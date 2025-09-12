Hamilton looft Cadillac om rijderskeuze: "Ze hebben de juiste jongens gekozen!"

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Met Valtteri Bottas en Sergio Perez hebben ze twee ervaren coureurs vastgelegd, en kunnen ze volgend jaar direct gaan dromen van resultaten. Lewis Hamilton stelt dat Cadillac in ieder geval de juiste coureurs heeft uitgekozen.

Bottas en Perez maken volgend jaar allebei hun comeback in de Formule 1 als racecoureurs. Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull, en trok zich daarna terug in zijn thuisland Mexico. Bottas keerde na zijn vertrek bij Sauber terug op het oude nest bij Mercedes. Bij de Duitse renstal is hij momenteel de reservecoureur en is hij aanwezig bij elke race.

Mooie woorden voor Bottas

Bottas vormde bij Mercedes van 2017 tot en met 2021 een duo met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen deelde bij de internationale media zijn mening over de comeback van Bottas: "Over zijn talent hoef ik niets te zeggen, want dat heeft hij tijdens zijn loopbaan wel laten zien!"

"Ze halen in ieder geval één van de meest eerlijke en grappigste Finnen binnen die ik ken. Hij is echt een heel oprecht persoon om mee samen te werken. Ik mis het echt om met hem samen te werken."

Veel ervaring

Hamilton heeft verder hoge verwachtingen van de line-up van Cadillac. De Britse Ferrari-coureur gaat verder met zijn lofzang over Bottas, maar vergeet ook Perez niet: "Ik denk dat ze de juiste gasten hebben gekozen. Natuurlijk, en dat zien we ook bij Sergio Perez, heeft hij enorm veel ervaring in deze sport. De kennis en kunde die ze meebrengen van de twee geweldige teams waarvoor ze hebben gereden, zal hen helpen bij het sneller boeken van progressie."

Cadillac gaat volgend jaar met krachtbronnen van Ferrari rijden. Het is de bedoeling dat ze in de toekomst met eigen krachtbronnen aan de start verschijnen.