Verstappen-gekte barst los: Nürburgring komt met statement

Max Verstappen gaat dit weekend zijn racedebuut maken op de Nürburgring Nordschleife. Hij zal in een Porsche Cayman gaan rijden om in de toekomst in een GT3-bolide te kunnen rijden. De organisatie verwacht veel fans, en ze komen dan ook met een dringend advies voor de bezoekers.

Het is geen geheim dat Verstappen fan is van racen in GT-wagens. Hij heeft een eigen GT3-team, en werkt zelf ook regelmatig testdagen af in deze auto's. In het voorjaar reed hij tijdens een testdag zijn eerste meters op de iconische Nürburgring Nordschleife. Dat smaakte naar meer, en Verstappen wilde graag racen op de Nordschleife. Daarvoor heeft men echter een speciale permit nodig, en Verstappen gaat die dit weekend halen.

Cursusdag

Vandaag staat in het teken van een cursus, waarna Verstappen morgen zal deelnemen aan de race van de Nürburgring Langstrecken Serie (NLS). De Nederlander arriveerde gisteravond in Duitsland, en het is de verwachting dat er vandaag en morgen nog veel meer geïnteresseerden zullen arriveren in de omgeving van het circuit.

Grote drukte verwacht

Zonder de naam van Verstappen te noemen maakt de organisatie van de NLS duidelijk dat de fans moeten opletten. In een statement op Instagram geeft de organisatie een praktische tip aan iedereen die naar de Nordschleife wil afreizen: "We verwachten een hoog aantal bezoekers voor onze double header van dit weekend. We vragen onze bezoekers dan ook om op een goede tijd te arriveren en genoeg tijd in te bouwen voor mogelijke vertragingen."

Franz Hermann

Verstappen heeft zelf nog niets laten weten over zijn aanstaande racedebuut op de Nordschleife. Hij liet eerder wel weten dat hij werk ging maken van de permit, maar over de cursus van vandaag heeft zijn management nog niets losgelaten. Toen Verstappen eerder dit jaar testte met een GT3-wagen deed hij dat onder de schuilnaam Franz Hermann, het was de bedoeling om zo min mogelijk fans naar het circuit te trekken op een gekte te voorkomen. Dat plannetje lijkt nu dus te mislukken.