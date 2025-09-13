user icon
Missie geslaagd: Verstappen lijkt Nürburgring-opdracht te hebben voltooid
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 16:40
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen heeft zijn racedebuut op de Nürburgring Nordschleife er opzitten. De Nederlander reed veertien foutloze rondjes, maar er bestond twijfel of hij aan de voorwaarden voor de gewenste Permit A heeft voldaan. Het lijkt er echter op dat dit het geval is.

Verstappen droomt ervan om in één van zijn GT3-bolides te racen op de iconische en gevaarlijke Nürburgring Nordschleife. Om met een GT3 te rijden moet Verstappen echter een Permit A hebben, en na het behalen van zijn cursus op vrijdag had hij slechts een Permit B. Hij moest dus racen in een mindere auto, en verscheen vandaag dus aan de start in een Porsche Cayman GT4 met startnummer 980.

Foutloze stint

Verstappen reed veertien snaarstrakke rondjes in de #980 en kwam daarna direct naar binnen om het stuur over te dragen aan zijn teamgenootje Chris Lulham. Toen de Brit het asfalt betrad begon het hard te regenen, maar hij hield het hoofd koel en reed de auto na een bandenwissel naar de 27ste plaats overall en de keurige zevende plaats in de Cup3-klasse.

Na afloop heerste er onduidelijkheid, want het was niet zeker of Verstappen had voldaan aan de eisen voor een Permit A. Hiervoor moest hij veertien rondjes rijden in de #980 en eigenlijk wat meters in de #89 van Lionspeed GT. Verstappen zou dan twee keer op de uitslaglijst staan, en dus aan de eisen voldoen die voor hem waren opgesteld. Er was echter een probleem: de Porsche #89 had technische problemen.

Verwarring

Het leek erop dat Verstappen een dagje langer in Duitsland moest blijven hangen, en zijn vlucht naar huis werd zelfs kortstondig uit de planning gehaald. Aan het einde van de race ontstond er onduidelijkheid, want de #89 was volgens de livetiming tóch de pits uitgekomen. Volgens de livetiming zat Lulham achter het stuur, maar dat was fysiek niet mogelijk aangezien hij reed in de #980. Het lijkt er dus op dat Verstappen deze auto last minute de baan op heeft gestuurd.

Missie geslaagd?

Als dit het geval is, dan is de Permit A binnen. Alles wijst erop dat de missie is geslaagd, want ook zijn vlucht naar huis in de privéjet staat weer ingepland. Het is de verwachting dat er snel duidelijkheid komt, maar alle seinen staan op groen.

NicoS

Posts: 19.356

Die gast is pas buitenaards…….twee auto’s tegelijk over het circuit rijden……bizar….;)

  • 6
  • 13 sep 2025 - 17:08
Reacties (8)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 30.918

    Op de live timing staat toch echt dat Chris L*lham de wagen de baan op heeft gereden!

    113 89 PO SP7 0 L*lham 0 ----LAP 0 0 Porsche 718 Cayman GT4 CS 0.0 0.0 0.0

    Hulde!!

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 16:56
    • NicoS

      Posts: 19.356

      Die gast is pas buitenaards…….twee auto’s tegelijk over het circuit rijden……bizar….;)

      • + 6
      • 13 sep 2025 - 17:08
    • Larry Perkins

      Posts: 59.803

      Als de commissie Max toch een licentie geeft - wat waarschijnlijk het geval is - dan heeft Verstappen al bij zijn eerste officiële race ook in het GT-wereldje voor een 'Max Verstappen-rule' gezorgd...
      Dat lukt alleen de allergrootsten der aarde!

      • + 3
      • 13 sep 2025 - 17:38
    • Pietje Bell

      Posts: 30.918

      Hij heeft zijn licentie, want hier verliet hij een uur geleden het circuit. Anders was hij wel gebleven.

      https://pbs.twimg(.)com/media/G0vA8TFXMAAOGHZ?format=jpg&name=medium

      • + 1
      • 13 sep 2025 - 17:42
    • ViggenneggiV

      Posts: 2.998

      Waar je mee omgaat word je mee besmet (aldus Chris L.Ulham)

      Lewis heeft daarom gevraagd of ze Charles niet kunnen wisselen voor Max

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 17:52
    • Pietje Bell

      Posts: 30.918

      Max zit hoog in de lucht op weg naar zijn Lily met zijn licentie in de zak.

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 18:23
    • Larry Perkins

      Posts: 59.803

      Maar eerst wordt hij nog ff de luxe bezemkast ingetrokken door BB met de geschikte heupen...

      • + 0
      • 13 sep 2025 - 18:27
  • Pietje Bell

    Posts: 30.918

    Max op weg naar het vliegveld met een presentje:

    x.com/SCUDERIAFEMB(...)1966877810133463284

    • + 0
    • 13 sep 2025 - 17:05

Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
617
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
239
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
44
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.254
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
