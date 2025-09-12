user icon
Hamilton looft Cadillac om rijderskeuze: "Ze hebben de juiste jongens gekozen!"

Hamilton looft Cadillac om rijderskeuze: "Ze hebben de juiste jongens gekozen!"
  Gepubliceerd op 12 sep 2025 14:47
  Door: Bob Plaizier

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. Met Valtteri Bottas en Sergio Perez hebben ze twee ervaren coureurs vastgelegd, en kunnen ze volgend jaar direct gaan dromen van resultaten. Lewis Hamilton stelt dat Cadillac in ieder geval de juiste coureurs heeft uitgekozen.

Bottas en Perez maken volgend jaar allebei hun comeback in de Formule 1 als racecoureurs. Perez verloor eind vorig jaar zijn zitje bij Red Bull, en trok zich daarna terug in zijn thuisland Mexico. Bottas keerde na zijn vertrek bij Sauber terug op het oude nest bij Mercedes. Bij de Duitse renstal is hij momenteel de reservecoureur en is hij aanwezig bij elke race.

Mooie woorden voor Bottas

Bottas vormde bij Mercedes van 2017 tot en met 2021 een duo met Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen deelde bij de internationale media zijn mening over de comeback van Bottas: "Over zijn talent hoef ik niets te zeggen, want dat heeft hij tijdens zijn loopbaan wel laten zien!"

"Ze halen in ieder geval één van de meest eerlijke en grappigste Finnen binnen die ik ken. Hij is echt een heel oprecht persoon om mee samen te werken. Ik mis het echt om met hem samen te werken."

Veel ervaring

Hamilton heeft verder hoge verwachtingen van de line-up van Cadillac. De Britse Ferrari-coureur gaat verder met zijn lofzang over Bottas, maar vergeet ook Perez niet: "Ik denk dat ze de juiste gasten hebben gekozen. Natuurlijk, en dat zien we ook bij Sergio Perez, heeft hij enorm veel ervaring in deze sport. De kennis en kunde die ze meebrengen van de twee geweldige teams waarvoor ze hebben gereden, zal hen helpen bij het sneller boeken van progressie."

Cadillac gaat volgend jaar met krachtbronnen van Ferrari rijden. Het is de bedoeling dat ze in de toekomst met eigen krachtbronnen aan de start verschijnen.

Reacties (2)

  • Larry Perkins

    Posts: 59.771

    Wat heeft dit nou met Max te maken?
    Hij wordt niet eens genoemd in de tekst, het holt hier achteruit...

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 17:03
  • Drunt

    Posts: 579

    Kneuzenteam van de grid, perez en bottas…straalt lekker af op je merk

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 17:48

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

