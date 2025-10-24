user icon
icon

FIA zorgt voor controverse: In opspraak geraakte Rus krijgt topfunctie

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA zorgt voor controverse: In opspraak geraakte Rus krijgt topfunctie
  • Gepubliceerd op 24 okt 2025 15:24
  • comments 9
  • Door: Bob Plaizier

Autosportfederatie FIA heeft wederom voor de nodige opschudding gezorgd. De FIA heeft de gesanctioneerde Rus Victor Kiryanov eerder dit jaar een functie gegeven in de World Motor Sport Council, zo lekte deze week uit. Het zorgt voor de nodige verbazing.

In de afgelopen jaren kreeg de FIA te maken met meerdere relletjes. Sinds Mohammed Ben Sulayem eind 2021 de touwtjes in handen kreeg, zijn er meerdere regels aangepast en vertrokken er meerdere belangrijke figuren. Ben Sulayem lijkt nu af te stevenen op een nieuwe termijn als FIA-president, omdat zijn tegenstanders door een regelwijziging onmogelijk kunnen deelnemen aan de verkiezingen later dit jaar.

Meer over FIA Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

Zware straf dreigt voor Red Bull: FIA-stewards openen onderzoek

19 okt
 Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

Marko eist actie van de FIA na opmerkelijke fout Verstappen

19 okt

Sanctielijsten

Volgens BBC Sport heeft Ben Sulayem de Rus Victor Kiryanov in juni zijn plekje in de World Motor Sport Council teruggegeven. Kiryanov legde zijn functie bij de FIA in 2022 vrijwillig neer na de Russische invasie in Oekraïne. Het voormalig hoofd van de Russische autosportbond en oud-politiechef werd daarna op sanctielijsten gezet in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Toch heeft hij nu weer een belangrijke rol gekregen binnen de FIA.

Mooie woorden voor Ben Sulayem

Volgens de BBC heeft Kiryanov deelgenomen aan meetings van de World Motor Sport Council in mei en oktober. De Britse omroep stelt dat Kiryanov tijdens een speech bij zijn eerste vergadering Ben Sulayem bedankte voor het feit dat hij weer mag terugkeren. Sinds mei mogen Russische en Belarussische officials weer rollen betreden bij de FIA. In eerste instantie volgden ze de lijn van het IOC maar nu wijken ze daar dus deels van af.

FIA staat achter keuze

 De termijn van Kiryanov loopt eind dit jaar af. Hij staat niet op de lijst met kandidaten voor de komende FIA-verkiezingen eind dit jaar. De FIA verdedigt de keuze van Ben Sulayem om Kiryanov terug te vragen, en stelt in een statement dat ze neutraliteit willen behouden en dat hun besluitvorming in lijn ligt met die van andere internationale sportbonden. 

BoerTeun

Posts: 1.464

Ben bewijst keer op keer dat hij doet waar hij zin in heeft en dat hij er binnen een zelfbenoemd democratische organisatie toch de grote ome Ben show van maakt.
Ik vraag me echt af waarom niemand een weerwoord durft te geven. Nu lopen er toch genoeg andere narcistische figuren rond in de F1 paddo... [Lees verder]

  • 5
  • 24 okt 2025 - 15:46
F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem GP Mexico 2025

Reacties (9)

Login om te reageren
  • rwinn2893

    Posts: 132

    Bij de FIFA heb je nog het idee dat er bekwame mensen corruptie plegen hier hebben we wannabe dictator ome Ben.

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 15:35
  • Larry Perkins

    Posts: 60.911

    Die Rus is met een Kalasjnikov onder de witte jurk van ome Ben gekropen en liet ome Ben de keuze, of hem weer toelaten of hij zou wat 'leuks' met zijn Kalasjnikov doen...

    • + 1
    • 24 okt 2025 - 15:42
  • BoerTeun

    Posts: 1.464

    Ben bewijst keer op keer dat hij doet waar hij zin in heeft en dat hij er binnen een zelfbenoemd democratische organisatie toch de grote ome Ben show van maakt.
    Ik vraag me echt af waarom niemand een weerwoord durft te geven. Nu lopen er toch genoeg andere narcistische figuren rond in de F1 paddock, waarom pikken ze dit gedrag van deze gladnek?

    • + 5
    • 24 okt 2025 - 15:46
    • Skoda F1

      Posts: 457

      De grote Ome Ben Show!! Hoort toch ook een liedje bij.. Deze geit op deze geit 🎶 Deze geit op deze geit 🎵Deze geit op deze geit 🎼 En zo klim ik naar Boven.

      • + 2
      • 24 okt 2025 - 15:59
    • Olav Drol

      Posts: 603

      Omdat ze allemaal mee-eten uit de ruif met honderden miljoenen dollars.

      • + 3
      • 24 okt 2025 - 16:09
    • Freek-Willem

      Posts: 6.314

      Precies wat Drol zegt

      • + 0
      • 24 okt 2025 - 16:26
  • skibeest

    Posts: 1.914

    Ben is dikke vrienden met Vladje

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 17:04
  • gridiron

    Posts: 2.891

    Dat zou dan ook de eerste keer zijn

    • + 0
    • 24 okt 2025 - 18:18

MX Grand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

    Vrije training 3

    19:30 - 20:30

    Race / Startgrid

    21:00 - 23:00

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

    Kwalificatie

    23:00 - 00:00

    Snelste ronde

    21:00 - 23:00

MXGrand Prix van Mexico

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    20:30 - 21:30

  • Zaterdag weather-image

  • Vrije training 3

    19:30 - 20:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    21:00 - 23:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    23:59 - 01:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    23:00 - 00:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    21:00 - 23:00

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
678
2
Mercedes
339
3
Ferrari
334
4
Red Bull Racing
331
5
Williams
111
6
Racing Bulls
72
7
Aston Martin
69
8
Sauber
59
9
Haas F1
48
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Arabische Emiraten
  • Geb. datum 12 nov 1961 (63)
  • Geb. plaats Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel
show sidebar