Cadillac licht keuze voor Pérez en Bottas toe: "Kozen bewust hiervoor"
  • Gepubliceerd op 15 sep 2025 19:22
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Zes maanden geleden kreeg Cadillac het groene licht om in te stappen in de Formule 1, en over een half jaar staat het door General Motors gesteunde team daadwerkelijk op de grid als elfde renstal. Achter de schermen komt het project nu in een stroomversnelling terecht.

Een Formule 1-team vanaf nul opbouwen is geen eenvoudige opgave. Toch beschikt Cadillac over iemand die precies weet wat er nodig is: Graeme Lowdon. De Brit was eerder sportief directeur bij Marussia/Manor en speelde een rol bij de doorbraak van Zhou Guanyu in de Formule 1. Inmiddels is hij nauw betrokken bij het Amerikaanse avontuur en dat komt goed van pas. “Het is een zeldzame vaardigheid om een nieuw team in de Formule 1 neer te zetten,” zegt hij tegen F1.com. “Maar het is een essentiële.”

Pérez en Bottas terug op de grid

Een belangrijke mijlpaal werd vorige maand bereikt met de aankondiging van het rijdersduo. Cadillac wist Sergio Pérez en Valtteri Bottas te strikken – samen goed voor 527 Grands Prix, 16 zeges en 106 podiumplaatsen. Daarmee beschikt het team direct over de meest ervaren line-up van 2026. “We kozen bewust voor ervaring,” vertelt Lowdon. “Maar het mooiste was de vonk van enthousiasme toen we het hen vertelden. Dat is cruciaal, want een team draait uiteindelijk om mensen.”

Lowdon en Cadillac wilden ervaring

Beide coureurs bereiden zich op hun eigen manier voor. Pérez nam een lange pauze en genoot van tijd met zijn familie, voor het eerst in twintig jaar. Bottas bleef juist actief in de paddock, in zijn reserverol bij Mercedes, en toont zich hongeriger dan ooit om terug te keren. Lowdon twijfelt niet aan hun snelheid. “Checo rijdt al wat karting en gaat snel de simulator in, daarna volgen tests. En met Valtteri hebben we iemand die precies weet wat er speelt op het gebied van banden en motoren. Dat wordt in 2026 enorm waardevol.”

Dat jaar krijgt Cadillac bovendien extra testdagen: drie keer zoveel als in een normaal seizoen. Een ideale kans voor de nieuwe renstal om zich klaar te stomen voor een veelbelovend debuut.

Reacties (2)

  • Canson Po

    Posts: 2.687

    Natuurlijk de afweging die je maakt, ga je A voor de ervaren rijders die een auto sneller horen te begrijpen, of ga je B voor een ervaren coureur en een jong talent (Fornaroli of iemand van die strekking).

    De ervaring toont dat ervaring toch ook niet alles is (de groene lotus Kovalainen en Trulli), een jonge hond zet de boel op sherp, kijk naar Sauber of Haas waar Bortoleto en Bearman Ocon en de Hulk pushen. Vroeger zou ik wel meer belang gegeven hebben aan de ervaring voor het ontwikkelen van een team maar dit is heden dagen zo technisch ..

    • + 0
    • 15 sep 2025 - 20:20
    • Damon Hill

      Posts: 19.310

      @Canson Po,
      De vraag is dan alleen, welk talent? Het moet dan wel een talent zijn die echt hoog aangeschreven staat, zoals bijvoorbeeld een Bortoleto en Hadjar. Dat zijn namelijk echt toptalenten. Maar zomaar een jonge debutant erin zetten waarvan het twijfelachtig is of ze veel talent hebben, is een ander verhaal. Misschien is Doohan wel een goed voorbeeld van een jonge debutant die eigenlijk helemaal niet goed genoeg is, en dan heeft het weinig nut zo iemand in de auto te zetten.

      Je hebt het overigens over de groene Lotus in 2010, maar die auto was sowieso totaal niet vooruit te branden en kansloos voor de punten, net als de Virgin en HRT van 2010. Je kan vinden van Kovalainen en Trulli wat je wil, maar het was hun niet aan te rekenen dat die auto geen punten pakte.

      Dus ja ik ga met je mee als de debutant echt een groot talent is, zoals Bortoleto of Hadjar. Maar het punt is een beetje dat die niet echt voor handen waren imo, al had ik bijvoorbeeld Drugovich wel graag een keer een kans zien krijgen, want die is zo slecht nog niet denk ik.

      • + 0
      • 15 sep 2025 - 20:49

