Max Verstappen behaalt indrukwekkende statistiek

Max Verstappen heeft een mooie statistiek op zijn naam gezet. De coureur is de afgelopen jaren enorm dominant geweest en dat is terug te vinden in zijn statistieken. De Nederlander won maar liefst 3 van de 4 wereldkampioenschappen tijdens het ground effect-tijdperk.

Max Verstappen won maar liefst meer dan 50% van alle races die van 2022 tot en met 2025 zijn gereden. De Nederlander was enorm dominant. Momenteel won de Nederlander maar liefst 54,7% van alle races. Hij won er in totaal 46.

Seizoen is nog niet voorbij

Het seizoen is nog niet voorbij, maar de Nederlander heeft sowieso 50% van de races gewonnen. Onder de Nederlander staan de McLaren-coureurs. Oscar Piastri en Lando Norris hebben allebei negen overwinningen behaald. Het is een knappe prestatie van Piastri, want in 2022 reed hij nog niet in de Formule 1. De Nederlander heeft erg veel races gewonnen in de afgelopen vier seizoenen.

In 2022 won de Nederlander vijftien races. Hiermee had hij 68% van het gehele seizoen gewonnen. De Nederlander behaalde dan ook zijn tweede wereldkampioenschap. In 2023 was hij nog dominanter dan voorheen. Hij won negentien van de 22 races en daarmee werd hij opnieuw wereldkampioen. Vorig seizoen won Verstappen relatief weinig vergeleken met zijn eerdere twee seizoenen. De Nederlander won negen races, maar werd wel wereldkampioen. Dit seizoen heeft Verstappen drie keer gewonnen. De viervoudig wereldkampioen staat dan ook derde in het wereldkampioenschap. Het seizoen is nog niet voorbij, maar de kansen op het wereldkampioenschap zijn minimaal.

Wat is ground effect precies?

Het ground effect, in het Nederlands grondeffect, betekent dat coureurs gebruikmaken van de ondergrond om meer grip en aerodynamica te genereren. In 2026 wordt dit afgeschaft. Er komen volgend seizoen nieuwe reglementen die het ground effect gaan vervangen. Veel nieuwe regels omtrent aerodynamica. Of Max Verstappen ook in het komende Formule 1-tijdperk dominant wordt, is nog steeds de vraag.