De sprintraces zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de Formule 1. Het format werd in 2021 geïntroduceerd om meer actie te brengen in een Grand Prix-weekend. Wat begon met drie edities per jaar, groeide in 2023 al naar zes sprintweekenden. Inmiddels lijkt de scepsis langzaam plaats te maken voor enthousiasme – zowel bij fans als bij coureurs – en wordt de concurrentie tussen circuits groter.

Volgende maand staat er bij de Grand Prix van de Verenigde Staten opnieuw een sprintrace op het programma. Bobby Epstein, medeoprichter van het Circuit of the Americas in Austin, ziet dat vooral de aanwezige fans er baat bij hebben. “Het geeft simpelweg meer waarde aan een ticket,” vertelde hij tegenover Motorsport.com. “Ik weet niet of het echt voor meer kaartverkoop zorgt, maar de fans waarderen het wel. In het begin werd het niet direct gezien als een extraatje, maar nu zie je dat men meer entertainment krijgt voor hetzelfde geld.”

"Bezoekersaantallen namen toe door sprintrace"

In Miami is het effect volgens directeur Tyler Epp wél duidelijk merkbaar. De Amerikaan was aanvankelijk sceptisch, maar zag bij de eerste sprintrace in 2024 de bezoekersaantallen op zaterdag flink toenemen. “Ik zat ernaast. De data lieten zien dat fans eerder naar het circuit kwamen en de hele dag bleven. Dat was een groot succes.”

Het aantal sprintraces blijft voorlopig beperkt tot zes per seizoen, maar F1-baas Stefano Domenicali hintte onlangs dat er vanaf 2027 mogelijk tien weekends met een sprint komen. “Vrije trainingen zijn leuk voor de specialisten, maar fans willen meer actie,” aldus de Italiaan. “De richting is duidelijk: sprintweekenden horen bij de toekomst.”

Domenicali liet zelfs doorschemeren dat er in de toekomst geëxperimenteerd kan worden met radicaal andere formats. Voorlopig staat de focus echter op het verder uitbouwen van de sprint, die steeds meer terrein wint in de Formule 1.