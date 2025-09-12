user icon
Max Verstappen doorbreekt stilte over racedebuut op de Nürburgring Nordschleife
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 16:32
  • comments 1
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend deelnemen aan een race op de Nürburgring om zijn permit te halen! Het nieuws hing al een aantal dagen in de lucht, en Verstappen was al gearriveerd in Duitsland, maar nu is hij zelf ook met een officiële bevestiging gekomen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil racen op de Nürburgring Nordschleife in een GT3-bolide. Eerder dit jaar testte hij onder de schuilnaam Franz Hermann al op de Nordschleife in een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen raceteam. Aangezien hij alleen mag racen op de Nordschleife als hij een zogenaamde DMSB-permit heeft, volgt hij vandaag een cursus en kruipt hij morgen achter het stuur van een Porsche Cayman GT4 die hij deelt met Chris Lulham.

'Dit circuit staat bovenaan mijn lijstje'

In een persbericht laat Verstappen weten dat hij heel erg veel zin heeft in zijn debuut op de Nordschleife: "Racen is niet alleen mijn beroep, het is ook mijn hobby. Dit weekend ben ik op de Nordschleife met als doel de verplichte racelicentie te behalen, die nodig is om hier in een GT3-auto te racen, want dat zou ik geweldig vinden. De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe historische lay-out. Ik kan niet wachten!"

Wie is de teamgenoot van Verstappen?

De Porsche Cayman waar Verstappen en Lulham in gaan rijden zal gehuld zijn in de bekende kleuren van Verstappen.com Racing en Red Bull. Verstappen neemt deelt aan de NLS7-race die morgen wordt verreden en vier uur zal duren. Samen met zijn simracer Lulham zal Verstappen gaan jagen op de felbegeerde racelicentie. Lulham rijdt dit jaar al voor Verstappen.com Racing in de GT World Challenge Europe. Hij rijdt daar zowel in de Endurance als de Sprint Cup.

Larry Perkins

Posts: 59.771

Opmerkelijk! Deze gigantische onthulling was het wachten op het doorbreken van de lange, lange stilte ruimschoots waard... Shampoo!

  • 2
  • 12 sep 2025 - 16:52
Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (1)

Login om te reageren
Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

