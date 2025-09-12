user icon
Max Verstappen maakt Nordschleife-debuut met flinke handicap

  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 16:09
  • comments 9
  • Door: Jesse Jansen

Max Verstappen komt dit weekend in actie op de Nürburgring Nordschleife. Dit was al bekend, maar hij gaat daar rijden met een handicap. Er wordt van alles teruggeschroefd op zijn auto. Verstappen gaat zijn allereerste opwachting maken in de GT4. 

Max Verstappen gaat in een teruggeschroefde auto rijden. De Nederlander heeft zijn Permit A nog niet en rijdt dus met een langzamere auto. De Nederlander gaat echter niet voor de eerste keer op de Nordschleife rijden, eerder kwam hij er al in actie tijdens een speciale testdag.

Teruggeschroefde auto

Max Verstappen gaat rijden in een Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport van Lionspeed GP. De Porsche gaat alleen iets teruggeschroefd worden. De auto mag niet op volle toeren rijden, omdat Verstappen volgens de letter der wet nog een rookie is. Eerst moet de Nederlander 14 incidentvrije rondes rijden en dan mag hij in de GT3 rijden. Voor de GT3 moet je een aanvraag doen voor Permit A. Verstappen heeft momenteel Permit B, dus moet hij deze rondes rijden. Heeft hij dit gedaan, mag hij Permit A aanvragen. 

De auto rijdt normaal met 425 pk bij een gewicht van 1.315 kilogram. Omdat Max Verstappen een Permit B heeft, gaat dit teruggeschroefd worden. De Nederlander start dus in een langzamere wagen. Het gemiddelde is nu 3,1 kilogram per pk en dat wordt teruggeschroefd naar 4,2 kilogram per pk. De Porsche van Verstappen komt dus uit in een lagere klasse, namelijk de CUP3-klasse. 

CUP3-klasse

De CUP3-klasse is een competitie met meerdere teruggeschroefde auto's. Deze klasse zou Verstappen dus kunnen winnen. De Nederlander rijdt in de auto waar normaal gesproken Chris Lulham en Kyle Tilley in rijden. 

Max Verstappen doet dit buiten zijn Formule 1-carrière. De Nederlander staat volgend weekend 'gewoon' weer in de paddock van Azerbeidzjan. De viervoudig wereldkampioen staat momenteel derde en verschilt 63 punten van Lando Norris. Of hij zijn vorm van vorig weekend kan volhouden, is nog te blijken. De Nederlander won de Grand Prix van Italië.

schwantz34

Posts: 40.827

Valt me nog mee dat ze Max niet met zijwieltjes de baan opsturen...

  • 4
  • 12 sep 2025 - 16:10
Reacties (9)

Login om te reageren
  schwantz34

    Posts: 40.827

    Valt me nog mee dat ze Max niet met zijwieltjes de baan opsturen...

    • + 4
    12 sep 2025 - 16:10
    Skoda F1

      Posts: 342

      Of geblinddoekt met zijn knieën bij elkaar gebonden en ovenwanten aan!..

      • + 0
      12 sep 2025 - 16:30
  Mr Marly

    Posts: 7.806

    Het heeft wel iets belachelijks dat een viervoudig wereldkampioen F1 als rookie wordt bestempeld is een andere klasse waardoor hij eerst dit traject moet afleggen voordat hij de A licentie krijgt. Geldt overigens alleen voor dit circuit. Ik begrijp dat er regels zijn maar voor coureurs met een uitzonderlijke staat van dienst mag wel een uitzondering komen. Max moet voor de prijzen en ronde records kunnen gaan. Nu zal dit weekend in het teken staan van het behalen van de A licentie, maar vreemd vind ik het wel. Rossi 46 heeft om deze regel geweigerd om mee te doen.

    • + 3
    12 sep 2025 - 16:30
    Piccachu

      Posts: 563

      Ik vind het prima dat er zonder aanziens des persoons wordt gewerk, ookal is het in principe belachelijk.

      • + 1
      12 sep 2025 - 16:44
    racepace1

      Posts: 555

      Inderdaad! totaal belachelijke regel voor iemand met heel veel (race) ervaring.
      Alsof je een Boeing piloot met 30 jaar ervaring ook een vliegbrevet laat halen om in een Cessna 172 te vliegen.
      Of een chirurg een certificaat laat halen om een pleister te plakken....
      Goh zal Max zijn Permit A halen ?????? spannend

      • + 1
      12 sep 2025 - 16:45
    Skoda F1

      Posts: 342

      Klaus Ludwig de DTM kampioen en 3 maal winnaar van de 24h Nordschleife had zichzelf een poosje geleden ook ingeschreven voor een race! Maar de licentie geld maar voor 3 jaar en was verlopen. En ook hij moest op nieuw zijn A licentie halen!.. waar hij vriendelijk voor bedankte en dus de race niet mee deed..

      • + 1
      12 sep 2025 - 16:47
    Larry Perkins

      Posts: 59.771

      Max hoor je er niet over klagen en zal er evengoed wel lol aan beleven...

      • + 0
      12 sep 2025 - 16:59
    Michael Schumacher

      Posts: 1.861

      Ik snap niet dat mensen dit belachelijk vinden. Enerzijds roepen we in de F1 dat regelgeving duidelijker moet worden en hier moeten we dan juist weer een uitzondering maken. Gek.

      Het is juist op deze manier duidelijk, geen scheve gezichten, iedereen wordt langs dezelfde meetlat gelegd. Of je nou Henk, Piet of Max heet.

      • + 0
      12 sep 2025 - 17:52
  F1jos

    Posts: 4.659

    Frans Hermann mocht in de GT3 het ronde record breken zonder rijbewijs en Max Verstappen wordt niet serieus genomen. Regels zijn regels maar het gaat nergens over.

    • + 1
    12 sep 2025 - 16:37

