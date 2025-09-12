user icon
icon

Voetbalfan Verstappen wijst favoriet voor Ballon d'Or aan

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Voetbalfan Verstappen wijst favoriet voor Ballon d'Or aan
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 12:09
  • comments 4
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen is niet alleen dol op autosport, hij is ook een groot fan van voetbal. Verstappen support in Nederland de Eindhovense club PSV en is internationaal gezien fan van FC Barcelona. De Red Bull-coureur laat zijn voetbalkennis spreken en wijst aan wie er volgens hem de Ballon d'Or moet winnen.

Verstappen heeft zijn liefde voor voetbal nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij heeft vrijwel nooit de kans om een voetbalwedstrijd te bezoeken, maar trapt zelf wel graag een balletje. Ook op de virtuele velden was Verstappen vaak te vinden, want hij was jarenlang een echte liefhebber van de FIFA-games. Verder kijkt hij ook naar veel voetbal, en hij deelt zijn kennis graag met anderen.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Verstappens favoriet

In een interview met het Spaanse Mundo Deportivo gaat Verstappen in op zijn favoriet FC Barcelona-voetballer: de 18-jarige Lamine Yamal. "Wat hij allemaal doet is indrukwekkend op zijn leeftijd. Het is echt ongelooflijk. Het klopt dat de Ballon d'Or naar de beste moet gaan, maar eerlijk gezegd is er na het tijdperk van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo geen duidelijke winnaar meer geweest."

"Als je het aan mij vraagt, is er geen specifieke speler die nu ver voorligt op de rest, misschien omdat diegene nog te jong is. Maar ik weet zeker dat Yamal de Ballon d'Or in de komende jaren zal gaan winnen!"

FC Barcelona

Verstappen gaat daarna als een soort analyticus in het op het spel van het FC Barcelona onder trainer Hansi Flick: "Ik had vertrouwen in Barça, al maakte in me op een gegeven moment wel een beetje zorgen. Barça en Real Madrid zijn echt fantastische clubs en de concurrentie tussen hen is altijd enorm groot. Dat gezegd hebbende, ik vind het wel leuk hoe Barcelona nu speelt. Ze spelen heel erg aanvallend en dat is soms riskant in de verdediging."

Larry Perkins

Posts: 59.760

Denzel Dumfries, Max, Denzel Dumfries!

  • 1
  • 12 sep 2025 - 12:25
Foto's Grand Prix van Italië 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 59.761

    Denzel Dumfries, Max, Denzel Dumfries!

    • + 1
    • 12 sep 2025 - 12:25
    • Pietje Bell

      Posts: 30.879

      Ik ken alleen een Mr. Humphries uit de serie Are You Being Served.
      Die kan helaas al lang geen voetbal meer spelen.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 12:55
    • Larry Perkins

      Posts: 59.761

      Ach ja, de ene houdt van vliegtuigjes de ander van meerdere sporten…

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 13:00
    • Pietje Bell

      Posts: 30.879

      Hahaha, Denzel Washington mag ik trouwens ook graag zien spelen.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 13:21

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.256
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×