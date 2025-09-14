user icon
icon

Max Verstappen behaalt indrukwekkende statistiek

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Max Verstappen behaalt indrukwekkende statistiek
  • Gepubliceerd op 14 sep 2025 14:43
  • comments 0
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen heeft een mooie statistiek op zijn naam gezet. De coureur is de afgelopen jaren enorm dominant geweest en dat is terug te vinden in zijn statistieken. De Nederlander won maar liefst 3 van de 4 wereldkampioenschappen tijdens het ground effect-tijdperk. 

Max Verstappen won maar liefst meer dan 50% van alle races die van 2022 tot en met 2025 zijn gereden. De Nederlander was enorm dominant. Momenteel won de Nederlander maar liefst 54,7% van alle races. Hij won er in totaal 46. 

Meer over Max Verstappen Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep
 Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

Verstappen maakt einde aan jubelstemming bij Red Bull

11 sep

Seizoen is nog niet voorbij

Het seizoen is nog niet voorbij, maar de Nederlander heeft sowieso 50% van de races gewonnen. Onder de Nederlander staan de McLaren-coureurs. Oscar Piastri en Lando Norris hebben allebei negen overwinningen behaald. Het is een knappe prestatie van Piastri, want in 2022 reed hij nog niet in de Formule 1. De Nederlander heeft erg veel races gewonnen in de afgelopen vier seizoenen. 

In 2022 won de Nederlander vijftien races. Hiermee had hij 68% van het gehele seizoen gewonnen. De Nederlander behaalde dan ook zijn tweede wereldkampioenschap. In 2023 was hij nog dominanter dan voorheen. Hij won negentien van de 22 races en daarmee werd hij opnieuw wereldkampioen. Vorig seizoen won Verstappen relatief weinig vergeleken met zijn eerdere twee seizoenen. De Nederlander won negen races, maar werd wel wereldkampioen. Dit seizoen heeft Verstappen drie keer gewonnen. De viervoudig wereldkampioen staat dan ook derde in het wereldkampioenschap. Het seizoen is nog niet voorbij, maar de kansen op het wereldkampioenschap zijn minimaal. 

Wat is ground effect precies?

Het ground effect, in het Nederlands grondeffect, betekent dat coureurs gebruikmaken van de ondergrond om meer grip en aerodynamica te genereren. In 2026 wordt dit afgeschaft. Er komen volgend seizoen nieuwe reglementen die het ground effect gaan vervangen. Veel nieuwe regels omtrent aerodynamica. Of Max Verstappen ook in het komende Formule 1-tijdperk dominant wordt, is nog steeds de vraag.

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.254
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar