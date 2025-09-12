user icon
Uitgelekt: met deze auto rijdt Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

Uitgelekt: met deze auto rijdt Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 10:38
  • comments 18
  • Door: Bob Plaizier

De auto waar Max Verstappen mee gaat rijden op de Nürburgring Nordschleife is gespot. Op sociale media gaat een korte video rond waarop een Porsche Cayman te zien is in de kleuren van Verstappen.com Racing, het is vrijwel zeker de auto waarmee de Nederlander gaat racen.

Begin deze week lekte uit dat Verstappen zou gaan rijden op de Nordschleife om zijn zogenaamde permit te halen. Aangezien hij nog niet direct mag rijden in een GT3-bolide, zal hij morgen eerst moeten gaan rijden in een mindere auto. Al snel werd duidelijk dat het ging om een Porsche Cayman GT4-bolide van het team van Lionspeed GP.

Eerste beelden uitgelekt

Tot nu toe waren er nog geen beelden van naar buitengekomen, maar aangezien er morgen wordt geracet, staan de wagens al klaar in de pitlane. Op een video is te zien hoe een auto met startnummer 980 klaarstaat, half onder een doek. De auto is gehuld in de kleuren van Verstappen.com Racing en de naam van Verstappens teamgenootje Chris Lulham staat al op de zijkant.

Nog niet op de deelnemerslijst

In tegenstelling tot Lulham stond Verstappens naam nog niet op de deelnemerslijst. Dit is niet vreemd aangezien Verstappen nog niet over een licentie beschikt, en dus ook nog niet op de deelnemerslijst kan staan. Het is de verwachting dat dit morgenochtend zal gaan gebeuren, en dat Verstappens naam dan ook op de Porsche Cayman zal verschijnen.

Veel testmeters gemaakt

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil racen in andere klassen dan de Formule 1. De regerend wereldkampioen heeft een eigen raceteam en kwam eerder al in actie tijdens speciale testdagen. In het voorjaar reed hij al een test in een Ferrari GT3-bolide op de Nordschleife. Hij reed toen onder de schuilnaam Franz Hermann, en verbrak meteen een ronderecord. Verstappen nam later dit jaar ook deel aan een testdag in een GT3-bolide op het circuit van Spa-Francorchamps.

worstenbroodje

Posts: 6

Ik denk niet dat Max het thuiszitten met zijn kind als reden heeft om GT3 te gaan rijden

  • 12
  • 12 sep 2025 - 11:19
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (18)

Login om te reageren
  • Louis Dekker

    Posts: 115

    Mijnheer Max Verstappen gaat zijn vader achterna. Zo min mogelijk luiers verschonen, alle excuses om maar niet thuis te hoeven zijn.

    • + 9
    • 12 sep 2025 - 10:58
    • HermanInDeZon

      Posts: 189

      Laat ons oprecht hopen van niet gezien wat er gebeurd is tussen Jos & Sophie? Iets met een contactverbod en zo ...

      Ik weet dat je het waarschijnlijk niet zo bedoeld maar komt beetje fout over

      • + 3
      • 12 sep 2025 - 11:11
    • F1jos

      Posts: 4.658

      Geef hem gelijk, hij heeft al genoeg schijt overzicht gekregen.

      • + 3
      • 12 sep 2025 - 11:18
    • worstenbroodje

      Posts: 6

      Ik denk niet dat Max het thuiszitten met zijn kind als reden heeft om GT3 te gaan rijden

      • + 11
      • 12 sep 2025 - 11:19
    • F1fever

      Posts: 706

      Voor de rest gaat het goed met je ???

      • + 5
      • 12 sep 2025 - 11:43
    • Patrace

      Posts: 6.223

      @Louis: Vreemde redenatie.
      Er zijn zoveel ouders die vanwege hun werk vaak weg zijn. Dat zegt weinig over hun kwaliteiten als opvoeder. Het gaat erom dat als je wel thuis bent, dat je er dan wel helemaal voor het gezin bent.

      Want hoeveel mensen zijn wel thuis 's-avonds en in het weekend, maar hebben dan geen oog voor hun kroost omdat ze druk bezig zijn met hun laptop, TV kijken, hun mobiele telefoon of andere dingen? Ben je dan opeens wel een goede ouder omdat je wel thuis bent?

      • + 4
      • 12 sep 2025 - 12:21
    • schwantz34

      Posts: 40.825

      Waarom zou je überhaupt luiers gaan verschonen als je ook gewoon simply lovely kan gaan racen?

      • + 2
      • 12 sep 2025 - 12:47
  • F1jos

    Posts: 4.658

    Max moet met een teruggeschroefde Porsche rijden, waardoor een mooi resultaat normaal gesproken uitgesloten is. Maar Max blijft ons verrassen.

    • + 2
    • 12 sep 2025 - 11:00
    • AUDI_F1

      Posts: 3.288

      Normaal 413 PK, maar omdat Max erin moet rijden en nog geen licentie heeft, wordt ie terug geschroeft naar 300 Pk. Alles voor de veiligheid.

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 12:35
  • VES

    Posts: 1.645

    Voor wie het wil volgen morgen:

    De kwalificaties van 8.30 tot 10.00 uur.
    11.10 uur. wordt de startgrid wordt gevormd.
    Race start om 12.00 uur.
    De Race duurt 4 uur.

    De livestream op VLN.de begint om 8:15 uur.
    Daarnaast zendt Radio Nürburgring uit via rpr1.de en de RPR1.APP.

    • + 6
    • 12 sep 2025 - 11:10
    • VES

      Posts: 1.645

      En het wordt een regen race :-)

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 12:00
    • Pietje Bell

      Posts: 30.877

      @VES, ik kan die live stream van 8:15u op hun site niet vinden.
      Heb je een linkje of andere info? Zou de kwali graag willen zien.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 12:01
    • VES

      Posts: 1.645

      @pietje Dit is de informatie die ik gevonden heb, Ik zie de link ook nog niet staan maar er wordt gesteld dat hij om morgenochtend om 8:15 begint, dus ik ga ervan uit dat hij morgenochtend wel zichtbaar is op VLN.de

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 12:07
    • Pietje Bell

      Posts: 30.877

      Bedankt @VES. Ik heb meerdere streams gevonden die allemaal vanaf
      een uur of 11 live gaan uitzenden, maar heb er nog geen een voor de kwali kunnen vinden. Zal deze site morgenvroeg even in de gaten houden.

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 12:13
  • Larry Perkins

    Posts: 59.760

    “Uitgelekt“

    Hoop dat ze de lekkage tijdig hebben opgelost!

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 12:20
    • Freek-Willem

      Posts: 6.194

      Is geen probleem @larry, het is uitgelekt dus het lekt niet meer.

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 12:33
    • Larry Perkins

      Posts: 59.760

      Als er weer vloeistof ingaat wel weer @FW, zo moeilijk is dat toch niet?

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 12:49
  • Pietje Bell

    Posts: 30.877

    Max is 5 minuten geleden op vliegveld Köln/Bonn geland. Hij had dus idd iets
    belangrijks te doen in Stuttgart waar de Mercedes en Porsche fabriek staan.
    Hij zal er niet alleen geweest zijn om te overnachten.

    • + 1
    • 12 sep 2025 - 12:40

