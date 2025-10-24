FIA zorgt voor controverse: In opspraak geraakte Rus krijgt topfunctie

Autosportfederatie FIA heeft wederom voor de nodige opschudding gezorgd. De FIA heeft de gesanctioneerde Rus Victor Kiryanov eerder dit jaar een functie gegeven in de World Motor Sport Council, zo lekte deze week uit. Het zorgt voor de nodige verbazing.

In de afgelopen jaren kreeg de FIA te maken met meerdere relletjes. Sinds Mohammed Ben Sulayem eind 2021 de touwtjes in handen kreeg, zijn er meerdere regels aangepast en vertrokken er meerdere belangrijke figuren. Ben Sulayem lijkt nu af te stevenen op een nieuwe termijn als FIA-president, omdat zijn tegenstanders door een regelwijziging onmogelijk kunnen deelnemen aan de verkiezingen later dit jaar.

Sanctielijsten

Volgens BBC Sport heeft Ben Sulayem de Rus Victor Kiryanov in juni zijn plekje in de World Motor Sport Council teruggegeven. Kiryanov legde zijn functie bij de FIA in 2022 vrijwillig neer na de Russische invasie in Oekraïne. Het voormalig hoofd van de Russische autosportbond en oud-politiechef werd daarna op sanctielijsten gezet in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Toch heeft hij nu weer een belangrijke rol gekregen binnen de FIA.

Mooie woorden voor Ben Sulayem

Volgens de BBC heeft Kiryanov deelgenomen aan meetings van de World Motor Sport Council in mei en oktober. De Britse omroep stelt dat Kiryanov tijdens een speech bij zijn eerste vergadering Ben Sulayem bedankte voor het feit dat hij weer mag terugkeren. Sinds mei mogen Russische en Belarussische officials weer rollen betreden bij de FIA. In eerste instantie volgden ze de lijn van het IOC maar nu wijken ze daar dus deels van af.

FIA staat achter keuze

De termijn van Kiryanov loopt eind dit jaar af. Hij staat niet op de lijst met kandidaten voor de komende FIA-verkiezingen eind dit jaar. De FIA verdedigt de keuze van Ben Sulayem om Kiryanov terug te vragen, en stelt in een statement dat ze neutraliteit willen behouden en dat hun besluitvorming in lijn ligt met die van andere internationale sportbonden.