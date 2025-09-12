Max Verstappen maakt Nordschleife-debuut met flinke handicap

Max Verstappen komt dit weekend in actie op de Nürburgring Nordschleife. Dit was al bekend, maar hij gaat daar rijden met een handicap. Er wordt van alles teruggeschroefd op zijn auto. Verstappen gaat zijn allereerste opwachting maken in de GT4.

Max Verstappen gaat in een teruggeschroefde auto rijden. De Nederlander heeft zijn Permit A nog niet en rijdt dus met een langzamere auto. De Nederlander gaat echter niet voor de eerste keer op de Nordschleife rijden, eerder kwam hij er al in actie tijdens een speciale testdag.

Teruggeschroefde auto

Max Verstappen gaat rijden in een Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP. De Porsche gaat alleen iets teruggeschroefd worden. De auto mag niet op volle toeren rijden, omdat Verstappen volgens de letter der wet nog een rookie is. Eerst moet de Nederlander 14 incidentvrije rondes rijden en dan mag hij in de GT3 rijden. Voor de GT3 moet je een aanvraag doen voor Permit A. Verstappen heeft momenteel Permit B, dus moet hij deze rondes rijden. Heeft hij dit gedaan, mag hij Permit A aanvragen.

De auto rijdt normaal met 425 pk bij een gewicht van 1.315 kilogram. Omdat Max Verstappen een Permit B heeft, gaat dit teruggeschroefd worden. De Nederlander start dus in een langzamere wagen. Het gemiddelde is nu 3,1 kilogram per pk en dat wordt teruggeschroefd naar 4,2 kilogram per pk. De Porsche van Verstappen komt dus uit in een lagere klasse, namelijk de CUP3-klasse.

CUP3-klasse

De CUP3-klasse is een competitie met meerdere teruggeschroefde auto's. Deze klasse zou Verstappen dus kunnen winnen. De Nederlander rijdt in de auto waar normaal gesproken Chris Lulham en Kyle Tilley in rijden.

Max Verstappen doet dit buiten zijn Formule 1-carrière. De Nederlander staat volgend weekend 'gewoon' weer in de paddock van Azerbeidzjan. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel derde en verschilt 63 punten van Lando Norris. Of hij zijn vorm van vorig weekend kan volhouden, is nog te blijken. De Nederlander won de Grand Prix van Italië.