zoiets als: Om kandidaat te worden moet je 2009 een Renault F1 auto in puin gereden hebben.

    • + 3
    • 12 nov 2025 - 13:53
    • Larry Perkins

      Posts: 61.439

      Om kandidaat te worden moet je Yuki op het vliegveld ophalen en onder je witte jurk meenemen naar het circuit...

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 14:56
    • Snork

      Posts: 22.070

      Dat is een makkie.

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 16:02
  • Larry Perkins

    Posts: 61.439

    Graag de volgende keer bij berichten over de FIA-presidentskandidaten de foto van Virginie Philippot boven het artikel plaatsen in plaats van die van Laura Villars, zelfs als de Belgische Virginie zich inmiddels teruggetrokken heeft als kandidate...

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 14:50
  • Snork

    Posts: 22.070

    Ik hoop dat de uitspraak een joekel van een bom legt onder de dictatuur die Uncle Ben heeft getracht te creëren bij de FIA.

    • + 3
    • 12 nov 2025 - 16:03
    • Larry Perkins

      Posts: 61.439

      En dat de 72 maagden die hij aan de hemelpoorten zou ontvangen nog vaker van het 'liefdesspel' hebben genoten dan @Ouw van zijn Natte Nel...

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 16:24
    • koppie toe

      Posts: 4.782

      Hoeft niet perse toch?
      Ff zoeken naar een andere kandidaat uit Afrika.
      Of was dit een vaste lijst met gegadigden?
      Daarvoor te weinig over dit gedoe gelezen.

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 16:43
  • Pleen

    Posts: 733

    Dictatoriaal gedrag moet te allen tijde worden bestreden. Dat zie je bij Poetin, Trump, de Arabische landen, ome Ben en nog veel meer. Ik hekel alle hebzucht naar meer macht! Wat ome Ben doet is smerige spelletjes spelen. Hij heeft ook het ID-100-T syndroom.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 17:15

