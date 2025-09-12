Max Verstappen doorbreekt stilte over racedebuut op de Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen gaat dit weekend deelnemen aan een race op de Nürburgring om zijn permit te halen! Het nieuws hing al een aantal dagen in de lucht, en Verstappen was al gearriveerd in Duitsland, maar nu is hij zelf ook met een officiële bevestiging gekomen.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil racen op de Nürburgring Nordschleife in een GT3-bolide. Eerder dit jaar testte hij onder de schuilnaam Franz Hermann al op de Nordschleife in een Ferrari GT3-bolide van zijn eigen raceteam. Aangezien hij alleen mag racen op de Nordschleife als hij een zogenaamde DMSB-permit heeft, volgt hij vandaag een cursus en kruipt hij morgen achter het stuur van een Porsche Cayman GT4 die hij deelt met Chris Lulham.

'Dit circuit staat bovenaan mijn lijstje'

In een persbericht laat Verstappen weten dat hij heel erg veel zin heeft in zijn debuut op de Nordschleife: "Racen is niet alleen mijn beroep, het is ook mijn hobby. Dit weekend ben ik op de Nordschleife met als doel de verplichte racelicentie te behalen, die nodig is om hier in een GT3-auto te racen, want dat zou ik geweldig vinden. De Nordschleife staat bovenaan mijn lijstje met circuits waar ik op wil racen, omdat het extreem uitdagend en veeleisend is, met zijn enorme lengte en krappe historische lay-out. Ik kan niet wachten!"

Wie is de teamgenoot van Verstappen?

De Porsche Cayman waar Verstappen en Lulham in gaan rijden zal gehuld zijn in de bekende kleuren van Verstappen.com Racing en Red Bull. Verstappen neemt deelt aan de NLS7-race die morgen wordt verreden en vier uur zal duren. Samen met zijn simracer Lulham zal Verstappen gaan jagen op de felbegeerde racelicentie. Lulham rijdt dit jaar al voor Verstappen.com Racing in de GT World Challenge Europe. Hij rijdt daar zowel in de Endurance als de Sprint Cup.