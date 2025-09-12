Voetbalfan Verstappen wijst favoriet voor Ballon d'Or aan

Max Verstappen is niet alleen dol op autosport, hij is ook een groot fan van voetbal. Verstappen support in Nederland de Eindhovense club PSV en is internationaal gezien fan van FC Barcelona. De Red Bull-coureur laat zijn voetbalkennis spreken en wijst aan wie er volgens hem de Ballon d'Or moet winnen.

Verstappen heeft zijn liefde voor voetbal nooit onder stoelen of banken gestoken. Hij heeft vrijwel nooit de kans om een voetbalwedstrijd te bezoeken, maar trapt zelf wel graag een balletje. Ook op de virtuele velden was Verstappen vaak te vinden, want hij was jarenlang een echte liefhebber van de FIFA-games. Verder kijkt hij ook naar veel voetbal, en hij deelt zijn kennis graag met anderen.

Verstappens favoriet

In een interview met het Spaanse Mundo Deportivo gaat Verstappen in op zijn favoriet FC Barcelona-voetballer: de 18-jarige Lamine Yamal. "Wat hij allemaal doet is indrukwekkend op zijn leeftijd. Het is echt ongelooflijk. Het klopt dat de Ballon d'Or naar de beste moet gaan, maar eerlijk gezegd is er na het tijdperk van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo geen duidelijke winnaar meer geweest."

"Als je het aan mij vraagt, is er geen specifieke speler die nu ver voorligt op de rest, misschien omdat diegene nog te jong is. Maar ik weet zeker dat Yamal de Ballon d'Or in de komende jaren zal gaan winnen!"

FC Barcelona

Verstappen gaat daarna als een soort analyticus in het op het spel van het FC Barcelona onder trainer Hansi Flick: "Ik had vertrouwen in Barça, al maakte in me op een gegeven moment wel een beetje zorgen. Barça en Real Madrid zijn echt fantastische clubs en de concurrentie tussen hen is altijd enorm groot. Dat gezegd hebbende, ik vind het wel leuk hoe Barcelona nu speelt. Ze spelen heel erg aanvallend en dat is soms riskant in de verdediging."