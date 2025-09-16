De sprintraces zijn inmiddels niet meer weg te denken uit de Formule 1. Het format werd in 2021 geïntroduceerd om meer actie te brengen in een Grand Prix-weekend. Wat begon met drie edities per jaar, groeide in 2023 al naar zes sprintweekenden. Inmiddels lijkt de scepsis langzaam plaats te maken voor enthousiasme – zowel bij fans als bij coureurs – en wordt de concurrentie tussen circuits groter.
Volgende maand staat er bij de Grand Prix van de Verenigde Staten opnieuw een sprintrace op het programma. Bobby Epstein, medeoprichter van het Circuit of the Americas in Austin, ziet dat vooral de aanwezige fans er baat bij hebben. “Het geeft simpelweg meer waarde aan een ticket,” vertelde hij tegenover Motorsport.com. “Ik weet niet of het echt voor meer kaartverkoop zorgt, maar de fans waarderen het wel. In het begin werd het niet direct gezien als een extraatje, maar nu zie je dat men meer entertainment krijgt voor hetzelfde geld.”
"Bezoekersaantallen namen toe door sprintrace"
In Miami is het effect volgens directeur Tyler Epp wél duidelijk merkbaar. De Amerikaan was aanvankelijk sceptisch, maar zag bij de eerste sprintrace in 2024 de bezoekersaantallen op zaterdag flink toenemen. “Ik zat ernaast. De data lieten zien dat fans eerder naar het circuit kwamen en de hele dag bleven. Dat was een groot succes.”
Het aantal sprintraces blijft voorlopig beperkt tot zes per seizoen, maar F1-baas Stefano Domenicali hintte onlangs dat er vanaf 2027 mogelijk tien weekends met een sprint komen. “Vrije trainingen zijn leuk voor de specialisten, maar fans willen meer actie,” aldus de Italiaan. “De richting is duidelijk: sprintweekenden horen bij de toekomst.”
Domenicali liet zelfs doorschemeren dat er in de toekomst geëxperimenteerd kan worden met radicaal andere formats. Voorlopig staat de focus echter op het verder uitbouwen van de sprint, die steeds meer terrein wint in de Formule 1.
Reacties (5)Login om te reageren
Damon Hill
Posts: 19.313
In de MotoGP ben ik er niet alleen gewend aan geraakt, maar vind ik het zelfs erg leuk en zijn de sprintraces erg spannend. Maar dan is het wel zo dat de puntentelling daar een stuk beter is dan bij de F1, omdat het echt loont om voor de overwinning te gaan. De winnaar krijgt daar 12 punten, de nummer twee krijgt 9 punten. Als je kijkt naar de huidige puntentelling van sprintraces in de F1, dan slaat die nergens op en loont het meer om gewoon die races uit te rijden.
Wat ik bij de MotoGP ook leuker vindt is dat de kwalificatie voor zowel de sprintrace als hoofdrace telt, en dus extra belangrijk is. Dat maakt de kwalificatie juist spannender. Want als je een aparte kwalificatie voor de sprintrace hebt denk je eerder: ach, die is minder belangrijk.
Het format kan dus werken, maar dan moeten ze eigenlijk de MotoGP kopieëren. Zoals het format nu in de F1 is voegt het imo te weinig toe.
HermanInDeZon
Posts: 198
Sprintraces zouden leuk zijn als:
a) Er voldoende tijd is tussen de race en de volgende sessie om [ relatief grote ] schade te herstellen zodat rijders ten minste iets durven
b) Er wat meer punten te verdienen mee zijn zodat het ook zou opleveren iets meer te durven
Damon Hill
Posts: 19.313
Hoi Herman,
Had je mijn reactie hierboven gezien en volg je toevallig de MotoGP? Dan zie je hoe sprintraces wél een succes kunnen zijn.
De puntentelling is daar anders. De kwalificatie telt voor zowel de sprint als de hoofdrace. En als een coureur crasht tijdens de sprint hebben ze voor de hoofdrace gewoon een gloednieuwe motor.
HermanInDeZon
Posts: 198
Heb je reactie gezien maar volg geen MotoGP
Kan me er wel iets bij voorstellen
Die hele cost cap heeft er sowieso voor gezorgd in mijn ogen (los van tijd) dat rijders niet meer vol durven te gaan uit angst voor crashes en de bijhorende schade.
Paulie
Posts: 4.462
Vind de sprintraces nog niet per definitie verkeerd, en als dat beter aansluit bij wat fans willen (mn jongere generatie) dan is dat de kant die ze op moeten, maar waarom dan beperken tot 6 weekends, trek het gelijk zou ik zeggen