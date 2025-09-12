Uitgelekt: met deze auto rijdt Max Verstappen op de Nürburgring Nordschleife

De auto waar Max Verstappen mee gaat rijden op de Nürburgring Nordschleife is gespot. Op sociale media gaat een korte video rond waarop een Porsche Cayman te zien is in de kleuren van Verstappen.com Racing, het is vrijwel zeker de auto waarmee de Nederlander gaat racen.

Begin deze week lekte uit dat Verstappen zou gaan rijden op de Nordschleife om zijn zogenaamde permit te halen. Aangezien hij nog niet direct mag rijden in een GT3-bolide, zal hij morgen eerst moeten gaan rijden in een mindere auto. Al snel werd duidelijk dat het ging om een Porsche Cayman GT4-bolide van het team van Lionspeed GP.

Eerste beelden uitgelekt

Tot nu toe waren er nog geen beelden van naar buitengekomen, maar aangezien er morgen wordt geracet, staan de wagens al klaar in de pitlane. Op een video is te zien hoe een auto met startnummer 980 klaarstaat, half onder een doek. De auto is gehuld in de kleuren van Verstappen.com Racing en de naam van Verstappens teamgenootje Chris Lulham staat al op de zijkant.

Nog niet op de deelnemerslijst

In tegenstelling tot Lulham stond Verstappens naam nog niet op de deelnemerslijst. Dit is niet vreemd aangezien Verstappen nog niet over een licentie beschikt, en dus ook nog niet op de deelnemerslijst kan staan. Het is de verwachting dat dit morgenochtend zal gaan gebeuren, en dat Verstappens naam dan ook op de Porsche Cayman zal verschijnen.

Veel testmeters gemaakt

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij graag wil racen in andere klassen dan de Formule 1. De regerend wereldkampioen heeft een eigen raceteam en kwam eerder al in actie tijdens speciale testdagen. In het voorjaar reed hij al een test in een Ferrari GT3-bolide op de Nordschleife. Hij reed toen onder de schuilnaam Franz Hermann, en verbrak meteen een ronderecord. Verstappen nam later dit jaar ook deel aan een testdag in een GT3-bolide op het circuit van Spa-Francorchamps.