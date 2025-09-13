user icon
Rosberg waarschuwt Russell en Antonelli: "Dat is echt vreselijk met Wolff"
  • Gepubliceerd op 13 sep 2025 15:58
  • comments 3
  • Door: Jeroen Immink

George Russell en Andrea Kimi Antonelli staan op het punt hun aflopende contract bij Mercedes met één seizoen te verlengen. Een officiële aankondiging is er nog niet, maar dat lijkt slechts een kwestie van tijd. Voormalig wereldkampioen Nico Rosberg heeft echter een duidelijke waarschuwing voor beide coureurs.

Voor Russell en Antonelli was het even spannend richting de contractverlenging. Omdat Max Verstappen dit seizoen niet meedoet om de wereldtitel, werd hij in verband gebracht met een overstap naar Mercedes. Teambaas Toto Wolff liet bovendien meermaals doorschemeren dat de Nederlander welkom zou zijn bij de Duitse renstal. Verstappen bevestigde echter dat hij bij Red Bull blijft, waardoor Russell en Antonelli opgelucht adem konden halen.

"Onderhandelen met Wolff is vreselijk"

Rosberg, die in 2016 met Mercedes wereldkampioen werd, weet uit ervaring dat onderhandelen met Wolff geen eenvoudige klus is. “Het is verschrikkelijk om met Toto te onderhandelen. Hij verdwijnt gewoon van de aardbodem als je betere voorwaarden wilt. Dan krijg je hem niet te pakken en laat hij je gewoon niet met hem praten. Dat is vreselijk. Ik heb er veel onder geleden”, aldus de Duitser in de Sky Sports F1 Podcast.

Russell stelt hoge eisen volgens Rosberg

Volgens Rosberg zal vooral Russell stevige eisen op tafel leggen. “George zou ontevreden zijn over een aantal voorwaarden in het contract. Hij is een Mercedes-junior en verdient zeker niet op het niveau van een Lando Norris, verre van zelfs. Maar George vindt dat hij gelijkwaardig is aan Lando. Hij kan absoluut op dat niveau rijden en races en kampioenschappen winnen, als hij een goede auto heeft. Daarom voelt hij dat het niet eerlijk is dat hij qua salaris zo ver achterloopt.”

Russell heeft zich dit jaar bij Mercedes als kopman laten zien. Hij moest de schoenen vullen van Lewis Hamilton, die vertrok naar Ferrari, maar dat lukt hem tot nu toe uitstekend. De Brit pakte zes podiumplaatsen en won bovendien de race in Canada. Antonelli beleeft een mindere periode, maar volgens Wolff hoort dat bij een rookie en is hij tevreden over de ontwikkeling van de Italiaan.

Snap Sjors wel, 15 miljoen per jaar is een lachertje, zou ik mijn bed ook niet voor uit komen. Gewoon schandalig van Mercedes om de coureurs zo onder te betalen.

    Snap Sjors wel, 15 miljoen per jaar is een lachertje, zou ik mijn bed ook niet voor uit komen. Gewoon schandalig van Mercedes om de coureurs zo onder te betalen.

      Russell ontvangt wel 40 miljoen maar als hij vijf keer per seizoen zijn helm afdoet moet hij weer 25 miljoen teruggeven, iedereen snapt waarom...
      En dat gaat onvermijdelijk gebeuren.

      Ok, ik las dat ie maar 15 miljoen kreeg, - die 25 miljoen, geen wonder dat hij wil onderhandelen, eist natuurlijk of hij die helm 24/7 op mag.

