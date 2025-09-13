Missie geslaagd: Verstappen lijkt Nürburgring-opdracht te hebben voltooid

Max Verstappen heeft zijn racedebuut op de Nürburgring Nordschleife er opzitten. De Nederlander reed veertien foutloze rondjes, maar er bestond twijfel of hij aan de voorwaarden voor de gewenste Permit A heeft voldaan. Het lijkt er echter op dat dit het geval is.

Verstappen droomt ervan om in één van zijn GT3-bolides te racen op de iconische en gevaarlijke Nürburgring Nordschleife. Om met een GT3 te rijden moet Verstappen echter een Permit A hebben, en na het behalen van zijn cursus op vrijdag had hij slechts een Permit B. Hij moest dus racen in een mindere auto, en verscheen vandaag dus aan de start in een Porsche Cayman GT4 met startnummer 980.

Foutloze stint

Verstappen reed veertien snaarstrakke rondjes in de #980 en kwam daarna direct naar binnen om het stuur over te dragen aan zijn teamgenootje Chris Lulham. Toen de Brit het asfalt betrad begon het hard te regenen, maar hij hield het hoofd koel en reed de auto na een bandenwissel naar de 27ste plaats overall en de keurige zevende plaats in de Cup3-klasse.

Na afloop heerste er onduidelijkheid, want het was niet zeker of Verstappen had voldaan aan de eisen voor een Permit A. Hiervoor moest hij veertien rondjes rijden in de #980 en eigenlijk wat meters in de #89 van Lionspeed GT. Verstappen zou dan twee keer op de uitslaglijst staan, en dus aan de eisen voldoen die voor hem waren opgesteld. Er was echter een probleem: de Porsche #89 had technische problemen.

Verwarring

Het leek erop dat Verstappen een dagje langer in Duitsland moest blijven hangen, en zijn vlucht naar huis werd zelfs kortstondig uit de planning gehaald. Aan het einde van de race ontstond er onduidelijkheid, want de #89 was volgens de livetiming tóch de pits uitgekomen. Volgens de livetiming zat Lulham achter het stuur, maar dat was fysiek niet mogelijk aangezien hij reed in de #980. Het lijkt er dus op dat Verstappen deze auto last minute de baan op heeft gestuurd.

Missie geslaagd?

Als dit het geval is, dan is de Permit A binnen. Alles wijst erop dat de missie is geslaagd, want ook zijn vlucht naar huis in de privéjet staat weer ingepland. Het is de verwachting dat er snel duidelijkheid komt, maar alle seinen staan op groen.