user icon
icon

Verstappen-gekte barst los: Nürburgring komt met statement

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen-gekte barst los: Nürburgring komt met statement
  • Gepubliceerd op 12 sep 2025 10:09
  • comments 16
  • Door: Bob Plaizier

Max Verstappen gaat dit weekend zijn racedebuut maken op de Nürburgring Nordschleife. Hij zal in een Porsche Cayman gaan rijden om in de toekomst in een GT3-bolide te kunnen rijden. De organisatie verwacht veel fans, en ze komen dan ook met een dringend advies voor de bezoekers.

Het is geen geheim dat Verstappen fan is van racen in GT-wagens. Hij heeft een eigen GT3-team, en werkt zelf ook regelmatig testdagen af in deze auto's. In het voorjaar reed hij tijdens een testdag zijn eerste meters op de iconische Nürburgring Nordschleife. Dat smaakte naar meer, en Verstappen wilde graag racen op de Nordschleife. Daarvoor heeft men echter een speciale permit nodig, en Verstappen gaat die dit weekend halen.

Meer over Max Verstappen McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

McLaren maakt zich grote zorgen over Verstappen

31 aug
 Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

Norris nog niet klaar met Verstappen: "Je kan mensen niet zo eraf duwen"

8 sep

Cursusdag

Vandaag staat in het teken van een cursus, waarna Verstappen morgen zal deelnemen aan de race van de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). De Nederlander arriveerde gisteravond in Duitsland, en het is de verwachting dat er vandaag en morgen nog veel meer geïnteresseerden zullen arriveren in de omgeving van het circuit.

Grote drukte verwacht

Zonder de naam van Verstappen te noemen maakt de organisatie van de NLS duidelijk dat de fans moeten opletten. In een statement op Instagram geeft de organisatie een praktische tip aan iedereen die naar de Nordschleife wil afreizen: "We verwachten een hoog aantal bezoekers voor onze double header van dit weekend. We vragen onze bezoekers dan ook om op een goede tijd te arriveren en genoeg tijd in te bouwen voor mogelijke vertragingen."

Franz Hermann

Verstappen heeft zelf nog niets laten weten over zijn aanstaande racedebuut op de Nordschleife. Hij liet eerder wel weten dat hij werk ging maken van de permit, maar over de cursus van vandaag heeft zijn management nog niets losgelaten. Toen Verstappen eerder dit jaar testte met een GT3-wagen deed hij dat onder de schuilnaam Franz Hermann, het was de bedoeling om zo min mogelijk fans naar het circuit te trekken op een gekte te voorkomen. Dat plannetje lijkt nu dus te mislukken.

F1jos

Posts: 4.658

Franz Hermann is niet meer, lang leve Max Verstappen

  • 4
  • 12 sep 2025 - 10:52
Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (16)

Login om te reageren
  • AUDI_F1

    Posts: 3.286

    Verstappen kennende zal ie goed voorbereid in de schoolbanken zitten om zijn theorie af te handelen.
    Voor morgen zal het niet zo'n probleem zijn, hij zal de baan al vaak hebben gereden in zijn sim.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 10:18
  • red

    Posts: 876

    Weet iemand hoe zo’n race dag op zaterdag verloopt ?
    Is er voorafgaand een training, kwalificatie, etc. ?
    Hoeveel ronden of tijd duurt de race ?
    Max is vandaag in Stuttgart, aangezien hij gaat rijden met een Porsche Cayman GT4, (een wagen waarmee hij tot nu toe nog nooit heeft gereden) ik kan me zo voorstellen dat hij bij Porsche even wat uren op de simulator aan het maken is om zich voor te bereiden en wat setting’s uit te proberen.
    Porsche heeft ongetwijfeld veel data over (onder andere) de Cayman GT4 op de Nürburgring Nordschleife.
    Ik denk dat Max wel goed voorbereid zal zijn voor zaterdag.

    • + 2
    • 12 sep 2025 - 10:41
    • Pietje Bell

      Posts: 30.875

      De Porsche simulator van dat team staat in Homburg, niet in Stuttgart.

      • + 2
      • 12 sep 2025 - 10:46
    • VES

      Posts: 1.645

      De kwalificaties vinden plaats van 8.30 tot 10.00 uur.
      Om 11.10 uur. wordt de startgrid wordt gevormd.
      De race start om 12.00 uur. en duurt 4 uur.

      De livestream op VLN.de begint om 8:15 uur.
      Daarnaast zendt Radio Nürburgring uit via rpr1.de en de RPR1.APP.

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 11:01
    • Pietje Bell

      Posts: 30.875

      @Red, onderaan deze site staat hoe het programma verloopt voor beide dagen. Je kunt ook voor de Duitse taal kiezen:

      https://www.nuerburgring-langstrecken-serie.de/en/2025/09/10/double-the-action-one-weekend-two-races/

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 11:01
    • red

      Posts: 876

      Okay, thanks @pietje en @ves

      • + 1
      • 12 sep 2025 - 11:24
    • snailer

      Posts: 29.632

      Verstappen heeft thuis een erg goede sim en heel veel race klasses zijn gewoon te krijgen in de goede sims. Daarbij heeft Verstappen de middelen (geld, de bekendheid en de connecties)
      Hij heeft zich thuis gewoon gedegen kunnen voorbereiden. Het lastigste zal worden zijn ideeen over te brengen aan de technici die de auto fysiek moeten afstellen. Zal mij niet verbazen als Verstappen wat dat betreft al een wensenpakket heeft opgestuurd naar het team.
      Heb bij een interview wel eens gehoord dat hij er naar streeft om in een nieuwe auto op een nieuw circut (Hij heeft er pas 5 ronden gereden als zijn broer Franz), om binnen 4 of 5 rondes aardig op de limiet te zitten.

      Echter moet niemand denken dat hij even iedereen zoek gaat rijden. Ik begreep dat hij als trainee met teruggeschroefde afstelling moet racen.

      • + 2
      • 12 sep 2025 - 11:29
  • Pietje Bell

    Posts: 30.875

    De wagen waar Max morgen in gaat rijden:

    x.com/SCUDERIAFEMB(...)1966419396382888310

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 10:45
  • F1jos

    Posts: 4.658

    Franz Hermann is niet meer, lang leve Max Verstappen

    • + 4
    • 12 sep 2025 - 10:52
    • @

      Posts: 358

      R.I.P Franz Hermann (R.I.P in dit geval Racing In Practice )

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 12:19
  • snailer

    Posts: 29.632

    Ik zie het helemaal voor me. Verstappen die wordt verteld hoe hij bochten moet nemen. Heerlijk.

    In denk dat de instructeur in zijn broek schijt. Hahaha

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 11:20
    • snailer

      Posts: 29.632

      Verstappen knikkebollend in de stoel en de meester:
      Mr Verstappen, U heeft de zelfde naam als de regerend WDC F1. Maar als U maar een beetje in zijn buurt wil kunnen komen, dan moet U wel opletten!

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 11:22
    • Freek-Willem

      Posts: 6.192

      Ik meen begrepen te hebben dat de instructeur ene F. Hermann is. Dat schijnt een hele goede te zijn

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 12:28
  • Regenrace

    Posts: 1.961

    Strekking van het artikel: er is geen gekte maar we hopen op gekte.

    • + 0
    • 12 sep 2025 - 11:26
    • Pietje Bell

      Posts: 30.875

      Heeft niets met hopen te maken. Toen het bekend werd dat Max er vandaag en morgen zou rijden zijn er ineens heel veel kaarten besteld, terwijl er al veel kaarten voor zaterdag en zondag verkocht waren. Dus ja, gekte.

      • + 0
      • 12 sep 2025 - 12:04

IT Grand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

ITGrand Prix van Italië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
618
2
Ferrari
280
3
Mercedes
260
4
Red Bull Racing
241
5
Williams
86
6
Aston Martin
62
7
Racing Bulls
61
8
Sauber
55
9
Haas F1
50
10
Alpine F1
20
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.256
  • Podiums 119
  • Grand Prix 225
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (27)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Magische Verstappen wint en vernedert klungelende McLarens ×